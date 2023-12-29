https://ria.ru/20231229/fmba-1918914734.html
ФМБА разработало технологию заготовки сухой плазмы крови
ФМБА разработало технологию заготовки сухой плазмы крови - РИА Новости, 29.12.2023
ФМБА разработало технологию заготовки сухой плазмы крови
Федеральное медико-биологическое агентство России разработало технологию заготовки лиофилизированной (сухой) плазмы крови, которая сейчас особенно востребована... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T11:02
2023-12-29T11:02
2023-12-29T11:16
общество
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
россия
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство России разработало технологию заготовки лиофилизированной (сухой) плазмы крови, которая сейчас особенно востребована военными, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова."Я не могу не отметить такую инновационную разработку, как лиофилизированную плазму. Санкт-Петербургским нашим институтом гематологии и трансфузиологии был разработан уникальный продукт для лиофилизированной плазмы, который создаётся для каждой группы крови, но особо является универсальным продуктом самой редкой четвертой группы резус отрицательный, который можно вводить любому человеку без определения группы крови, что очень важно в ситуациях, когда затруднительно проверить группу крови. Этот продукт готов, и уже сейчас он очень востребован силовыми нашими структурами", - сказала Скворцова на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
https://ria.ru/20231123/nauka-1911085059.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), россия
Общество, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Россия
ФМБА разработало технологию заготовки сухой плазмы крови
ФМБА разработало способ заготовки сухой плазмы крови, востребованную военными