https://ria.ru/20231229/ii-1918908798.html
Правительство планирует увеличивать прием в вузы на программы по ИИ
Правительство планирует увеличивать прием в вузы на программы по ИИ - РИА Новости, 29.12.2023
Правительство планирует увеличивать прием в вузы на программы по ИИ
Правительство России планирует увеличивать прием на программы высшего образования по искусственному интеллекту, которые запущены в рамках федерального проекта... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T10:35
2023-12-29T10:35
2023-12-29T12:43
дмитрий чернышенко
россия
образование - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1d/1918900237_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0a5dff584b86c7466b6cec9cced167c1.jpg
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Правительство России планирует увеличивать прием на программы высшего образования по искусственному интеллекту, которые запущены в рамках федерального проекта "Искусственный интеллект", на данный момент по таким программам обучаются более 6,6 тысячи человек, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "В рамках федпроекта "Искусственный интеллект" в России запущены программы высшего образования по ИИ. На них уже обучаются более 6,6 тысячи человек, это студенты, поступившие в 2022-2023 годах. В будущем прием по таким программам планируем только увеличивать, в том числе за счет бюджетных мест", - сказал Чернышенко. Он отметил, что в этом году в России выпустились более 4,3 тысячи специалистов в сфере искусственного интеллекта, особенно востребованы прикладные ИИ направления. "По поручению президента будем масштабировать образовательный модуль по ИИ, сейчас набор профильных уроков носит рекомендательный характер и проводится только в каждом 12-м вузе, который вузы включат в свои учебные программы. Также организуем работу по подготовке отраслевых программ в области ИИ. Обучение будет более инклюзивным за счет использования современных учебных форматов и привлечения экспертов из профильных организаций, таких как Альянс в сфере ИИ", - заключил Чернышенко.
https://ria.ru/20231225/ii-1917829236.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1d/1918900237_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_fdbc71cf117766f44f5e8e0040b480d5.jpg
Чернышенко о внедрении технологий искусственного интеллекта к 2030 году
Экономический эффект от внедрения технологий искусственного интеллекта к 2030 году должен составить 11 трлн рублей к ВВП дополнительно, заявил РИА Новости вице-премьер Чернышенко.
2023-12-29T10:35
true
PT0M34S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий чернышенко, россия, образование - общество
Дмитрий Чернышенко, Россия, Образование - Общество
Правительство планирует увеличивать прием в вузы на программы по ИИ
Чернышенко: кабмин планирует увеличивать прием в вузы на программы по ИИ
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Правительство России планирует увеличивать прием на программы высшего образования по искусственному интеллекту, которые запущены в рамках федерального проекта "Искусственный интеллект", на данный момент по таким программам обучаются более 6,6 тысячи человек, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"В рамках федпроекта "Искусственный интеллект" в России запущены программы высшего образования по ИИ. На них уже обучаются более 6,6 тысячи человек, это студенты, поступившие в 2022-2023 годах. В будущем прием по таким программам планируем только увеличивать, в том числе за счет бюджетных мест", - сказал Чернышенко.
Он отметил, что в этом году в России выпустились более 4,3 тысячи специалистов в сфере искусственного интеллекта, особенно востребованы прикладные ИИ направления.
"По поручению президента будем масштабировать образовательный модуль по ИИ, сейчас набор профильных уроков носит рекомендательный характер и проводится только в каждом 12-м вузе, который вузы включат в свои учебные программы. Также организуем работу по подготовке отраслевых программ в области ИИ. Обучение будет более инклюзивным за счет использования современных учебных форматов и привлечения экспертов из профильных организаций, таких как Альянс в сфере ИИ", - заключил Чернышенко.
В Москве планируют научить ИИ просчитывать риски инфаркта