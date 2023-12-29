https://ria.ru/20231229/izmeneniya-1919026621.html

Правительство разработает изменения в закон о денежном довольствии военных

Правительство разработает изменения в закон о денежном довольствии военных - РИА Новости, 29.12.2023

Правительство разработает изменения в закон о денежном довольствии военных

Правительство России планирует разработать и внести в Госдуму изменения в закон "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат",... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T17:39

2023-12-29T17:39

2023-12-29T17:39

россия

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853691054_0:0:3180:1789_1920x0_80_0_0_0c94256e2dfe9bda8990200e35cf4b07.jpg

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Правительство России планирует разработать и внести в Госдуму изменения в закон "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат", они касаются осуществления ежегодной выплаты денежных средств на проведение оздоровительного отдыха детей военнослужащих, об этом говорится в перечне законопроектов, запланированных кабмином на 2024 год. Правительство РФ утвердило перечень законопроектов, которые планируется разработать и внести в Госдуму в 2024 году. В документе всего представлено 42 наименования законопроекта. Так, что в июле 2024 года Минобороны РФ представит в правительство законопроект о внесении изменений в федеральный закон "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат". "В части осуществления ежегодной выплаты денежных средств на проведение оздоровительного отдыха детей военнослужащих, ставших инвалидами вследствие военной травмы, погибших (умерших), пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы по контракту", - говорится в плане законопроектной деятельности правительства. В сентябре 2024 года документ планируется внести в Госдуму. Кроме того, Минобороны РФ в марте представит в правительство законопроект о внесении изменений в статью 2 Закона РФ "Об увековечении памяти погибших при защите Отечества" "в целях совершенствования правового регулирования вопросов увековечения памяти погибших при защите Отечества". В Госдуму его планируется направить в июне.

https://ria.ru/20231226/vyplaty-1918328445.html

https://ria.ru/20231222/svo-1917429531.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, госдума рф