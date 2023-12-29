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Рецидивист в Саратове похитил елку из магазина и подарил ее незнакомке - РИА Новости, 29.12.2023
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14:13 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/grabezh-1918971805.html
Рецидивист в Саратове похитил елку из магазина и подарил ее незнакомке
Рецидивист в Саратове похитил елку из магазина и подарил ее незнакомке - РИА Новости, 29.12.2023
Рецидивист в Саратове похитил елку из магазина и подарил ее незнакомке
Полицейские в Саратове задержали ранее судимого местного жителя по делу о хищении из магазина декоративной елки за 250 рублей, которую на выходе подарил... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T14:13
2023-12-29T14:13
происшествия
саратов
россия
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САРАТОВ, 29 дек - РИА Новости. Полицейские в Саратове задержали ранее судимого местного жителя по делу о хищении из магазина декоративной елки за 250 рублей, которую на выходе подарил незнакомке, сообщил региональный главк МВД в Telegram-канале. По данным ведомства, представитель магазина, расположенного в торговом центре на Вольском тракте, в среду сообщила в полицию, что днем неизвестный, применив насилие, открыто похитил декоративную елку стоимостью 250 рублей. "Сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении преступления доставили в полицию 34-летнего жителя Ленинского района. Ранее судимый мужчина, в том числе за грабеж, признался в содеянном и пояснил, что совершил хищение в алкогольном опьянении из хулиганских побуждений. Елку он подарил незнакомой женщине на рынке рядом с торговым центром", - говорится в сообщении. Полиция возбудила уголовное дело по пункту "г" части 2 статьи 161 УК РФ "Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья". Санкции этой статьи предусматривают до семи лет лишения свободы. На видео с камеры наблюдения, опубликованном главком, запечатлено, как мужчина, проходя по торговому центру, берет со стола сотрудницы магазина маленькую декоративную елку и уходит, а сотрудница встает из-за стола и следует за ним.
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происшествия, саратов, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Саратов, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Рецидивист в Саратове похитил елку из магазина и подарил ее незнакомке

В Саратове рецидивист похитил елку за 250 рублей и подарил ее незнакомке

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 29 дек - РИА Новости. Полицейские в Саратове задержали ранее судимого местного жителя по делу о хищении из магазина декоративной елки за 250 рублей, которую на выходе подарил незнакомке, сообщил региональный главк МВД в Telegram-канале.
По данным ведомства, представитель магазина, расположенного в торговом центре на Вольском тракте, в среду сообщила в полицию, что днем неизвестный, применив насилие, открыто похитил декоративную елку стоимостью 250 рублей.
"Сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении преступления доставили в полицию 34-летнего жителя Ленинского района. Ранее судимый мужчина, в том числе за грабеж, признался в содеянном и пояснил, что совершил хищение в алкогольном опьянении из хулиганских побуждений. Елку он подарил незнакомой женщине на рынке рядом с торговым центром", - говорится в сообщении. Полиция возбудила уголовное дело по пункту "г" части 2 статьи 161 УК РФ "Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья". Санкции этой статьи предусматривают до семи лет лишения свободы.
На видео с камеры наблюдения, опубликованном главком, запечатлено, как мужчина, проходя по торговому центру, берет со стола сотрудницы магазина маленькую декоративную елку и уходит, а сотрудница встает из-за стола и следует за ним.
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ПроисшествияСаратовРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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