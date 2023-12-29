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Правительство разработает изменения в закон о денежном довольствии военных - РИА Новости, 29.12.2023
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17:39 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/izmeneniya-1919026621.html
Правительство разработает изменения в закон о денежном довольствии военных
Правительство разработает изменения в закон о денежном довольствии военных - РИА Новости, 29.12.2023
Правительство разработает изменения в закон о денежном довольствии военных
Правительство России планирует разработать и внести в Госдуму изменения в закон "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат",... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T17:39
2023-12-29T17:39
россия
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Правительство России планирует разработать и внести в Госдуму изменения в закон "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат", они касаются осуществления ежегодной выплаты денежных средств на проведение оздоровительного отдыха детей военнослужащих, об этом говорится в перечне законопроектов, запланированных кабмином на 2024 год. Правительство РФ утвердило перечень законопроектов, которые планируется разработать и внести в Госдуму в 2024 году. В документе всего представлено 42 наименования законопроекта. Так, что в июле 2024 года Минобороны РФ представит в правительство законопроект о внесении изменений в федеральный закон "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат". "В части осуществления ежегодной выплаты денежных средств на проведение оздоровительного отдыха детей военнослужащих, ставших инвалидами вследствие военной травмы, погибших (умерших), пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы по контракту", - говорится в плане законопроектной деятельности правительства. В сентябре 2024 года документ планируется внести в Госдуму. Кроме того, Минобороны РФ в марте представит в правительство законопроект о внесении изменений в статью 2 Закона РФ "Об увековечении памяти погибших при защите Отечества" "в целях совершенствования правового регулирования вопросов увековечения памяти погибших при защите Отечества". В Госдуму его планируется направить в июне.
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россия, госдума рф
Россия, Госдума РФ
Правительство разработает изменения в закон о денежном довольствии военных

Кабмин разработает изменения в закон о денежном довольствии военнослужащих

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Правительство России планирует разработать и внести в Госдуму изменения в закон "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат", они касаются осуществления ежегодной выплаты денежных средств на проведение оздоровительного отдыха детей военнослужащих, об этом говорится в перечне законопроектов, запланированных кабмином на 2024 год.
Правительство РФ утвердило перечень законопроектов, которые планируется разработать и внести в Госдуму в 2024 году. В документе всего представлено 42 наименования законопроекта.
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Так, что в июле 2024 года Минобороны РФ представит в правительство законопроект о внесении изменений в федеральный закон "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат". "В части осуществления ежегодной выплаты денежных средств на проведение оздоровительного отдыха детей военнослужащих, ставших инвалидами вследствие военной травмы, погибших (умерших), пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы по контракту", - говорится в плане законопроектной деятельности правительства.
В сентябре 2024 года документ планируется внести в Госдуму.
Кроме того, Минобороны РФ в марте представит в правительство законопроект о внесении изменений в статью 2 Закона РФ "Об увековечении памяти погибших при защите Отечества" "в целях совершенствования правового регулирования вопросов увековечения памяти погибших при защите Отечества". В Госдуму его планируется направить в июне.
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