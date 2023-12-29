https://ria.ru/20231229/ikra-1918891677.html

Эксперт дал советы по выбору и хранению красной икры

Эксперт дал советы по выбору и хранению красной икры - РИА Новости, 29.12.2023

Эксперт дал советы по выбору и хранению красной икры

Готовый бутерброд с икрой следует съесть в течение двух часов, а открытую банку с икрой необходимо употребить в ближайшие сутки, сообщила РИА Новости специалист РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T08:21

2023-12-29T08:21

2023-12-29T08:21

общество

красная икра

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/10/1890480781_0:145:2730:1681_1920x0_80_0_0_3c7a6be3d9550c1dec086ab4b4743f89.jpg

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Готовый бутерброд с икрой следует съесть в течение двух часов, а открытую банку с икрой необходимо употребить в ближайшие сутки, сообщила РИА Новости специалист инспекции по качеству пищевой продукции МосГИК Елена Павлова. "Многократное замораживание и размораживание икры приводит к разрушению икринок и потере полезных и питательных свойств продукта. Открытую банку с икрой следует доесть в ближайшие сутки, а уже готовый бутерброд с икрой рекомендуется употребить в течение двух часов", - рассказала Павлова. Она отметила, что срок годности и условия хранения икры устанавливает изготовитель. Это зависит от способа обработки, применения консервантов и вида упаковки. Обычно при температуре минус 4 – минус 6 градусов баночная икра без консервантов хранится не более 4 месяцев, с консервантами – не более 12 месяцев. "При выборе икры стоит обратить внимание, чтобы она была однородная по цвету, с чистым упругим зерном без пленки, сгустков крови, белых включений между зернами, с незначительным количеством лопанца, без постороннего запаха. Икра нерки и кижуча обычно имеет слегка горьковатый вкус, это абсолютно нормально. Размеры икринок зависит от вида рыбы, самая крупная икра – это икра кеты, самая мелкая – икра нерки", - рассказала Павлова. Эксперт уточнила, что следует обратить внимание на маркировку икры. Если икра произведена из мороженой икры рыб семейства лососевых, то в маркировке указываются слова "произведена из мороженого сырья", такой продукт может иметь слабую, непрочную, легко лопающуюся оболочку зерна, помятый вид зерна. "Существует аналог икры лососевых. В качестве сырья используется молока лососёвых рыб, растворы изолированных белков минтая и криля, концентрированный рыбный бульон и другое. Современные технологии позволяют довольно точно воспроизводить внешний вид и вкус лососевой икры. Но это обязательно должно быть указано на маркировке, так как продукт является имитированной рыбной продукцией", - рассказала собеседник агентства. По ее словам, покупать красную икру следует в сетевых или специализированных магазинах, в том числе можно приобретать икру и на развес. "Строго не рекомендуем приобретать икру с рук или на улице. Знайте: продукт без маркировки считается опасным и не допускается к реализации населению. Упаковка должна быть чистой, целой, без повреждений. В прозрачной таре вы сможете лучше оценить качество икры", - добавила Павлова.

https://ria.ru/20231229/alkogol-1918877540.html

https://ria.ru/20231228/menyu-1915600208.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, красная икра