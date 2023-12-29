https://ria.ru/20231229/gorlovka-1918993928.html

При обстреле Горловки украинскими войсками ранен мирный житель

При обстреле Горловки украинскими войсками ранен мирный житель - РИА Новости, 29.12.2023

При обстреле Горловки украинскими войсками ранен мирный житель

Мирный житель получил ранения в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T15:26

2023-12-29T15:26

2023-12-29T15:26

специальная военная операция на украине

горловка

украина

донецк

иван приходько

вооруженные силы украины

стирол

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149400/13/1494001313_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_25b85a577e9711af0120549f6baefd7c.jpg

ДОНЕЦК, 29 дек - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Обстрелом вооруженными формированиями Украины ранен мирный горловчанин", - говорится в сообщении. Кроме того, ВСУ в 14.30 выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра по центру Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20231229/gorlovka-1918968859.html

https://ria.ru/20231229/obstrel-1918943703.html

горловка

украина

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

горловка, украина, донецк, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол, происшествия