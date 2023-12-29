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Евросоюз слепо идет на поводу у США, заявил постпред Ульянов - РИА Новости, 29.12.2023
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04:04 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/evrosoyuz-1918878741.html
Евросоюз слепо идет на поводу у США, заявил постпред Ульянов
Евросоюз слепо идет на поводу у США, заявил постпред Ульянов - РИА Новости, 29.12.2023
Евросоюз слепо идет на поводу у США, заявил постпред Ульянов
Страны Евросоюза слепо идут на поводу у США, даже когда речь касается вопросов, затрагивающих их собственную безопасность, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T04:04
2023-12-29T04:04
михаил ульянов (дипломат)
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ВЕНА, 29 дек – РИА Новости. Страны Евросоюза слепо идут на поводу у США, даже когда речь касается вопросов, затрагивающих их собственную безопасность, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Европейцы оказались более, как бы сказать, не под внешним управлением США, но по крайней мере они слепо идут на поводу, причем в вопросах, которые касаются их собственной безопасности", - сказал Ульянов, добавив, что доминирование англосаксонской повестки является "довольно обидными словами для Евросоюза, но они соответствуют действительности". Дипломат привел несколько примеров в поддержку своего тезиса. Так, по его словам, в начала 2000-х годов Россия предложила на Генеральной Ассамблее ООН резолюцию в поддержку Договора о противоракетной обороне между США и СССР, подписанной в 1972 году. Тогда европейские страны воздержались от голосования. Спустя менее 20 лет, по словам Ульянова, произошла схожая ситуация, когда представители РФ внесли на рассмотрение резолюцию в поддержку Договора о запрещении ракет средней и меньшей дальности. "На этот раз весь ЕС проголосовал против… Для Соединенных Штатов ракеты средней и меньшей дальности - это нечто, не имеющее отношения к безопасности собственно США. А вот для европейцев это ключевой вопрос. И здесь даже они проголосовали против", - подчеркнул собеседник агентства.
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михаил ульянов (дипломат), оон, евросоюз, сша, россия, вена
Михаил Ульянов (дипломат), ООН, Евросоюз, США, Россия, Вена
Евросоюз слепо идет на поводу у США, заявил постпред Ульянов

Постпред Ульянов: ЕС идет на поводу у США, даже когда речь идет о безопасности

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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ВЕНА, 29 дек – РИА Новости. Страны Евросоюза слепо идут на поводу у США, даже когда речь касается вопросов, затрагивающих их собственную безопасность, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«
"Европейцы оказались более, как бы сказать, не под внешним управлением США, но по крайней мере они слепо идут на поводу, причем в вопросах, которые касаются их собственной безопасности", - сказал Ульянов, добавив, что доминирование англосаксонской повестки является "довольно обидными словами для Евросоюза, но они соответствуют действительности".
Дипломат привел несколько примеров в поддержку своего тезиса. Так, по его словам, в начала 2000-х годов Россия предложила на Генеральной Ассамблее ООН резолюцию в поддержку Договора о противоракетной обороне между США и СССР, подписанной в 1972 году. Тогда европейские страны воздержались от голосования.
Спустя менее 20 лет, по словам Ульянова, произошла схожая ситуация, когда представители РФ внесли на рассмотрение резолюцию в поддержку Договора о запрещении ракет средней и меньшей дальности.
"На этот раз весь ЕС проголосовал против… Для Соединенных Штатов ракеты средней и меньшей дальности - это нечто, не имеющее отношения к безопасности собственно США. А вот для европейцев это ключевой вопрос. И здесь даже они проголосовали против", - подчеркнул собеседник агентства.
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Михаил Ульянов (дипломат)ООНЕвросоюзСШАРоссияВена
 
 
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