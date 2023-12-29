https://ria.ru/20231229/gorlovka-1918897019.html

В Горловке обстрелами повреждены школа и общежитие училища

В Горловке обстрелами повреждены школа и общежитие училища - РИА Новости, 29.12.2023

В Горловке обстрелами повреждены школа и общежитие училища

Здания школы и общежития училища, а также жилой дом повреждены в центре Горловки результате обстрела в четверг со стороны украинских войск, сообщил мэр города... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T09:14

2023-12-29T09:14

2023-12-29T09:57

горловка

донецкая народная республика

донецк

иван приходько

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вооруженные силы украины

стирол

происшествия

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ДОНЕЦК, 29 дек – РИА Новости. Здания школы и общежития училища, а также жилой дом повреждены в центре Горловки результате обстрела в четверг со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. "Обстрелом украинских карателей 28.12.2023 года повреждена школа №8 по адресу: проспект Победы, 61 (Центрально-Городской район Горловки)", - написал Приходько в Telegram-канале. Он уточнил, что повреждения получили также общежитие училища №25 по улице Пушкинская, 59 и жилой дом, расположенный рядом. Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщало, что в 21.40 (совпадает с мск) ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО по центру Горловки. Приходько позже уточнил, что украинские войска вели обстрел из РСЗО "Град", в результате чего получил повреждения корпус автомобильно-дорожного института. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20231226/obstrel-1918330226.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, сцкк, вооруженные силы украины, стирол, происшествия