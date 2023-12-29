https://ria.ru/20231229/kharkov-1918884528.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове - РИА Новости, 29.12.2023
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
Украинские СМИ сообщают о взрыве в Харькове, в Харьковской области объявлена воздушная тревога. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T06:16
2023-12-29T06:16
2023-12-29T06:16
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрыве в Харькове, в Харьковской области объявлена воздушная тревога. "В Харькове прогремел взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Как свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена почти на всей территории Украины, в том числе в Харьковской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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харьков, харьковская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Харьковская область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
"Общественное": в Харькове прогремел взрыв