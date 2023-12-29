https://ria.ru/20231229/izmeneniya-1919028702.html
Правительство разработает изменения о зачислении в вузы детей военных
Правительство разработает изменения о зачислении в вузы детей военных - РИА Новости, 29.12.2023
Правительство разработает изменения о зачислении в вузы детей военных
Правительство России планирует разработать и внести в Госдуму изменения в закон "Об образовании в Российской Федерации", они будут касаться вопросов... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T17:53
2023-12-29T17:53
2023-12-29T17:53
россия
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845837065_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_c30d6ac84739f8c341e77d13e47e116b.jpg
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Правительство России планирует разработать и внести в Госдуму изменения в закон "Об образовании в Российской Федерации", они будут касаться вопросов преимущественного зачисления в ведомственные образовательные организации высшего образования детей военнослужащих и сотрудников других силовых структур, об этом говорится в перечне законопроектов, запланированных кабмином на 2024 год. Правительство РФ утвердило перечень законопроектов, которые планируется разработать и внести в Госдуму в 2024 году. В документе всего представлено 42 наименования законопроекта. В частности, Минюст РФ в июне представит в правительство законопроект о внесении изменений в закон "Об образовании в Российской Федерации". "В части формирования единообразного подхода в вопросе преимущественного права зачисления в ведомственные образовательные организации высшего образования детей военнослужащих, детей сотрудников органов внутренних дел, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, и сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации", - говорится в плане законопроектной деятельности правительства. Ожидается, что законопроект будет направлен в Госдуму в ноябре.
https://ria.ru/20231222/svo-1917429531.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845837065_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0977fec83b306662717615bc30113363.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума рф
Правительство разработает изменения о зачислении в вузы детей военных
Кабмин разработает изменения о зачислении в ведомственные вузы детей военных
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Правительство России планирует разработать и внести в Госдуму изменения в закон "Об образовании в Российской Федерации", они будут касаться вопросов преимущественного зачисления в ведомственные образовательные организации высшего образования детей военнослужащих и сотрудников других силовых структур, об этом говорится в перечне законопроектов, запланированных кабмином на 2024 год.
Правительство РФ утвердило перечень законопроектов, которые планируется разработать и внести в Госдуму в 2024 году. В документе всего представлено 42 наименования законопроекта. В частности, Минюст РФ в июне представит в правительство законопроект о внесении изменений в закон "Об образовании в Российской Федерации".
"В части формирования единообразного подхода в вопросе преимущественного права зачисления в ведомственные образовательные организации высшего образования детей военнослужащих, детей сотрудников органов внутренних дел, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, и сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации", - говорится в плане законопроектной деятельности правительства.
Ожидается, что законопроект будет направлен в Госдуму в ноябре.
Совфед одобрил закон о соцвыплатах семьям погибших в СВО