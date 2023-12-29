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Израиль нанес удары по позициям на юге Сирии - РИА Новости, 29.12.2023
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00:02 29.12.2023 (обновлено: 00:08 29.12.2023)
https://ria.ru/20231229/izrail-1918866024.html
Израиль нанес удары по позициям на юге Сирии
Израиль нанес удары по позициям на юге Сирии - РИА Новости, 29.12.2023
Израиль нанес удары по позициям на юге Сирии
Израиль нанес ракетные удары по югу Сирии, сирийская ПВО сбила большинство ракет, сообщает министерство обороны арабской республики. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T00:02
2023-12-29T00:08
юг
сирия
в мире
израиль
голанские высоты
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Израиль нанес ракетные удары по югу Сирии, сирийская ПВО сбила большинство ракет, сообщает министерство обороны арабской республики."Сегодня (в четверг - ред.) около 23.05 израильский противник совершил воздушную агрессию со стороны оккупированных сирийских Голанских высот, нанеся удары по некоторым позициям в южном регионе (Сирии - ред.), наши средства ПВО отреагировали на ракеты агрессора и сбили большинство из них,", - говорится в заявлении.Ведомство отмечает, что в результате атаки был причинен материальный ущерб.Ранее сирийское госагентство SANA сообщало, что в окрестностях Дамаска были слышны взрывы.
https://ria.ru/20231225/ksir-1918040185.html
юг
сирия
израиль
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юг, сирия, в мире, израиль, голанские высоты
Юг, Сирия, В мире, Израиль, Голанские высоты
Израиль нанес удары по позициям на юге Сирии

Минобороны САР: Израиль нанес удары по ряду позиций на юге Сирии

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗенитная самоходная установка "Шилка" Сирийской Арабской Армии
Зенитная самоходная установка Шилка Сирийской Арабской Армии - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Зенитная самоходная установка "Шилка" Сирийской Арабской Армии. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Израиль нанес ракетные удары по югу Сирии, сирийская ПВО сбила большинство ракет, сообщает министерство обороны арабской республики.
«
"Сегодня (в четверг - ред.) около 23.05 израильский противник совершил воздушную агрессию со стороны оккупированных сирийских Голанских высот, нанеся удары по некоторым позициям в южном регионе (Сирии - ред.), наши средства ПВО отреагировали на ракеты агрессора и сбили большинство из них,", - говорится в заявлении.
Ведомство отмечает, что в результате атаки был причинен материальный ущерб.
Ранее сирийское госагентство SANA сообщало, что в окрестностях Дамаска были слышны взрывы.
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