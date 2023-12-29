https://ria.ru/20231229/germaniya-1918916591.html

Усталость немцев от украинского конфликта очевидна, заявил посол

Усталость немцев от украинского конфликта очевидна, заявил посол - РИА Новости, 29.12.2023

Усталость немцев от украинского конфликта очевидна, заявил посол

Усталость общества в Германии от украинского конфликта очевидна, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Берлине Сергей Нечаев. РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T11:11

2023-12-29T11:11

2023-12-29T11:11

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БЕРЛИН, 29 дек - РИА Новости. Усталость общества в Германии от украинского конфликта очевидна, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Берлине Сергей Нечаев. Как отметил дипломат, одобрение действий России приравнивается к уголовному преступлению. "Вместе с тем усталость общества от украинского конфликта очевидна. Многим давно понятно, чьим интересам отвечает столь плотная вовлеченность в него со стороны Берлина", - сказал Нечаев.

https://ria.ru/20231229/sanktsii-1918901234.html

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Дарья Буймова

в мире, россия, берлин (город), германия, сергей нечаев (дипломат), украина