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В Горловке обстрелами повреждены школа и общежитие училища - РИА Новости, 29.12.2023
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09:14 29.12.2023 (обновлено: 09:57 29.12.2023)
https://ria.ru/20231229/gorlovka-1918897019.html
В Горловке обстрелами повреждены школа и общежитие училища
В Горловке обстрелами повреждены школа и общежитие училища - РИА Новости, 29.12.2023
В Горловке обстрелами повреждены школа и общежитие училища
Здания школы и общежития училища, а также жилой дом повреждены в центре Горловки результате обстрела в четверг со стороны украинских войск, сообщил мэр города... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T09:14
2023-12-29T09:57
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
сцкк
вооруженные силы украины
стирол
происшествия
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ДОНЕЦК, 29 дек – РИА Новости. Здания школы и общежития училища, а также жилой дом повреждены в центре Горловки результате обстрела в четверг со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. "Обстрелом украинских карателей 28.12.2023 года повреждена школа №8 по адресу: проспект Победы, 61 (Центрально-Городской район Горловки)", - написал Приходько в Telegram-канале. Он уточнил, что повреждения получили также общежитие училища №25 по улице Пушкинская, 59 и жилой дом, расположенный рядом. Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщало, что в 21.40 (совпадает с мск) ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО по центру Горловки. Приходько позже уточнил, что украинские войска вели обстрел из РСЗО "Град", в результате чего получил повреждения корпус автомобильно-дорожного института. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20231226/obstrel-1918330226.html
горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, сцкк, вооруженные силы украины, стирол, происшествия
Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Стирол, Происшествия
В Горловке обстрелами повреждены школа и общежитие училища

В Горловке обстрелами повреждены школа, общежитие училища и жилой дом

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия обстрела общежития училища в Горловке. 28 декабря 2023
Последствия обстрела общежития училища в Горловке. 28 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия обстрела общежития училища в Горловке. 28 декабря 2023
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ДОНЕЦК, 29 дек – РИА Новости. Здания школы и общежития училища, а также жилой дом повреждены в центре Горловки результате обстрела в четверг со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько.
"Обстрелом украинских карателей 28.12.2023 года повреждена школа №8 по адресу: проспект Победы, 61 (Центрально-Городской район Горловки)", - написал Приходько в Telegram-канале. Он уточнил, что повреждения получили также общежитие училища №25 по улице Пушкинская, 59 и жилой дом, расположенный рядом.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщало, что в 21.40 (совпадает с мск) ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО по центру Горловки. Приходько позже уточнил, что украинские войска вели обстрел из РСЗО "Град", в результате чего получил повреждения корпус автомобильно-дорожного института.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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ГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкИван ПриходькоСЦККВооруженные силы УкраиныСтиролПроисшествия
 
 
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