https://ria.ru/20231229/ii-1918908798.html

Правительство планирует увеличивать прием в вузы на программы по ИИ

Правительство планирует увеличивать прием в вузы на программы по ИИ - РИА Новости, 29.12.2023

Правительство планирует увеличивать прием в вузы на программы по ИИ

Правительство России планирует увеличивать прием на программы высшего образования по искусственному интеллекту, которые запущены в рамках федерального проекта... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T10:35

2023-12-29T10:35

2023-12-29T12:43

дмитрий чернышенко

россия

образование - общество

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Правительство России планирует увеличивать прием на программы высшего образования по искусственному интеллекту, которые запущены в рамках федерального проекта "Искусственный интеллект", на данный момент по таким программам обучаются более 6,6 тысячи человек, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "В рамках федпроекта "Искусственный интеллект" в России запущены программы высшего образования по ИИ. На них уже обучаются более 6,6 тысячи человек, это студенты, поступившие в 2022-2023 годах. В будущем прием по таким программам планируем только увеличивать, в том числе за счет бюджетных мест", - сказал Чернышенко. Он отметил, что в этом году в России выпустились более 4,3 тысячи специалистов в сфере искусственного интеллекта, особенно востребованы прикладные ИИ направления. "По поручению президента будем масштабировать образовательный модуль по ИИ, сейчас набор профильных уроков носит рекомендательный характер и проводится только в каждом 12-м вузе, который вузы включат в свои учебные программы. Также организуем работу по подготовке отраслевых программ в области ИИ. Обучение будет более инклюзивным за счет использования современных учебных форматов и привлечения экспертов из профильных организаций, таких как Альянс в сфере ИИ", - заключил Чернышенко.

https://ria.ru/20231225/ii-1917829236.html

россия

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Чернышенко о внедрении технологий искусственного интеллекта к 2030 году Экономический эффект от внедрения технологий искусственного интеллекта к 2030 году должен составить 11 трлн рублей к ВВП дополнительно, заявил РИА Новости вице-премьер Чернышенко. 2023-12-29T10:35 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий чернышенко, россия, образование - общество