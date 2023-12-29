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Чернышенко призвал создавать российские игры с правильным сценарием
Чернышенко призвал создавать российские игры с правильным сценарием - РИА Новости, 29.12.2023
Чернышенко призвал создавать российские игры с правильным сценарием
Крайне важно создавать российские видеоигры с правильным сценарием без искажения исторических событий, как, например, часто делают западные производители,... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T09:00
2023-12-29T09:00
2023-12-29T09:00
технологии
россия
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Крайне важно создавать российские видеоигры с правильным сценарием без искажения исторических событий, как, например, часто делают западные производители, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Дело в том, что прохождение какого-то уровня, какой-то игры, оно занимает гораздо больше времени с точки зрения глубины контакта, чем просмотр, например, моего интервью с вами. И поэтому это используют, к сожалению, западники, поэтому крайне важно создавать российские игры, в которых будут правильные сценарии, не будет искажения исторических событий. Например, в военных симуляторах историю перевирают", - сказал Чернышенко. Он подчеркнул, что в западных играх Россию часто "выставляют в неприглядном виде", в связи с этим ведущие российские компании уже начали создавать отечественные симуляторы, которые имеют в том числе обучающий характер, соревновательный и игровой. "Ну, и самое главное, что движение фиджитал создает вот эту новую культуру гармонично развитой личности, когда ты должен продемонстрировать свои успехи и там, и там", - добавил Чернышенко.
https://ria.ru/20230202/istoriya-1849325268.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, россия, дмитрий чернышенко
Технологии, Россия, Дмитрий Чернышенко
Чернышенко призвал создавать российские игры с правильным сценарием
Чернышенко призвал создавать российские игры со сценарием без искажения истории
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Крайне важно создавать российские видеоигры с правильным сценарием без искажения исторических событий, как, например, часто делают западные производители, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Дело в том, что прохождение какого-то уровня, какой-то игры, оно занимает гораздо больше времени с точки зрения глубины контакта, чем просмотр, например, моего интервью с вами. И поэтому это используют, к сожалению, западники, поэтому крайне важно создавать российские игры, в которых будут правильные сценарии, не будет искажения исторических событий. Например, в военных симуляторах историю перевирают", - сказал Чернышенко.
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Он подчеркнул, что в западных играх Россию часто "выставляют в неприглядном виде", в связи с этим ведущие российские компании уже начали создавать отечественные симуляторы, которые имеют в том числе обучающий характер, соревновательный и игровой.
"Ну, и самое главное, что движение фиджитал создает вот эту новую культуру гармонично развитой личности, когда ты должен продемонстрировать свои успехи и там, и там", - добавил Чернышенко.
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