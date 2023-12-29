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Мэр Киева сообщил о повторных взрывах в столице Украины - РИА Новости, 29.12.2023
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09:05 29.12.2023 (обновлено: 11:06 29.12.2023)
https://ria.ru/20231229/kiev-1918895850.html
Мэр Киева сообщил о повторных взрывах в столице Украины
Мэр Киева сообщил о повторных взрывах в столице Украины - РИА Новости, 29.12.2023
Мэр Киева сообщил о повторных взрывах в столице Украины
Повторные взрывы раздаются в Киеве, сообщил мэр города Виталий Кличко в Telegram-канале. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T09:05
2023-12-29T11:06
в мире
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дмитрий песков
виталий кличко
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Повторные взрывы раздаются в Киеве, сообщил мэр города Виталий Кличко в Telegram-канале. Ранее в пятницу на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Днепропетровске, Харькове и Одессе. "Снова взрывы в столице. Интенсивно работает ПВО. Находитесь в укрытиях", - написал Кличко. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20231229/trevoga-1918891173.html
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в мире, киев, украина, россия, дмитрий песков, виталий кличко, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Виталий Кличко, Вооруженные силы Украины
Мэр Киева сообщил о повторных взрывах в столице Украины

Кличко: в Киеве прогремели взрывы, работает ПВО

© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Повторные взрывы раздаются в Киеве, сообщил мэр города Виталий Кличко в Telegram-канале.
Ранее в пятницу на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Днепропетровске, Харькове и Одессе.
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью укрытие, установленного на остановке общественного транспорта в Николаеве - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
08:18
"Снова взрывы в столице. Интенсивно работает ПВО. Находитесь в укрытиях", - написал Кличко.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
СМИ сообщили о мощном взрыве в Сумской области
09:00
 
В миреКиевУкраинаРоссияДмитрий ПесковВиталий КличкоВооруженные силы Украины
 
 
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