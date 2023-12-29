https://ria.ru/20231229/germaniya-1918916591.html
Усталость немцев от украинского конфликта очевидна, заявил посол
Усталость немцев от украинского конфликта очевидна, заявил посол - РИА Новости, 29.12.2023
Усталость немцев от украинского конфликта очевидна, заявил посол
Усталость общества в Германии от украинского конфликта очевидна, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Берлине Сергей Нечаев. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T11:11
2023-12-29T11:11
2023-12-29T11:11
в мире
россия
берлин (город)
германия
сергей нечаев (дипломат)
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569029957_0:144:3132:1906_1920x0_80_0_0_758fb7a1e81faf9a9465c42cd8925b4e.jpg
БЕРЛИН, 29 дек - РИА Новости. Усталость общества в Германии от украинского конфликта очевидна, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Берлине Сергей Нечаев. Как отметил дипломат, одобрение действий России приравнивается к уголовному преступлению. "Вместе с тем усталость общества от украинского конфликта очевидна. Многим давно понятно, чьим интересам отвечает столь плотная вовлеченность в него со стороны Берлина", - сказал Нечаев.
https://ria.ru/20231229/sanktsii-1918901234.html
россия
берлин (город)
германия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569029957_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_d0f7a0fad6736142a18032ad12919e1e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, берлин (город), германия, сергей нечаев (дипломат), украина
В мире, Россия, Берлин (город), Германия, Сергей Нечаев (дипломат), Украина
Усталость немцев от украинского конфликта очевидна, заявил посол
Посол: немцы поняли, кому выгодна вовлеченность Берлина в конфликт на Украине
БЕРЛИН, 29 дек - РИА Новости. Усталость общества в Германии от украинского конфликта очевидна, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.
Как отметил дипломат, одобрение действий России приравнивается к уголовному преступлению.
"Вместе с тем усталость общества от украинского конфликта очевидна. Многим давно понятно, чьим интересам отвечает столь плотная вовлеченность в него со стороны Берлина", - сказал Нечаев.
Российский посол рассказал, что Германия хотела причинить ущерб России