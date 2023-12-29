https://ria.ru/20231229/kiev-1918895850.html
Мэр Киева сообщил о повторных взрывах в столице Украины
Мэр Киева сообщил о повторных взрывах в столице Украины - РИА Новости, 29.12.2023
Мэр Киева сообщил о повторных взрывах в столице Украины
Повторные взрывы раздаются в Киеве, сообщил мэр города Виталий Кличко в Telegram-канале. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T09:05
2023-12-29T09:05
2023-12-29T11:06
в мире
киев
украина
россия
дмитрий песков
виталий кличко
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836651382_0:106:3071:1833_1920x0_80_0_0_848226a07b0d5136a535492c52311c33.jpg
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Повторные взрывы раздаются в Киеве, сообщил мэр города Виталий Кличко в Telegram-канале. Ранее в пятницу на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Днепропетровске, Харькове и Одессе. "Снова взрывы в столице. Интенсивно работает ПВО. Находитесь в укрытиях", - написал Кличко. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20231229/trevoga-1918891173.html
https://ria.ru/20231229/vzryv-1918895073.html
киев
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836651382_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_93f70b93f405473174c4182542e53bde.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, украина, россия, дмитрий песков, виталий кличко, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Виталий Кличко, Вооруженные силы Украины
Мэр Киева сообщил о повторных взрывах в столице Украины
Кличко: в Киеве прогремели взрывы, работает ПВО