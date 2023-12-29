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При обстреле Горловки украинскими войсками ранен мирный житель - РИА Новости, 29.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:26 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/gorlovka-1918993928.html
При обстреле Горловки украинскими войсками ранен мирный житель
При обстреле Горловки украинскими войсками ранен мирный житель - РИА Новости, 29.12.2023
При обстреле Горловки украинскими войсками ранен мирный житель
Мирный житель получил ранения в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T15:26
2023-12-29T15:26
специальная военная операция на украине
горловка
украина
донецк
иван приходько
вооруженные силы украины
стирол
происшествия
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ДОНЕЦК, 29 дек - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Обстрелом вооруженными формированиями Украины ранен мирный горловчанин", - говорится в сообщении. Кроме того, ВСУ в 14.30 выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра по центру Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20231229/gorlovka-1918968859.html
https://ria.ru/20231229/obstrel-1918943703.html
горловка
украина
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горловка, украина, донецк, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Украина, Донецк, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Стирол, Происшествия
При обстреле Горловки украинскими войсками ранен мирный житель

Мэр Приходько: при обстреле Горловки украинскими войсками ранен мирный житель

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкФрагменты снаряда
Фрагменты снаряда - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Фрагменты снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 дек - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
"Обстрелом вооруженными формированиями Украины ранен мирный горловчанин", - говорится в сообщении.
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Кроме того, ВСУ в 14.30 выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра по центру Горловки.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаУкраинаДонецкИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныСтиролПроисшествия
 
 
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