https://ria.ru/20231229/istrebiteli-1918799600.html

"Запад заставляет верить в это". Что ждет F-16 в небе над Украиной

"Запад заставляет верить в это". Что ждет F-16 в небе над Украиной - РИА Новости, 29.12.2023

"Запад заставляет верить в это". Что ждет F-16 в небе над Украиной

В Великобритании отчитались о подготовке первых шести украинских летчиков для истребителей F-16. Западные СМИ утверждают, что несколько самолетов уже передали... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T08:00

2023-12-29T08:00

2023-12-29T08:03

специальная военная операция на украине

безопасность

киев

украина

нидерланды

валерий залужный

иван коновалов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости, Андрей Коц. В Великобритании отчитались о подготовке первых шести украинских летчиков для истребителей F-16. Западные СМИ утверждают, что несколько самолетов уже передали Киеву. О том, как это повлияет на ситуацию в зоне СВО, — в материале РИА Новости.Подтянуть английскийПо данным американского журнала Newsweek, первую партию, "вполне вероятно", уже доставили на Украину. Хотя союзники Киева официально ничего не сообщали. Бывший специальный советник главкома ВСУ Валерия Залужного Дэниел Райс объяснил это так: "Запад научился не объявлять о новых поставляемых системах вооружения". Так, например, было с крылатыми ракетами Storm Shadow / SCALP.Правда, это не помогло добиться на поле боя значимых результатов. Более того, за год Киев потерял Артемовск, Соледар, Марьинку, Опытное и несколько населенных пунктов поменьше.Одной из причин неудач в Киеве считают российскую авиацию, которой, по сути, нечего противопоставить в небе. Напомним: Нидерланды, Дания и Норвегия обязались передать Украине более 60 истребителей F-16 ранних вариантов. К поставкам собирались приступить не раньше весны. Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в конце декабря уточнил: истребители привезут после того, как для них подготовят инфраструктуру и экипажи. А информацию Newsweek опроверг.В странах НАТО украинские летчики тренируются в нескольких центрах. Первая группа из шести офицеров Воздушных сил завершила пятимесячный курс, включавший физподготовку, изучение английского, овладение базовыми знаниями об устройстве истребителя, а также принципах управления им. Сейчас они, по сведениям британского Минобороны, отправились в Данию на практику. Им на смену в Великобританию прибыли еще десять пилотов.Обучение продвигается со скрипом. Еще в августе Зеленский, по его словам, договорился с Западом о немедленном начале подготовки. Но среди первых 32 отобранных летчиков (больше не нашлось, их ряды заметно поредели) английским более-менее владели лишь восемь. Поэтому остальными занялись лингвисты.Для дальних ударовВСУ неспроста хотят именно F-16 — самый массовый истребитель четвертого поколения. С 1978-го построили более 4600 единиц разных модификаций. Они стоят на вооружении 25 стран и могут использовать практически весь спектр средств поражения тактической авиации стран НАТО.Особую надежду украинские военачальники возлагают на крылатые ракеты JASSM. AGM-158 JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile — единая ракета "воздух — поверхность"). Это высокоточный боеприпас, разработанный корпорацией Lockheed Martin и принятый на вооружение ВВС США в 1986-м. Предназначен для поражения важных высокозащищенных стационарных целей в любых метеоусловиях и в любое время суток с дистанций пуска вне зоны действия средств ПВО противника. Дальность — 370 километров, в варианте AGM-158B JASSM-ER — до 1000 километров. Боевая часть унитарная, проникающая — массой 450 килограммов.В конструкции ракеты широко применяются композиционные материалы на основе углеродных волокон, корпус полностью выполнен из углепластика, что снижает радиолокационную заметность. К тому же часть маршрута ракета летит на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности.Это достаточно грозное оружие, с которым ВСУ получат возможность бить вглубь российской территории — в первую очередь по аэродромам. Но F-16 — это истребитель для завоевания господства в воздухе. У него широкая номенклатура ракет "воздух — воздух", включая AIM-120D с дальностью до 160 километров. Этот боеприпас сравним с российским Р-77М.Вера в "чудо-оружие"На F-16 делают большую ставку. Тут игра ва-банк. Если истребители и украинские летчики покажут себя хорошо, Киев попросит у Запада дополнительную помощь. Но если российские ракеты станут сбивать самолеты американской конструкторской школы, это может стать для Вашингтона последней каплей.Дело в том, что F-16 — коммерчески успешный истребитель четвертого поколения. В Пентагоне весьма дорожат его репутацией."Очень дорогая машина, — отмечает военный эксперт Иван Коновалов. — Обслуживание пяти "Фальконов" — это порядка 20 миллионов долларов в год. Сколько Запад может отдать таких машин? Арифметика очевидная. Зеленский создает впечатление, что есть некое "вундерваффе". А куда ему деваться? Он хочет выжить, сейчас его политическое выживание соответствует физическому, и он это хорошо понимает. Поэтому поставки F-16 — это то, во что должны верить".Ситуация осложняется тем, что Киеву передадут F-16A/B, усовершенствованные по сравнению с оригинальными F-16 конца 1970-х. Однако до уровня тех самолетов, которые эксплуатируют, например, США, им очень далеко. Так, на истребителях ВВС Нидерландов установлена устаревшая РЛС APG-66V2, отслеживающая всего несколько целей, в то время как современная РЛС APG-83 справляется с десятками.Впрочем, исход воздушного боя решает прежде всего все-таки летное мастерство. Украинским летчикам предстоит на практике доказать, что пилота истребителя западной школы можно подготовить за несколько месяцев. А экзамен у них будут принимать экипажи более совершенных российских самолетов Су-30СМ и Су-35С, наколотившие с начала СВО столько воздушных побед, сколько не снилось ни одному западному асу.

https://ria.ru/20231223/aviatsiya-1917606164.html

https://ria.ru/20231225/treschina-1917827428.html

киев

украина

нидерланды

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2023

Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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