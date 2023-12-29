https://ria.ru/20231229/infektsiya-1919044595.html

В Тульской области полсотни человек заразились кишечной инфекцией

В Тульской области полсотни человек заразились кишечной инфекцией - РИА Новости, 29.12.2023

В Тульской области полсотни человек заразились кишечной инфекцией

Почти полсотни жителей города Плавск Тульской области заболели кишечной инфекцией, одним из предполагаемых источников инфекции может быть вода в кране, сообщает РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T19:34

2023-12-29T19:34

2023-12-29T19:34

происшествия

тульская область

плавский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918476000_0:243:3093:1983_1920x0_80_0_0_040bd2a703495564dfecee120737b0de.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 дек - РИА Новости. Почти полсотни жителей города Плавск Тульской области заболели кишечной инфекцией, одним из предполагаемых источников инфекции может быть вода в кране, сообщает региональное управление Роспотребнадзора в пятницу. Управление информирует, что ведет санитарно-эпидемиологическое расследование случаев кишечных инфекций среди населения города Плавска. "Зарегистрировано 48 случаев заболеваний. У большинства обследованных выделен норовирус – возбудитель острой кишечной инфекции. За последние сутки новых случаев не зарегистрировано. Одним из предполагаемых источников распространения инфекции может быть вода", - говорится в сообщении. В этой связи Роспотребнадзор выдал ресурсоснабжающей организации предписание "о проведении дополнительных санитарно-гигиенических мероприятий по соблюдению санитарных требований при организации водоснабжения и водоотведения" в Плавске. "В отношении ответственных лиц, допустивших нарушение законодательства, возбуждены дела об административных правонарушениях. Организованы мероприятия по обеззараживанию водопроводной воды, проводится ежедневный лабораторный контроль качества обеззараживания", - информирует ведомство. В минздраве региона сообщили РИА Новости, что заболевшие осмотрены, назначено амбулаторное лечение. Ситуация находится на контроле министра здравоохранения, подчеркнули в пресс-службе министерства. Представитель прокуратуры Тульской области сообщила РИА Новости, что прокуратура Плавского района организовала проверку по информации, размещенной в социальной сети "ВКонтакте", о появлении тошноты и рвоты у отдельных жителей Плавска после использования водопровода. Прокуроры оценят организацию водоснабжения на территории района.

https://ria.ru/20231221/ikra-1917124081.html

https://ria.ru/20231220/infektsiya-1916959175.html

тульская область

плавский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, тульская область, плавский район