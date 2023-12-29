https://ria.ru/20231229/ikra-1918891677.html
Эксперт дал советы по выбору и хранению красной икры
Эксперт дал советы по выбору и хранению красной икры - РИА Новости, 29.12.2023
Эксперт дал советы по выбору и хранению красной икры
Готовый бутерброд с икрой следует съесть в течение двух часов, а открытую банку с икрой необходимо употребить в ближайшие сутки, сообщила РИА Новости специалист РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T08:21
2023-12-29T08:21
2023-12-29T08:21
общество
красная икра
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Готовый бутерброд с икрой следует съесть в течение двух часов, а открытую банку с икрой необходимо употребить в ближайшие сутки, сообщила РИА Новости специалист инспекции по качеству пищевой продукции МосГИК Елена Павлова. "Многократное замораживание и размораживание икры приводит к разрушению икринок и потере полезных и питательных свойств продукта. Открытую банку с икрой следует доесть в ближайшие сутки, а уже готовый бутерброд с икрой рекомендуется употребить в течение двух часов", - рассказала Павлова. Она отметила, что срок годности и условия хранения икры устанавливает изготовитель. Это зависит от способа обработки, применения консервантов и вида упаковки. Обычно при температуре минус 4 – минус 6 градусов баночная икра без консервантов хранится не более 4 месяцев, с консервантами – не более 12 месяцев. "При выборе икры стоит обратить внимание, чтобы она была однородная по цвету, с чистым упругим зерном без пленки, сгустков крови, белых включений между зернами, с незначительным количеством лопанца, без постороннего запаха. Икра нерки и кижуча обычно имеет слегка горьковатый вкус, это абсолютно нормально. Размеры икринок зависит от вида рыбы, самая крупная икра – это икра кеты, самая мелкая – икра нерки", - рассказала Павлова. Эксперт уточнила, что следует обратить внимание на маркировку икры. Если икра произведена из мороженой икры рыб семейства лососевых, то в маркировке указываются слова "произведена из мороженого сырья", такой продукт может иметь слабую, непрочную, легко лопающуюся оболочку зерна, помятый вид зерна. "Существует аналог икры лососевых. В качестве сырья используется молока лососёвых рыб, растворы изолированных белков минтая и криля, концентрированный рыбный бульон и другое. Современные технологии позволяют довольно точно воспроизводить внешний вид и вкус лососевой икры. Но это обязательно должно быть указано на маркировке, так как продукт является имитированной рыбной продукцией", - рассказала собеседник агентства. По ее словам, покупать красную икру следует в сетевых или специализированных магазинах, в том числе можно приобретать икру и на развес. "Строго не рекомендуем приобретать икру с рук или на улице. Знайте: продукт без маркировки считается опасным и не допускается к реализации населению. Упаковка должна быть чистой, целой, без повреждений. В прозрачной таре вы сможете лучше оценить качество икры", - добавила Павлова.
https://ria.ru/20231229/alkogol-1918877540.html
https://ria.ru/20231228/menyu-1915600208.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, красная икра
Эксперт дал советы по выбору и хранению красной икры
Эксперт: готовый бутерброд с икрой следует съесть в течение двух часов
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Готовый бутерброд с икрой следует съесть в течение двух часов, а открытую банку с икрой необходимо употребить в ближайшие сутки, сообщила РИА Новости специалист инспекции по качеству пищевой продукции МосГИК Елена Павлова.
"Многократное замораживание и размораживание икры приводит к разрушению икринок и потере полезных и питательных свойств продукта. Открытую банку с икрой следует доесть в ближайшие сутки, а уже готовый бутерброд с икрой рекомендуется употребить в течение двух часов", - рассказала Павлова.
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Она отметила, что срок годности и условия хранения икры устанавливает изготовитель. Это зависит от способа обработки, применения консервантов и вида упаковки. Обычно при температуре минус 4 – минус 6 градусов баночная икра без консервантов хранится не более 4 месяцев, с консервантами – не более 12 месяцев.
«
"При выборе икры стоит обратить внимание, чтобы она была однородная по цвету, с чистым упругим зерном без пленки, сгустков крови, белых включений между зернами, с незначительным количеством лопанца, без постороннего запаха. Икра нерки и кижуча обычно имеет слегка горьковатый вкус, это абсолютно нормально. Размеры икринок зависит от вида рыбы, самая крупная икра – это икра кеты, самая мелкая – икра нерки", - рассказала Павлова.
Эксперт уточнила, что следует обратить внимание на маркировку икры. Если икра произведена из мороженой икры рыб семейства лососевых, то в маркировке указываются слова "произведена из мороженого сырья", такой продукт может иметь слабую, непрочную, легко лопающуюся оболочку зерна, помятый вид зерна.
"Существует аналог икры лососевых. В качестве сырья используется молока лососёвых рыб, растворы изолированных белков минтая и криля, концентрированный рыбный бульон и другое. Современные технологии позволяют довольно точно воспроизводить внешний вид и вкус лососевой икры. Но это обязательно должно быть указано на маркировке, так как продукт является имитированной рыбной продукцией", - рассказала собеседник агентства.
По ее словам, покупать красную икру следует в сетевых или специализированных магазинах, в том числе можно приобретать икру и на развес.
"Строго не рекомендуем приобретать икру с рук или на улице. Знайте: продукт без маркировки считается опасным и не допускается к реализации населению. Упаковка должна быть чистой, целой, без повреждений. В прозрачной таре вы сможете лучше оценить качество икры", - добавила Павлова.
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