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Чернышенко рассказал о подготовке программы для обучения управленцев ИИ - РИА Новости, 29.12.2023
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10:03 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/ii-1918904578.html
Чернышенко рассказал о подготовке программы для обучения управленцев ИИ
Чернышенко рассказал о подготовке программы для обучения управленцев ИИ - РИА Новости, 29.12.2023
Чернышенко рассказал о подготовке программы для обучения управленцев ИИ
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) готовит специальные программы для обучения управленцев технологиям... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T10:03
2023-12-29T10:03
образование - общество
дмитрий чернышенко
россия
технологии
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) готовит специальные программы для обучения управленцев технологиям искусственного интеллекта, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Президент России Владимир Путин ранее поручил кабмину сформировать образовательную программу по искусственному интеллекту для руководителей компаний и органов власти. "Это не секрет. Это тоже поручение президента. После последнего форума "Путешествие в мир искусственного интеллекта", где-то по 14 модулям образовательным, РАНХиГС сейчас является как раз одним из лидеров, которые готовят программы, для того, чтобы и чиновников, и руководителей компаний обучать технологиям искусственного интеллекта, опять же с фокусом на их практическое применение, на их внедрение, потому что уже разработок достаточно нужно внедрять", - сказал Чернышенко. Он отметил, что такие программы появятся на базе РАНХиГС в первом квартале 2024 года, программами будут охвачены основы ИИ в государственном управлении и внедрение ИИ-решений в деятельность органов госвласти и системы управления предприятиями, большой упор будет сделан на практику, чтобы руководители "прочувствовали" инструмент через свои руки, но точное наполнение программы еще в проработке.
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образование - общество, дмитрий чернышенко, россия, технологии
Образование - Общество, Дмитрий Чернышенко, Россия, Технологии
Чернышенко рассказал о подготовке программы для обучения управленцев ИИ

Чернышенко: РАНХиГС готовит программы для обучения управленцев технологиям ИИ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкДмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) готовит специальные программы для обучения управленцев технологиям искусственного интеллекта, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Президент России Владимир Путин ранее поручил кабмину сформировать образовательную программу по искусственному интеллекту для руководителей компаний и органов власти.
"Это не секрет. Это тоже поручение президента. После последнего форума "Путешествие в мир искусственного интеллекта", где-то по 14 модулям образовательным, РАНХиГС сейчас является как раз одним из лидеров, которые готовят программы, для того, чтобы и чиновников, и руководителей компаний обучать технологиям искусственного интеллекта, опять же с фокусом на их практическое применение, на их внедрение, потому что уже разработок достаточно нужно внедрять", - сказал Чернышенко.
Он отметил, что такие программы появятся на базе РАНХиГС в первом квартале 2024 года, программами будут охвачены основы ИИ в государственном управлении и внедрение ИИ-решений в деятельность органов госвласти и системы управления предприятиями, большой упор будет сделан на практику, чтобы руководители "прочувствовали" инструмент через свои руки, но точное наполнение программы еще в проработке.
Чернышенко о внедрении технологий искусственного интеллекта к 2030 году - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
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09:42
 
Образование - ОбществоДмитрий ЧернышенкоРоссияТехнологии
 
 
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