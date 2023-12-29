В Харькове из-за взрывов повреждены склады и предприятия
Власти сообщили о повреждении складов и предприятий в Харькове из-за взрывов
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЛюди спускаются на станцию метро в центре Харькова
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Люди спускаются на станцию метро в центре Харькова. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Склады и предприятия повреждены в Харькове в результате взрывов, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.
Ранее в пятницу на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Львове и Одессе.
По словам Синегубова, в результате взрывов в Харькове повреждены "склады, предприятия". О каких предприятиях идет речь, он не уточнил.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.