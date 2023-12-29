https://ria.ru/20231229/izmeneniya-1919028702.html

Правительство разработает изменения о зачислении в вузы детей военных

Правительство разработает изменения о зачислении в вузы детей военных - РИА Новости, 29.12.2023

Правительство разработает изменения о зачислении в вузы детей военных

Правительство России планирует разработать и внести в Госдуму изменения в закон "Об образовании в Российской Федерации", они будут касаться вопросов... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T17:53

2023-12-29T17:53

2023-12-29T17:53

россия

госдума рф

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Правительство России планирует разработать и внести в Госдуму изменения в закон "Об образовании в Российской Федерации", они будут касаться вопросов преимущественного зачисления в ведомственные образовательные организации высшего образования детей военнослужащих и сотрудников других силовых структур, об этом говорится в перечне законопроектов, запланированных кабмином на 2024 год. Правительство РФ утвердило перечень законопроектов, которые планируется разработать и внести в Госдуму в 2024 году. В документе всего представлено 42 наименования законопроекта. В частности, Минюст РФ в июне представит в правительство законопроект о внесении изменений в закон "Об образовании в Российской Федерации". "В части формирования единообразного подхода в вопросе преимущественного права зачисления в ведомственные образовательные организации высшего образования детей военнослужащих, детей сотрудников органов внутренних дел, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, и сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации", - говорится в плане законопроектной деятельности правительства. Ожидается, что законопроект будет направлен в Госдуму в ноябре.

https://ria.ru/20231222/svo-1917429531.html

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