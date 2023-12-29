https://ria.ru/20231229/kharkov-1918905629.html

В Харькове из-за взрывов повреждены склады и предприятия

В Харькове из-за взрывов повреждены склады и предприятия - РИА Новости, 29.12.2023

В Харькове из-за взрывов повреждены склады и предприятия

Склады и предприятия повреждены в Харькове в результате взрывов, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T10:12

2023-12-29T10:12

2023-12-29T10:12

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Склады и предприятия повреждены в Харькове в результате взрывов, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. Ранее в пятницу на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Львове и Одессе. По словам Синегубова, в результате взрывов в Харькове повреждены "склады, предприятия". О каких предприятиях идет речь, он не уточнил. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20231229/lvov-1918904989.html

харьков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, харьков, украина