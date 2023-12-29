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Правительство планирует увеличивать прием в вузы на программы по ИИ - РИА Новости, 29.12.2023
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10:35 29.12.2023 (обновлено: 12:43 29.12.2023)
https://ria.ru/20231229/ii-1918908798.html
Правительство планирует увеличивать прием в вузы на программы по ИИ
Правительство планирует увеличивать прием в вузы на программы по ИИ - РИА Новости, 29.12.2023
Правительство планирует увеличивать прием в вузы на программы по ИИ
Правительство России планирует увеличивать прием на программы высшего образования по искусственному интеллекту, которые запущены в рамках федерального проекта... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T10:35
2023-12-29T12:43
дмитрий чернышенко
россия
образование - общество
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Правительство России планирует увеличивать прием на программы высшего образования по искусственному интеллекту, которые запущены в рамках федерального проекта "Искусственный интеллект", на данный момент по таким программам обучаются более 6,6 тысячи человек, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "В рамках федпроекта "Искусственный интеллект" в России запущены программы высшего образования по ИИ. На них уже обучаются более 6,6 тысячи человек, это студенты, поступившие в 2022-2023 годах. В будущем прием по таким программам планируем только увеличивать, в том числе за счет бюджетных мест", - сказал Чернышенко. Он отметил, что в этом году в России выпустились более 4,3 тысячи специалистов в сфере искусственного интеллекта, особенно востребованы прикладные ИИ направления. "По поручению президента будем масштабировать образовательный модуль по ИИ, сейчас набор профильных уроков носит рекомендательный характер и проводится только в каждом 12-м вузе, который вузы включат в свои учебные программы. Также организуем работу по подготовке отраслевых программ в области ИИ. Обучение будет более инклюзивным за счет использования современных учебных форматов и привлечения экспертов из профильных организаций, таких как Альянс в сфере ИИ", - заключил Чернышенко.
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Чернышенко о внедрении технологий искусственного интеллекта к 2030 году
Экономический эффект от внедрения технологий искусственного интеллекта к 2030 году должен составить 11 трлн рублей к ВВП дополнительно, заявил РИА Новости вице-премьер Чернышенко.
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дмитрий чернышенко, россия, образование - общество
Дмитрий Чернышенко, Россия, Образование - Общество
Правительство планирует увеличивать прием в вузы на программы по ИИ

Чернышенко: кабмин планирует увеличивать прием в вузы на программы по ИИ

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Правительство России планирует увеличивать прием на программы высшего образования по искусственному интеллекту, которые запущены в рамках федерального проекта "Искусственный интеллект", на данный момент по таким программам обучаются более 6,6 тысячи человек, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"В рамках федпроекта "Искусственный интеллект" в России запущены программы высшего образования по ИИ. На них уже обучаются более 6,6 тысячи человек, это студенты, поступившие в 2022-2023 годах. В будущем прием по таким программам планируем только увеличивать, в том числе за счет бюджетных мест", - сказал Чернышенко.
Он отметил, что в этом году в России выпустились более 4,3 тысячи специалистов в сфере искусственного интеллекта, особенно востребованы прикладные ИИ направления.
"По поручению президента будем масштабировать образовательный модуль по ИИ, сейчас набор профильных уроков носит рекомендательный характер и проводится только в каждом 12-м вузе, который вузы включат в свои учебные программы. Также организуем работу по подготовке отраслевых программ в области ИИ. Обучение будет более инклюзивным за счет использования современных учебных форматов и привлечения экспертов из профильных организаций, таких как Альянс в сфере ИИ", - заключил Чернышенко.
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
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Дмитрий ЧернышенкоРоссияОбразование - Общество
 
 
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