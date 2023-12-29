https://ria.ru/20231229/ii-1918901669.html
Все выпускники вузов к 2030 году будут знакомы с ИИ, заявил Чернышенко
Все выпускники вузов к 2030 году будут знакомы с ИИ, заявил Чернышенко - РИА Новости, 29.12.2023
Все выпускники вузов к 2030 году будут знакомы с ИИ, заявил Чернышенко
Планируется, что к 2030 году благодаря новым образовательным программам по искусственному интеллекту все выпускники вузов будут знакомы с ИИ и сдадут экзамен по РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T09:42
2023-12-29T09:42
2023-12-29T12:43
россия
дмитрий чернышенко
технологии
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Планируется, что к 2030 году благодаря новым образовательным программам по искусственному интеллекту все выпускники вузов будут знакомы с ИИ и сдадут экзамен по этой теме, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Благодаря образованию по ИИ на 2030 год мы планируем, что: 100% выпускников вузов будут знакомы с ИИ и сдадут по этой теме экзамен, 85% всех занятых в экономике будут знать, как применять ИИ для решения рабочих задач, более 500 компаний с госучастием внедрят ИИ в свою деятельность в рамках стратегий цифровой трансформации", - сказал Чернышенко. Он отметил, что ведущими вузами страны уже разработано более 100 образовательных программ высшего образования по этому направлению - 19 программ уровня бакалавриата и 85 программ магистратуры, до конца 2024 года будет подготовлено более 15 тысяч специалистов по программам высшего образования и порядка 5,5 тысячи получат дополнительное образование в области ИИ. Зампред правительства также подчеркнул, что к 2030 году в рамках реализации обновленной Национальной стратегии по ИИ высшее образование получат более 300 тысяч специалистов в разных сферах - медицина, образование, сельское хозяйство, промышленность и других.
https://ria.ru/20231229/effekt-1918899331.html
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Чернышенко о внедрении технологий искусственного интеллекта к 2030 году
Экономический эффект от внедрения технологий искусственного интеллекта к 2030 году должен составить 11 трлн рублей к ВВП дополнительно, заявил РИА Новости вице-премьер Чернышенко.
2023-12-29T09:42
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, дмитрий чернышенко, технологии
Россия, Дмитрий Чернышенко, Технологии
Все выпускники вузов к 2030 году будут знакомы с ИИ, заявил Чернышенко
Чернышенко: все выпускники вузов к 2030 году будут сдавать экзамен по теме ИИ
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Планируется, что к 2030 году благодаря новым образовательным программам по искусственному интеллекту все выпускники вузов будут знакомы с ИИ и сдадут экзамен по этой теме, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Благодаря образованию по ИИ на 2030 год мы планируем, что: 100% выпускников вузов будут знакомы с ИИ и сдадут по этой теме экзамен, 85% всех занятых в экономике будут знать, как применять ИИ для решения рабочих задач, более 500 компаний с госучастием внедрят ИИ в свою деятельность в рамках стратегий цифровой трансформации", - сказал Чернышенко
.
Он отметил, что ведущими вузами страны уже разработано более 100 образовательных программ высшего образования по этому направлению - 19 программ уровня бакалавриата и 85 программ магистратуры, до конца 2024 года будет подготовлено более 15 тысяч специалистов по программам высшего образования и порядка 5,5 тысячи получат дополнительное образование в области ИИ.
Зампред правительства также подчеркнул, что к 2030 году в рамках реализации обновленной Национальной стратегии по ИИ высшее образование получат более 300 тысяч специалистов в разных сферах - медицина, образование, сельское хозяйство, промышленность и других.
Чернышенко оценил будущий эффект для российской экономики от внедрения ИИ