https://ria.ru/20231229/kharkov-1918909488.html
В Харькове после взрывов возникли проблемы с электроснабжением
В Харькове после взрывов возникли проблемы с электроснабжением - РИА Новости, 29.12.2023
В Харькове после взрывов возникли проблемы с электроснабжением
Проблемы с электроснабжением возникли в Харькове из-за взрывов, заявил премьер Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T10:41
2023-12-29T10:41
2023-12-29T10:41
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Проблемы с электроснабжением возникли в Харькове из-за взрывов, заявил премьер Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале. Ранее в пятницу на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Одессе, Львове. "В Харькове в результате массированной атаки возникли проблемы с электроснабжением", - написал Шмыгаль. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20231229/kharkov-1918905629.html
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РИА Новости
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В мире, Харьков, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Денис Шмыгаль, Вооруженные силы Украины
В Харькове после взрывов возникли проблемы с электроснабжением
Шмыгаль: в Харькове после взрывов возникли проблемы с электроснабжением