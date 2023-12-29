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Правительство разработает изменения о зачислении в вузы детей военных - РИА Новости, 29.12.2023
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17:53 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/izmeneniya-1919028702.html
Правительство разработает изменения о зачислении в вузы детей военных
Правительство разработает изменения о зачислении в вузы детей военных - РИА Новости, 29.12.2023
Правительство разработает изменения о зачислении в вузы детей военных
Правительство России планирует разработать и внести в Госдуму изменения в закон "Об образовании в Российской Федерации", они будут касаться вопросов... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T17:53
2023-12-29T17:53
россия
госдума рф
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Правительство России планирует разработать и внести в Госдуму изменения в закон "Об образовании в Российской Федерации", они будут касаться вопросов преимущественного зачисления в ведомственные образовательные организации высшего образования детей военнослужащих и сотрудников других силовых структур, об этом говорится в перечне законопроектов, запланированных кабмином на 2024 год. Правительство РФ утвердило перечень законопроектов, которые планируется разработать и внести в Госдуму в 2024 году. В документе всего представлено 42 наименования законопроекта. В частности, Минюст РФ в июне представит в правительство законопроект о внесении изменений в закон "Об образовании в Российской Федерации". "В части формирования единообразного подхода в вопросе преимущественного права зачисления в ведомственные образовательные организации высшего образования детей военнослужащих, детей сотрудников органов внутренних дел, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, и сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации", - говорится в плане законопроектной деятельности правительства. Ожидается, что законопроект будет направлен в Госдуму в ноябре.
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россия, госдума рф
Россия, Госдума РФ
Правительство разработает изменения о зачислении в вузы детей военных

Кабмин разработает изменения о зачислении в ведомственные вузы детей военных

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Правительство России планирует разработать и внести в Госдуму изменения в закон "Об образовании в Российской Федерации", они будут касаться вопросов преимущественного зачисления в ведомственные образовательные организации высшего образования детей военнослужащих и сотрудников других силовых структур, об этом говорится в перечне законопроектов, запланированных кабмином на 2024 год.
Правительство РФ утвердило перечень законопроектов, которые планируется разработать и внести в Госдуму в 2024 году. В документе всего представлено 42 наименования законопроекта. В частности, Минюст РФ в июне представит в правительство законопроект о внесении изменений в закон "Об образовании в Российской Федерации".
"В части формирования единообразного подхода в вопросе преимущественного права зачисления в ведомственные образовательные организации высшего образования детей военнослужащих, детей сотрудников органов внутренних дел, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, и сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации", - говорится в плане законопроектной деятельности правительства.
Ожидается, что законопроект будет направлен в Госдуму в ноябре.
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