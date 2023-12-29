https://ria.ru/20231229/fmba-1918914734.html

ФМБА разработало технологию заготовки сухой плазмы крови

ФМБА разработало технологию заготовки сухой плазмы крови - РИА Новости, 29.12.2023

ФМБА разработало технологию заготовки сухой плазмы крови

Федеральное медико-биологическое агентство России разработало технологию заготовки лиофилизированной (сухой) плазмы крови, которая сейчас особенно востребована... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T11:02

2023-12-29T11:02

2023-12-29T11:16

общество

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

россия

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство России разработало технологию заготовки лиофилизированной (сухой) плазмы крови, которая сейчас особенно востребована военными, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова."Я не могу не отметить такую инновационную разработку, как лиофилизированную плазму. Санкт-Петербургским нашим институтом гематологии и трансфузиологии был разработан уникальный продукт для лиофилизированной плазмы, который создаётся для каждой группы крови, но особо является универсальным продуктом самой редкой четвертой группы резус отрицательный, который можно вводить любому человеку без определения группы крови, что очень важно в ситуациях, когда затруднительно проверить группу крови. Этот продукт готов, и уже сейчас он очень востребован силовыми нашими структурами", - сказала Скворцова на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

https://ria.ru/20231123/nauka-1911085059.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), россия