https://ria.ru/20231229/izrail-1918866024.html

Израиль нанес удары по позициям на юге Сирии

Израиль нанес удары по позициям на юге Сирии - РИА Новости, 29.12.2023

Израиль нанес удары по позициям на юге Сирии

Израиль нанес ракетные удары по югу Сирии, сирийская ПВО сбила большинство ракет, сообщает министерство обороны арабской республики. РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T00:02

2023-12-29T00:02

2023-12-29T00:08

юг

сирия

в мире

израиль

голанские высоты

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Израиль нанес ракетные удары по югу Сирии, сирийская ПВО сбила большинство ракет, сообщает министерство обороны арабской республики."Сегодня (в четверг - ред.) около 23.05 израильский противник совершил воздушную агрессию со стороны оккупированных сирийских Голанских высот, нанеся удары по некоторым позициям в южном регионе (Сирии - ред.), наши средства ПВО отреагировали на ракеты агрессора и сбили большинство из них,", - говорится в заявлении.Ведомство отмечает, что в результате атаки был причинен материальный ущерб.Ранее сирийское госагентство SANA сообщало, что в окрестностях Дамаска были слышны взрывы.

https://ria.ru/20231225/ksir-1918040185.html

юг

сирия

израиль

голанские высоты

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юг, сирия, в мире, израиль, голанские высоты