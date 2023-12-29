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В Тульской области полсотни человек заразились кишечной инфекцией - РИА Новости, 29.12.2023
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19:34 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/infektsiya-1919044595.html
В Тульской области полсотни человек заразились кишечной инфекцией
В Тульской области полсотни человек заразились кишечной инфекцией - РИА Новости, 29.12.2023
В Тульской области полсотни человек заразились кишечной инфекцией
Почти полсотни жителей города Плавск Тульской области заболели кишечной инфекцией, одним из предполагаемых источников инфекции может быть вода в кране, сообщает РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T19:34
2023-12-29T19:34
происшествия
тульская область
плавский район
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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 дек - РИА Новости. Почти полсотни жителей города Плавск Тульской области заболели кишечной инфекцией, одним из предполагаемых источников инфекции может быть вода в кране, сообщает региональное управление Роспотребнадзора в пятницу. Управление информирует, что ведет санитарно-эпидемиологическое расследование случаев кишечных инфекций среди населения города Плавска. "Зарегистрировано 48 случаев заболеваний. У большинства обследованных выделен норовирус – возбудитель острой кишечной инфекции. За последние сутки новых случаев не зарегистрировано. Одним из предполагаемых источников распространения инфекции может быть вода", - говорится в сообщении. В этой связи Роспотребнадзор выдал ресурсоснабжающей организации предписание "о проведении дополнительных санитарно-гигиенических мероприятий по соблюдению санитарных требований при организации водоснабжения и водоотведения" в Плавске. "В отношении ответственных лиц, допустивших нарушение законодательства, возбуждены дела об административных правонарушениях. Организованы мероприятия по обеззараживанию водопроводной воды, проводится ежедневный лабораторный контроль качества обеззараживания", - информирует ведомство. В минздраве региона сообщили РИА Новости, что заболевшие осмотрены, назначено амбулаторное лечение. Ситуация находится на контроле министра здравоохранения, подчеркнули в пресс-службе министерства. Представитель прокуратуры Тульской области сообщила РИА Новости, что прокуратура Плавского района организовала проверку по информации, размещенной в социальной сети "ВКонтакте", о появлении тошноты и рвоты у отдельных жителей Плавска после использования водопровода. Прокуроры оценят организацию водоснабжения на территории района.
https://ria.ru/20231221/ikra-1917124081.html
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тульская область
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происшествия, тульская область, плавский район
Происшествия, Тульская область, Плавский район
В Тульской области полсотни человек заразились кишечной инфекцией

В Тульской области 48 человек заразились кишечной инфекцией, возможно, в воде

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 дек - РИА Новости. Почти полсотни жителей города Плавск Тульской области заболели кишечной инфекцией, одним из предполагаемых источников инфекции может быть вода в кране, сообщает региональное управление Роспотребнадзора в пятницу.
Управление информирует, что ведет санитарно-эпидемиологическое расследование случаев кишечных инфекций среди населения города Плавска.
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"Зарегистрировано 48 случаев заболеваний. У большинства обследованных выделен норовирус – возбудитель острой кишечной инфекции. За последние сутки новых случаев не зарегистрировано. Одним из предполагаемых источников распространения инфекции может быть вода", - говорится в сообщении.
В этой связи Роспотребнадзор выдал ресурсоснабжающей организации предписание "о проведении дополнительных санитарно-гигиенических мероприятий по соблюдению санитарных требований при организации водоснабжения и водоотведения" в Плавске. "В отношении ответственных лиц, допустивших нарушение законодательства, возбуждены дела об административных правонарушениях. Организованы мероприятия по обеззараживанию водопроводной воды, проводится ежедневный лабораторный контроль качества обеззараживания", - информирует ведомство.
В минздраве региона сообщили РИА Новости, что заболевшие осмотрены, назначено амбулаторное лечение. Ситуация находится на контроле министра здравоохранения, подчеркнули в пресс-службе министерства.
Представитель прокуратуры Тульской области сообщила РИА Новости, что прокуратура Плавского района организовала проверку по информации, размещенной в социальной сети "ВКонтакте", о появлении тошноты и рвоты у отдельных жителей Плавска после использования водопровода. Прокуроры оценят организацию водоснабжения на территории района.
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