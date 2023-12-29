Рейтинг@Mail.ru
Эксперт дал советы по выбору и хранению красной икры - РИА Новости, 29.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:21 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/ikra-1918891677.html
Эксперт дал советы по выбору и хранению красной икры
Эксперт дал советы по выбору и хранению красной икры - РИА Новости, 29.12.2023
Эксперт дал советы по выбору и хранению красной икры
Готовый бутерброд с икрой следует съесть в течение двух часов, а открытую банку с икрой необходимо употребить в ближайшие сутки, сообщила РИА Новости специалист РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T08:21
2023-12-29T08:21
общество
красная икра
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/10/1890480781_0:145:2730:1681_1920x0_80_0_0_3c7a6be3d9550c1dec086ab4b4743f89.jpg
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Готовый бутерброд с икрой следует съесть в течение двух часов, а открытую банку с икрой необходимо употребить в ближайшие сутки, сообщила РИА Новости специалист инспекции по качеству пищевой продукции МосГИК Елена Павлова. "Многократное замораживание и размораживание икры приводит к разрушению икринок и потере полезных и питательных свойств продукта. Открытую банку с икрой следует доесть в ближайшие сутки, а уже готовый бутерброд с икрой рекомендуется употребить в течение двух часов", - рассказала Павлова. Она отметила, что срок годности и условия хранения икры устанавливает изготовитель. Это зависит от способа обработки, применения консервантов и вида упаковки. Обычно при температуре минус 4 – минус 6 градусов баночная икра без консервантов хранится не более 4 месяцев, с консервантами – не более 12 месяцев. "При выборе икры стоит обратить внимание, чтобы она была однородная по цвету, с чистым упругим зерном без пленки, сгустков крови, белых включений между зернами, с незначительным количеством лопанца, без постороннего запаха. Икра нерки и кижуча обычно имеет слегка горьковатый вкус, это абсолютно нормально. Размеры икринок зависит от вида рыбы, самая крупная икра – это икра кеты, самая мелкая – икра нерки", - рассказала Павлова. Эксперт уточнила, что следует обратить внимание на маркировку икры. Если икра произведена из мороженой икры рыб семейства лососевых, то в маркировке указываются слова "произведена из мороженого сырья", такой продукт может иметь слабую, непрочную, легко лопающуюся оболочку зерна, помятый вид зерна. "Существует аналог икры лососевых. В качестве сырья используется молока лососёвых рыб, растворы изолированных белков минтая и криля, концентрированный рыбный бульон и другое. Современные технологии позволяют довольно точно воспроизводить внешний вид и вкус лососевой икры. Но это обязательно должно быть указано на маркировке, так как продукт является имитированной рыбной продукцией", - рассказала собеседник агентства. По ее словам, покупать красную икру следует в сетевых или специализированных магазинах, в том числе можно приобретать икру и на развес. "Строго не рекомендуем приобретать икру с рук или на улице. Знайте: продукт без маркировки считается опасным и не допускается к реализации населению. Упаковка должна быть чистой, целой, без повреждений. В прозрачной таре вы сможете лучше оценить качество икры", - добавила Павлова.
https://ria.ru/20231229/alkogol-1918877540.html
https://ria.ru/20231228/menyu-1915600208.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/10/1890480781_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_a4f254245a9c1acd596b8faaf8d6bf6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, красная икра
Общество, Красная икра
Эксперт дал советы по выбору и хранению красной икры

Эксперт: готовый бутерброд с икрой следует съесть в течение двух часов

© iStock.com / DarkwisperКрасная икра
Красная икра - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© iStock.com / Darkwisper
Красная икра. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Готовый бутерброд с икрой следует съесть в течение двух часов, а открытую банку с икрой необходимо употребить в ближайшие сутки, сообщила РИА Новости специалист инспекции по качеству пищевой продукции МосГИК Елена Павлова.
"Многократное замораживание и размораживание икры приводит к разрушению икринок и потере полезных и питательных свойств продукта. Открытую банку с икрой следует доесть в ближайшие сутки, а уже готовый бутерброд с икрой рекомендуется употребить в течение двух часов", - рассказала Павлова.
Новогодний стол - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
Мурашко рассказал, кому нужно отказаться от алкоголя в новогоднюю ночь
03:34
Она отметила, что срок годности и условия хранения икры устанавливает изготовитель. Это зависит от способа обработки, применения консервантов и вида упаковки. Обычно при температуре минус 4 – минус 6 градусов баночная икра без консервантов хранится не более 4 месяцев, с консервантами – не более 12 месяцев.
«
"При выборе икры стоит обратить внимание, чтобы она была однородная по цвету, с чистым упругим зерном без пленки, сгустков крови, белых включений между зернами, с незначительным количеством лопанца, без постороннего запаха. Икра нерки и кижуча обычно имеет слегка горьковатый вкус, это абсолютно нормально. Размеры икринок зависит от вида рыбы, самая крупная икра – это икра кеты, самая мелкая – икра нерки", - рассказала Павлова.
Эксперт уточнила, что следует обратить внимание на маркировку икры. Если икра произведена из мороженой икры рыб семейства лососевых, то в маркировке указываются слова "произведена из мороженого сырья", такой продукт может иметь слабую, непрочную, легко лопающуюся оболочку зерна, помятый вид зерна.
"Существует аналог икры лососевых. В качестве сырья используется молока лососёвых рыб, растворы изолированных белков минтая и криля, концентрированный рыбный бульон и другое. Современные технологии позволяют довольно точно воспроизводить внешний вид и вкус лососевой икры. Но это обязательно должно быть указано на маркировке, так как продукт является имитированной рыбной продукцией", - рассказала собеседник агентства.
По ее словам, покупать красную икру следует в сетевых или специализированных магазинах, в том числе можно приобретать икру и на развес.
"Строго не рекомендуем приобретать икру с рук или на улице. Знайте: продукт без маркировки считается опасным и не допускается к реализации населению. Упаковка должна быть чистой, целой, без повреждений. В прозрачной таре вы сможете лучше оценить качество икры", - добавила Павлова.
Салат с грибами, фасолью и пекинской капустой в форме дракона - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
Новогоднее меню — 2024: что можно и нельзя ставить на стол в год Дракона
Вчера, 21:25
 
ОбществоКрасная икра
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала