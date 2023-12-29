https://ria.ru/20231229/gosduma-1919019534.html
Депутаты попросили Минтруд урегулировать институт наставничества
Депутаты попросили Минтруд урегулировать институт наставничества - РИА Новости, 29.12.2023
Депутаты попросили Минтруд урегулировать институт наставничества
Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина направила обращение министру труда Антону Котякову с просьбой проработать вопрос нормативного... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T17:00
2023-12-29T17:00
2023-12-29T17:00
общество
россия
антон котяков
владимир путин
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина направила обращение министру труда Антону Котякову с просьбой проработать вопрос нормативного урегулирования института наставничества и внести предложения по изменению соответствующих законов, документ есть в распоряжении РИА Новости. "Комитет Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства просит вас, уважаемый Антон Олегович, проработать вопрос нормативного урегулирования института наставничества, а также внести в комитет предложения по внесению изменений в федеральные законы, если это необходимо", - сказано в тексте обращения. В обращении отмечается, что на заседании Госсовета 27 декабря, которое проводил президент России Владимир Путин, было выявлено, что в настоящее время в России не определен статус наставников, цели и задачи их деятельности, порядок оплаты их труда и система подготовки. По мнению Останиной, без решения данных вопросов невозможно развитие института наставничества.
https://ria.ru/20231227/peredacha-1918554586.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, антон котяков, владимир путин
Общество, Россия, Антон Котяков, Владимир Путин
Депутаты попросили Минтруд урегулировать институт наставничества
Комитет Госдумы по защите семьи попросил урегулировать институт наставничества
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина направила обращение министру труда Антону Котякову с просьбой проработать вопрос нормативного урегулирования института наставничества и внести предложения по изменению соответствующих законов, документ есть в распоряжении РИА Новости.
"Комитет Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства просит вас, уважаемый Антон Олегович, проработать вопрос нормативного урегулирования института наставничества, а также внести в комитет предложения по внесению изменений в федеральные законы, если это необходимо", - сказано в тексте обращения.
В обращении отмечается, что на заседании Госсовета 27 декабря, которое проводил президент России Владимир Путин
, было выявлено, что в настоящее время в России не определен статус наставников, цели и задачи их деятельности, порядок оплаты их труда и система подготовки. По мнению Останиной, без решения данных вопросов невозможно развитие института наставничества.
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