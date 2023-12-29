https://ria.ru/20231229/gorlovka-1918993928.html
При обстреле Горловки украинскими войсками ранен мирный житель
При обстреле Горловки украинскими войсками ранен мирный житель - РИА Новости, 29.12.2023
При обстреле Горловки украинскими войсками ранен мирный житель
Мирный житель получил ранения в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T15:26
2023-12-29T15:26
2023-12-29T15:26
специальная военная операция на украине
горловка
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донецк
иван приходько
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стирол
происшествия
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ДОНЕЦК, 29 дек - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Обстрелом вооруженными формированиями Украины ранен мирный горловчанин", - говорится в сообщении. Кроме того, ВСУ в 14.30 выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра по центру Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20231229/gorlovka-1918968859.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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При обстреле Горловки украинскими войсками ранен мирный житель
Мэр Приходько: при обстреле Горловки украинскими войсками ранен мирный житель