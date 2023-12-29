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В Харькове заявили о проблемах с подачей электроэнергии для транспорта
В Харькове заявили о проблемах с подачей электроэнергии для транспорта - РИА Новости, 29.12.2023
В Харькове заявили о проблемах с подачей электроэнергии для транспорта
Мэр города Харькова Игорь Терехов сообщил о проблемах с подачей электроэнергии для транспорта после взрывов. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T07:53
2023-12-29T07:53
2023-12-29T07:53
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харьков
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дмитрий песков
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Мэр города Харькова Игорь Терехов сообщил о проблемах с подачей электроэнергии для транспорта после взрывов. Ранее в пятницу Терехов сообщил, что в городе прогремели по меньшей мере шесть взрывов. "Есть определенные проблемы с подачей электричества для транспорта, но наши специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения. Пока же задействовали троллейбусы на автономном ходу", - заявил мэр Харькова. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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харьков, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
В Харькове заявили о проблемах с подачей электроэнергии для транспорта
В Харькове заявили о проблемах с подачей энергии для транспорта после взрывов