https://ria.ru/20231229/itogi_goda-1918842705.html

Случилось все, чего не ждали

Случилось все, чего не ждали - РИА Новости, 29.12.2023

Случилось все, чего не ждали

Уходящий год был богат на сюрпризы, большие и маленькие. В Аргентине президентом стал человек, которому приказал пойти на выборы дух его мертвой собаки... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T08:00

2023-12-29T08:00

2023-12-29T08:02

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Уходящий год был богат на сюрпризы, большие и маленькие. В Аргентине президентом стал человек, которому приказал пойти на выборы дух его мертвой собаки. Отдельно изумляет то, что за Хавьера Милея проголосовали те самые люди, которым он открыто пообещал ликвидировать все пенсии, пособия и социалку.Заклятые враги, не раз обещавшие стереть друг друга с лица земли, — Саудовская Аравия и Иран — внезапно помирились и подписали в Пекине соглашение о возобновлении дипломатических отношений. Таким образом, влиятельный американский союзник наладил отношения с официальным противником США — и вся "ось зла", десятилетиями выстраивавшаяся американцами, оказалась поломана.Легендарная всезнающая израильская разведка проспала масштабную атаку ХАМАС. Сверхпрогрессивная, высокотехнологичная армия оказалась абсолютно не готова к нападению: заграждения на границе ломали обычными тракторами, бородачи в тапочках брали в плен израильских рядовых и офицеров, буквально вытаскивая их из кроватей. А неуязвимые танки "Меркава" стоимостью около пяти миллионов долларов уничтожались сбросом гранаты с копеечного беспилотника.Отдельным печальным сюрпризом стало то, как демократические и толерантные Вооруженные силы Израиля ответили на атаку ХАМАС. Вместо того чтобы наносить точечные удары по противнику, они с вполне первобытной яростью обрушились на мирных жителей сектора Газа. Бомбежки школ, больниц, храмов, десятки тысяч погибших — никакой толерантностью и не пахнет.Пока мировая общественность лишь выражала сожаление, а США блокировали резолюции ООН о прекращении огня, за палестинцев вписались йеменские хуситы. И вот же сюрприз — их вооруженным формированиям удалось за считаные дни блокировать морские перевозки в Красном море.Опять налицо та же тенденция. Никаких высоких технологий у хуситов нет. Только мотивированность, противокорабельные ракеты, нешуточный боевой опыт да все те же копеечные беспилотники. Однако корабли в Израиль и из Израиля больше по Красному морю не ходят. А выдвинувшаяся на защиту судоходства коалиция, наскоро сколоченная американцами, пока никаких успехов не добилась.Под конец года европейцы попытались устроить "Майдан" Александру Вучичу, чья партия честно, с разгромным счетом выиграла выборы. Но все пошло как-то не так. Вучич нейтрализовал мятежников еще быстрее, чем его тезка Лукашенко, и поблагодарил за помощь спецслужбы России.Свой сюрприз преподнес уходящий год украинцам. Они не смогли отвоевать ни Крым, ни Приазовье. Десятки тысяч погибших и взятая русскими Марьинка — вот, собственно, и весь результат украинского "контрнаступа". Погибших жаль, бессмысленность их жертвы превосходит всякое воображение.Удивительной кажется и полная беспомощность НАТО. Столько дорогущей техники, столько важных генералов, впечатляющие учения, аналитические центры, штабные игры. Ну и каков результат? Взяли Украину на полное содержание, вооружили, обучили, натренировали — и полный пшик. За что ни берутся, все время получается Афганистан. А ведь когда-то этот военный альянс наводил ужас на весь мир.Но главный сюрприз в 2023-м устроила Россия. Она не пропала, не развалилась, не проиграла, не "слиняла в три дня". Уж сколько нас стращали — и из-за рубежа, и собственные диванные войска: "Ну вот сейчас уж точно все". "Голиаф падет уже в этом году", — предупредил в феврале мировую общественность пан Зеленский.Тем не менее у нас все хорошо, чего и вам желаем. Русская армия идет вперед по всему фронту. Граждане России с оптимизмом смотрят в будущее: по данным ВЦИОМ, 53 процента россиян провожают 2023-й с хорошим настроением, это исторический рекорд за все время опросов.Без особого шума Россия стала пятой экономикой мира и грозит в следующем году потеснить с четвертого места Японию. Напомните, когда там мы собирались догнать Португалию? Потом, кажется, догоняли Германию. Ну и где они все теперь? За это хочется сказать большое человеческое спасибо западным партнерам — без их "адских санкций" мы так хорошо бы не справились.Мало этого, Россия вошла в мировую моду. Русские красавицы в мехах рвут TikTok под песню "Мой мармеладный". Весь мир смотрит с английскими субтитрами "Слово пацана" Жоры Крыжовникова и разводит интереснейшие споры на англоязычных форумах, как правильно переводить "чушпан", "пацан", "скорлупа" и "автор".Европейцы с ужасом констатируют, что к власти приходят политики из числа "понимающих Путина". Американцы волнуются, что мы поставим им Трампа президентом (кстати, учитывая американские традиции расправы с неугодными политиками, большой сюрприз года в том, что Трамп еще жив). Популярный журнал Newsweek обижается, что в русском учебнике истории для 11-го класса выборы Джо Байдена названы сомнительными, целую статью об этом наваяли.Похоже, что Россия стала для Запада тем же, чем он сам был для наивных советских граждан. Сладкий запретный плод: там все делают неправильно и при этом реки текут молоком и медом, девушки кутаются в меха, соблазняют мужчин и едят икру ложками — как же это все заманчиво и недоступно. Никакой осточертевшей политкорректности, никакого засилья ЛГБТ* и дикого феминизма, никакой "культуры отмены" — людей, вкусной еды, свободы слова. Россия для них — земля роскоши и свободы, при этом вооруженная новейшим оружием и способная не по-детски навалять любому агрессору.В общем, уходящий год принес нам немало открытий чудных. Есть подозрение, что в 2024-м Россия тоже сможет всех удивить.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.

https://ria.ru/20231201/izrail-1913061709.html

https://ria.ru/20231227/voenka-1918392790.html

https://ria.ru/20231218/peregovory-1916338912.html

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Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

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аналитика, в мире, итоги года, происшествия, политика, россия, европа, сша, израиль, украина