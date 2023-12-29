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Усталость немцев от украинского конфликта очевидна, заявил посол - РИА Новости, 29.12.2023
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11:11 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/germaniya-1918916591.html
Усталость немцев от украинского конфликта очевидна, заявил посол
Усталость немцев от украинского конфликта очевидна, заявил посол - РИА Новости, 29.12.2023
Усталость немцев от украинского конфликта очевидна, заявил посол
Усталость общества в Германии от украинского конфликта очевидна, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Берлине Сергей Нечаев. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T11:11
2023-12-29T11:11
в мире
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берлин (город)
германия
сергей нечаев (дипломат)
украина
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БЕРЛИН, 29 дек - РИА Новости. Усталость общества в Германии от украинского конфликта очевидна, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Берлине Сергей Нечаев. Как отметил дипломат, одобрение действий России приравнивается к уголовному преступлению. "Вместе с тем усталость общества от украинского конфликта очевидна. Многим давно понятно, чьим интересам отвечает столь плотная вовлеченность в него со стороны Берлина", - сказал Нечаев.
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в мире, россия, берлин (город), германия, сергей нечаев (дипломат), украина
В мире, Россия, Берлин (город), Германия, Сергей Нечаев (дипломат), Украина
Усталость немцев от украинского конфликта очевидна, заявил посол

Посол: немцы поняли, кому выгодна вовлеченность Берлина в конфликт на Украине

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкБерлин
Берлин - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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БЕРЛИН, 29 дек - РИА Новости. Усталость общества в Германии от украинского конфликта очевидна, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.
Как отметил дипломат, одобрение действий России приравнивается к уголовному преступлению.
"Вместе с тем усталость общества от украинского конфликта очевидна. Многим давно понятно, чьим интересам отвечает столь плотная вовлеченность в него со стороны Берлина", - сказал Нечаев.
Здание парламента Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
Российский посол рассказал, что Германия хотела причинить ущерб России
09:38
 
В миреРоссияБерлин (город)ГерманияСергей Нечаев (дипломат)Украина
 
 
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