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Галич объяснила, почему не пришла на "голую вечеринку" Ивлеевой - РИА Новости, 29.12.2023
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Шоубиз
 
12:01 29.12.2023 (обновлено: 12:11 29.12.2023)
https://ria.ru/20231229/galich-1918927555.html
Галич объяснила, почему не пришла на "голую вечеринку" Ивлеевой
Галич объяснила, почему не пришла на "голую вечеринку" Ивлеевой - РИА Новости, 29.12.2023
Галич объяснила, почему не пришла на "голую вечеринку" Ивлеевой
Телеведущая и блогерша Ида Галич в YouTube-шоу "Есть вопросики" объяснила, почему не пришла на "голую вечеринку" своей коллеги Анастасии Ивлеевой. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T12:01
2023-12-29T12:11
шоубиз
новости шоу-бизнеса
ида галич
анастасия ивлеева
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Телеведущая и блогерша Ида Галич в YouTube-шоу "Есть вопросики" объяснила, почему не пришла на "голую вечеринку" своей коллеги Анастасии Ивлеевой. По ее словам, знаменитая блогерша пригласила ее на мероприятие, но Галич отказалась. "Настя пригласила меня на свою вечеринку. Я бы точно не пришла потому, что я работала. Но я долго сидела и думала: а я вообще смогла бы прийти после всего того, что я услышала в свой адрес? И мне кажется, что нет. Приглашение меня на такое мероприятие – это не про возвращение дружбы. Это про хайп", – заявила Галич. Блогерша добавила, что после разрыва дружбы с бывшей коллегой готова была возобновить отношения."Я в свою очередь написала Насте, честно, что если ты хочешь посидеть просто вдвоем, я готова. Я бы с удовольствием зарыла этот топор войны. Я в принципе человек, который не умеет долго находиться в состоянии войны. Она ответила эмоджи или лайкнула его, не помню", – вспомнила знаменитость. "Голая вечеринка" Ивлеевой состоялась 20 и 21 декабря в столичном клубе "Мутабор", и вызвала общественный резонанс из-за дресс-кода "почти без одежды" и провокационного поведения некоторых из гостей. Праздник имел статус "закрытого мероприятия", но сама организатор и участники активно выкладывали фото в соцсетях, привлекая к себе внимание, чем разозлили общественность. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина назвала событие циничным. По ее словам, неэтично "проводить такие мероприятия в то время, когда гибнут наши ребята на СВО и многие дети теряют отцов". Депутат Госдумы Мария Бутина обратилась в МВД, Роскомнадзор и Минкультуры с просьбой провести проверку и дать правовую оценку вечеринке. По ее мнению, мероприятие следует оценить "на предмет соответствия закону о запрете пропаганды ЛГБТ* и указу президента об укреплении традиционных ценностей". Позже большинство из артистов записали видео с извинениями за участие в вечеринке. Сама Ивлеева тоже уже дважды попросила прощения за то, что сделала.
https://ria.ru/20231227/inshakov-1918540094.html
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новости шоу-бизнеса, ида галич, анастасия ивлеева, москва
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Ида Галич, Анастасия Ивлеева, Москва
Галич объяснила, почему не пришла на "голую вечеринку" Ивлеевой

Галич сказала, что не пришла на вечеринку Ивлеевой, посчитав это хайпом

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкИда Галич на премьере российского анимационного проекта "Финник" в киноцентре "Октябрь"
Ида Галич на премьере российского анимационного проекта Финник в киноцентре Октябрь - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Телеведущая и блогерша Ида Галич в YouTube-шоу "Есть вопросики" объяснила, почему не пришла на "голую вечеринку" своей коллеги Анастасии Ивлеевой.
По ее словам, знаменитая блогерша пригласила ее на мероприятие, но Галич отказалась.
«
"Настя пригласила меня на свою вечеринку. Я бы точно не пришла потому, что я работала. Но я долго сидела и думала: а я вообще смогла бы прийти после всего того, что я услышала в свой адрес? И мне кажется, что нет. Приглашение меня на такое мероприятие – это не про возвращение дружбы. Это про хайп", – заявила Галич.
Блогерша добавила, что после разрыва дружбы с бывшей коллегой готова была возобновить отношения.
«
"Я в свою очередь написала Насте, честно, что если ты хочешь посидеть просто вдвоем, я готова. Я бы с удовольствием зарыла этот топор войны. Я в принципе человек, который не умеет долго находиться в состоянии войны. Она ответила эмоджи или лайкнула его, не помню", – вспомнила знаменитость.
"Голая вечеринка" Ивлеевой состоялась 20 и 21 декабря в столичном клубе "Мутабор", и вызвала общественный резонанс из-за дресс-кода "почти без одежды" и провокационного поведения некоторых из гостей.
Праздник имел статус "закрытого мероприятия", но сама организатор и участники активно выкладывали фото в соцсетях, привлекая к себе внимание, чем разозлили общественность.
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Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина назвала событие циничным. По ее словам, неэтично "проводить такие мероприятия в то время, когда гибнут наши ребята на СВО и многие дети теряют отцов".
Депутат Госдумы Мария Бутина обратилась в МВД, Роскомнадзор и Минкультуры с просьбой провести проверку и дать правовую оценку вечеринке. По ее мнению, мероприятие следует оценить "на предмет соответствия закону о запрете пропаганды ЛГБТ* и указу президента об укреплении традиционных ценностей".
Позже большинство из артистов записали видео с извинениями за участие в вечеринке. Сама Ивлеева тоже уже дважды попросила прощения за то, что сделала.
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