https://ria.ru/20231229/ii-1918901669.html

Все выпускники вузов к 2030 году будут знакомы с ИИ, заявил Чернышенко

Все выпускники вузов к 2030 году будут знакомы с ИИ, заявил Чернышенко - РИА Новости, 29.12.2023

Все выпускники вузов к 2030 году будут знакомы с ИИ, заявил Чернышенко

Планируется, что к 2030 году благодаря новым образовательным программам по искусственному интеллекту все выпускники вузов будут знакомы с ИИ и сдадут экзамен по РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T09:42

2023-12-29T09:42

2023-12-29T12:43

россия

дмитрий чернышенко

технологии

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Планируется, что к 2030 году благодаря новым образовательным программам по искусственному интеллекту все выпускники вузов будут знакомы с ИИ и сдадут экзамен по этой теме, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Благодаря образованию по ИИ на 2030 год мы планируем, что: 100% выпускников вузов будут знакомы с ИИ и сдадут по этой теме экзамен, 85% всех занятых в экономике будут знать, как применять ИИ для решения рабочих задач, более 500 компаний с госучастием внедрят ИИ в свою деятельность в рамках стратегий цифровой трансформации", - сказал Чернышенко. Он отметил, что ведущими вузами страны уже разработано более 100 образовательных программ высшего образования по этому направлению - 19 программ уровня бакалавриата и 85 программ магистратуры, до конца 2024 года будет подготовлено более 15 тысяч специалистов по программам высшего образования и порядка 5,5 тысячи получат дополнительное образование в области ИИ. Зампред правительства также подчеркнул, что к 2030 году в рамках реализации обновленной Национальной стратегии по ИИ высшее образование получат более 300 тысяч специалистов в разных сферах - медицина, образование, сельское хозяйство, промышленность и других.

https://ria.ru/20231229/effekt-1918899331.html

россия

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Чернышенко о внедрении технологий искусственного интеллекта к 2030 году Экономический эффект от внедрения технологий искусственного интеллекта к 2030 году должен составить 11 трлн рублей к ВВП дополнительно, заявил РИА Новости вице-премьер Чернышенко. 2023-12-29T09:42 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, дмитрий чернышенко, технологии