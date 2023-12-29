https://ria.ru/20231229/izmeneniya-1919031088.html

Правительство планирует разработать изменения в Жилищный кодекс

Правительство планирует разработать изменения в Жилищный кодекс - РИА Новости, 29.12.2023

Правительство планирует разработать изменения в Жилищный кодекс

Правительство РФ планирует разработать и внести в Госдуму изменения в Жилищный кодекс РФ, касающиеся формирования на федеральном уровне единой системы учета... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T18:06

2023-12-29T18:06

2023-12-29T18:06

россия

госдума рф

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Правительство РФ планирует разработать и внести в Госдуму изменения в Жилищный кодекс РФ, касающиеся формирования на федеральном уровне единой системы учета граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, об этом говорится в перечне законопроектов, запланированных кабмином на 2024 год. Правительство РФ утвердило перечень законопроектов, которые планируется разработать и внести в Госдуму в 2024 году. В документе всего представлено 42 наименования законопроекта. Ожидается, что в ноябре в кабмин будет представлен законопроект о внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты. "В целях формирования на федеральном уровне единой системы учета граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий", - говорится в плане законопроектной деятельности правительства. Ответственные за подготовку и сопровождение законопроекта - Минстрой России и другие заинтересованные федеральные органы исполнительной власти. Ожидается, что документ будет внесен в Госдуму в марте 2025.

https://ria.ru/20231226/yugra-1918164043.html

https://ria.ru/20231222/zhile-1917533963.html

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россия, госдума рф, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)