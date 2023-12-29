https://ria.ru/20231229/grabezh-1918971805.html
Рецидивист в Саратове похитил елку из магазина и подарил ее незнакомке
Рецидивист в Саратове похитил елку из магазина и подарил ее незнакомке - РИА Новости, 29.12.2023
Рецидивист в Саратове похитил елку из магазина и подарил ее незнакомке
Полицейские в Саратове задержали ранее судимого местного жителя по делу о хищении из магазина декоративной елки за 250 рублей, которую на выходе подарил... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T14:13
2023-12-29T14:13
2023-12-29T14:13
происшествия
саратов
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
САРАТОВ, 29 дек - РИА Новости. Полицейские в Саратове задержали ранее судимого местного жителя по делу о хищении из магазина декоративной елки за 250 рублей, которую на выходе подарил незнакомке, сообщил региональный главк МВД в Telegram-канале. По данным ведомства, представитель магазина, расположенного в торговом центре на Вольском тракте, в среду сообщила в полицию, что днем неизвестный, применив насилие, открыто похитил декоративную елку стоимостью 250 рублей. "Сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении преступления доставили в полицию 34-летнего жителя Ленинского района. Ранее судимый мужчина, в том числе за грабеж, признался в содеянном и пояснил, что совершил хищение в алкогольном опьянении из хулиганских побуждений. Елку он подарил незнакомой женщине на рынке рядом с торговым центром", - говорится в сообщении. Полиция возбудила уголовное дело по пункту "г" части 2 статьи 161 УК РФ "Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья". Санкции этой статьи предусматривают до семи лет лишения свободы. На видео с камеры наблюдения, опубликованном главком, запечатлено, как мужчина, проходя по торговому центру, берет со стола сотрудницы магазина маленькую декоративную елку и уходит, а сотрудница встает из-за стола и следует за ним.
https://ria.ru/20231218/igrushki-1916393803.html
саратов
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саратов, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Саратов, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Рецидивист в Саратове похитил елку из магазина и подарил ее незнакомке
В Саратове рецидивист похитил елку за 250 рублей и подарил ее незнакомке
САРАТОВ, 29 дек - РИА Новости.
Полицейские в Саратове задержали ранее судимого местного жителя по делу о хищении из магазина декоративной елки за 250 рублей, которую на выходе подарил незнакомке, сообщил региональный главк МВД в Telegram-канале
.
По данным ведомства, представитель магазина, расположенного в торговом центре на Вольском тракте, в среду сообщила в полицию, что днем неизвестный, применив насилие, открыто похитил декоративную елку стоимостью 250 рублей.
"Сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении преступления доставили в полицию 34-летнего жителя Ленинского района. Ранее судимый мужчина, в том числе за грабеж, признался в содеянном и пояснил, что совершил хищение в алкогольном опьянении из хулиганских побуждений. Елку он подарил незнакомой женщине на рынке рядом с торговым центром", - говорится в сообщении. Полиция возбудила уголовное дело по пункту "г" части 2 статьи 161 УК РФ
"Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья". Санкции этой статьи предусматривают до семи лет лишения свободы.
На видео с камеры наблюдения, опубликованном главком, запечатлено, как мужчина, проходя по торговому центру, берет со стола сотрудницы магазина маленькую декоративную елку и уходит, а сотрудница встает из-за стола и следует за ним.
В Приморье трое школьников украли новогодние игрушки с сельской елки