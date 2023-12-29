https://ria.ru/20231229/grabezh-1918971805.html

Рецидивист в Саратове похитил елку из магазина и подарил ее незнакомке

Рецидивист в Саратове похитил елку из магазина и подарил ее незнакомке - РИА Новости, 29.12.2023

Рецидивист в Саратове похитил елку из магазина и подарил ее незнакомке

Полицейские в Саратове задержали ранее судимого местного жителя по делу о хищении из магазина декоративной елки за 250 рублей, которую на выходе подарил... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T14:13

2023-12-29T14:13

2023-12-29T14:13

происшествия

саратов

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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САРАТОВ, 29 дек - РИА Новости. Полицейские в Саратове задержали ранее судимого местного жителя по делу о хищении из магазина декоративной елки за 250 рублей, которую на выходе подарил незнакомке, сообщил региональный главк МВД в Telegram-канале. По данным ведомства, представитель магазина, расположенного в торговом центре на Вольском тракте, в среду сообщила в полицию, что днем неизвестный, применив насилие, открыто похитил декоративную елку стоимостью 250 рублей. "Сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении преступления доставили в полицию 34-летнего жителя Ленинского района. Ранее судимый мужчина, в том числе за грабеж, признался в содеянном и пояснил, что совершил хищение в алкогольном опьянении из хулиганских побуждений. Елку он подарил незнакомой женщине на рынке рядом с торговым центром", - говорится в сообщении. Полиция возбудила уголовное дело по пункту "г" части 2 статьи 161 УК РФ "Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья". Санкции этой статьи предусматривают до семи лет лишения свободы. На видео с камеры наблюдения, опубликованном главком, запечатлено, как мужчина, проходя по торговому центру, берет со стола сотрудницы магазина маленькую декоративную елку и уходит, а сотрудница встает из-за стола и следует за ним.

https://ria.ru/20231218/igrushki-1916393803.html

саратов

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, саратов, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)