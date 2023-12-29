https://ria.ru/20231229/ii-1918904578.html
Чернышенко рассказал о подготовке программы для обучения управленцев ИИ
Чернышенко рассказал о подготовке программы для обучения управленцев ИИ - РИА Новости, 29.12.2023
Чернышенко рассказал о подготовке программы для обучения управленцев ИИ
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) готовит специальные программы для обучения управленцев технологиям... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T10:03
2023-12-29T10:03
2023-12-29T10:03
образование - общество
дмитрий чернышенко
россия
технологии
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) готовит специальные программы для обучения управленцев технологиям искусственного интеллекта, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Президент России Владимир Путин ранее поручил кабмину сформировать образовательную программу по искусственному интеллекту для руководителей компаний и органов власти. "Это не секрет. Это тоже поручение президента. После последнего форума "Путешествие в мир искусственного интеллекта", где-то по 14 модулям образовательным, РАНХиГС сейчас является как раз одним из лидеров, которые готовят программы, для того, чтобы и чиновников, и руководителей компаний обучать технологиям искусственного интеллекта, опять же с фокусом на их практическое применение, на их внедрение, потому что уже разработок достаточно нужно внедрять", - сказал Чернышенко. Он отметил, что такие программы появятся на базе РАНХиГС в первом квартале 2024 года, программами будут охвачены основы ИИ в государственном управлении и внедрение ИИ-решений в деятельность органов госвласти и системы управления предприятиями, большой упор будет сделан на практику, чтобы руководители "прочувствовали" инструмент через свои руки, но точное наполнение программы еще в проработке.
https://ria.ru/20231229/ii-1918901669.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
образование - общество, дмитрий чернышенко, россия, технологии
Образование - Общество, Дмитрий Чернышенко, Россия, Технологии
Чернышенко рассказал о подготовке программы для обучения управленцев ИИ
Чернышенко: РАНХиГС готовит программы для обучения управленцев технологиям ИИ
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) готовит специальные программы для обучения управленцев технологиям искусственного интеллекта, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Президент России Владимир Путин
ранее поручил кабмину сформировать образовательную программу по искусственному интеллекту для руководителей компаний и органов власти.
"Это не секрет. Это тоже поручение президента. После последнего форума "Путешествие в мир искусственного интеллекта", где-то по 14 модулям образовательным, РАНХиГС сейчас является как раз одним из лидеров, которые готовят программы, для того, чтобы и чиновников, и руководителей компаний обучать технологиям искусственного интеллекта, опять же с фокусом на их практическое применение, на их внедрение, потому что уже разработок достаточно нужно внедрять", - сказал Чернышенко.
Он отметил, что такие программы появятся на базе РАНХиГС в первом квартале 2024 года, программами будут охвачены основы ИИ в государственном управлении и внедрение ИИ-решений в деятельность органов госвласти и системы управления предприятиями, большой упор будет сделан на практику, чтобы руководители "прочувствовали" инструмент через свои руки, но точное наполнение программы еще в проработке.
Все выпускники вузов к 2030 году будут знакомы с ИИ, заявил Чернышенко