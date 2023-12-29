На Украине сократят 20 тысяч вакансий госслужащих
Шмыгаль: кабмин Украины решил сократить с 1 января 20 тысяч вакансий госслужащих
Здание правительства Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Правительство Украины приняло решение о сокращении с 1 января 20 тысяч вакансий госслужащих, сообщил в пятницу премьер страны Денис Шмыгаль на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
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"Сегодня утверждаем документ о новой системе оплаты труда на основе квалификации должностей. Теперь 70% зарплаты госслужащего будет составлять оклад и только 30% премии. Одновременно с 1 января мы сокращаем количество вакансий государственной службы почти на 20 тысяч. И это только первый этап", - заявил Шмыгаль.
Он отметил, что новая система оплаты труда и сокращение вакансий позволит сэкономить около восьми миллиардов гривен (более 210 миллионов долларов) бюджетных средств, которые направят в 2024 году на нужды безопасности и обороны.
Щмыгаль также пообещал, что пенсии в дальнейшем будут платиться вовремя. По его словам, индексация пройдет в марте 2024 года, как это предусматривает закон. Зарплаты учителей и врачей также будут выплачиваться вовремя, пообещал он.
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"В следующем году Украина потребует более 37 миллиардов долларов внешнего финансирования. Мы рассчитываем на поддержку наших международных партнеров. Ведь сейчас есть договоренности с одиннадцатью государствами о многолетних программах финансирования. Есть программа расширенного финансирования с МВФ. Есть поддержка других международных финансовых организации", - подытожил он.
Накануне украинский министр социальной политики Оксана Жолнович заявила, что правительство может отменить запланированную с 1 марта индексацию пенсий, если западные партнеры не пришлют финансовую помощь.
Украинский парламентарий Александра Устинова ранее заявила, что дыры в госбюджете закрываются с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться с протянутой рукой к странам G7.
В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.