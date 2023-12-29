https://ria.ru/20231229/gosduma-1919019534.html

Депутаты попросили Минтруд урегулировать институт наставничества

Депутаты попросили Минтруд урегулировать институт наставничества - РИА Новости, 29.12.2023

Депутаты попросили Минтруд урегулировать институт наставничества

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина направила обращение министру труда Антону Котякову с просьбой проработать вопрос нормативного... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T17:00

2023-12-29T17:00

2023-12-29T17:00

общество

россия

антон котяков

владимир путин

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина направила обращение министру труда Антону Котякову с просьбой проработать вопрос нормативного урегулирования института наставничества и внести предложения по изменению соответствующих законов, документ есть в распоряжении РИА Новости. "Комитет Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства просит вас, уважаемый Антон Олегович, проработать вопрос нормативного урегулирования института наставничества, а также внести в комитет предложения по внесению изменений в федеральные законы, если это необходимо", - сказано в тексте обращения. В обращении отмечается, что на заседании Госсовета 27 декабря, которое проводил президент России Владимир Путин, было выявлено, что в настоящее время в России не определен статус наставников, цели и задачи их деятельности, порядок оплаты их труда и система подготовки. По мнению Останиной, без решения данных вопросов невозможно развитие института наставничества.

https://ria.ru/20231227/peredacha-1918554586.html

россия

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, антон котяков, владимир путин