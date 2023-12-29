https://ria.ru/20231229/kharkov-1918889188.html

В Харькове заявили о проблемах с подачей электроэнергии для транспорта

В Харькове заявили о проблемах с подачей электроэнергии для транспорта - РИА Новости, 29.12.2023

В Харькове заявили о проблемах с подачей электроэнергии для транспорта

Мэр города Харькова Игорь Терехов сообщил о проблемах с подачей электроэнергии для транспорта после взрывов. РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T07:53

2023-12-29T07:53

2023-12-29T07:53

специальная военная операция на украине

харьков

россия

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Мэр города Харькова Игорь Терехов сообщил о проблемах с подачей электроэнергии для транспорта после взрывов. Ранее в пятницу Терехов сообщил, что в городе прогремели по меньшей мере шесть взрывов. "Есть определенные проблемы с подачей электричества для транспорта, но наши специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения. Пока же задействовали троллейбусы на автономном ходу", - заявил мэр Харькова. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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харьков, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире