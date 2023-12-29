https://ria.ru/20231229/ii-1918904578.html

Чернышенко рассказал о подготовке программы для обучения управленцев ИИ

Чернышенко рассказал о подготовке программы для обучения управленцев ИИ - РИА Новости, 29.12.2023

Чернышенко рассказал о подготовке программы для обучения управленцев ИИ

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) готовит специальные программы для обучения управленцев технологиям... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T10:03

2023-12-29T10:03

2023-12-29T10:03

образование - общество

дмитрий чернышенко

россия

технологии

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) готовит специальные программы для обучения управленцев технологиям искусственного интеллекта, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Президент России Владимир Путин ранее поручил кабмину сформировать образовательную программу по искусственному интеллекту для руководителей компаний и органов власти. "Это не секрет. Это тоже поручение президента. После последнего форума "Путешествие в мир искусственного интеллекта", где-то по 14 модулям образовательным, РАНХиГС сейчас является как раз одним из лидеров, которые готовят программы, для того, чтобы и чиновников, и руководителей компаний обучать технологиям искусственного интеллекта, опять же с фокусом на их практическое применение, на их внедрение, потому что уже разработок достаточно нужно внедрять", - сказал Чернышенко. Он отметил, что такие программы появятся на базе РАНХиГС в первом квартале 2024 года, программами будут охвачены основы ИИ в государственном управлении и внедрение ИИ-решений в деятельность органов госвласти и системы управления предприятиями, большой упор будет сделан на практику, чтобы руководители "прочувствовали" инструмент через свои руки, но точное наполнение программы еще в проработке.

https://ria.ru/20231229/ii-1918901669.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

образование - общество, дмитрий чернышенко, россия, технологии