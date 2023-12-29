Евросоюз слепо идет на поводу у США, заявил постпред Ульянов
Постпред Ульянов: ЕС идет на поводу у США, даже когда речь идет о безопасности
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
ВЕНА, 29 дек – РИА Новости. Страны Евросоюза слепо идут на поводу у США, даже когда речь касается вопросов, затрагивающих их собственную безопасность, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
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"Европейцы оказались более, как бы сказать, не под внешним управлением США, но по крайней мере они слепо идут на поводу, причем в вопросах, которые касаются их собственной безопасности", - сказал Ульянов, добавив, что доминирование англосаксонской повестки является "довольно обидными словами для Евросоюза, но они соответствуют действительности".
Дипломат привел несколько примеров в поддержку своего тезиса. Так, по его словам, в начала 2000-х годов Россия предложила на Генеральной Ассамблее ООН резолюцию в поддержку Договора о противоракетной обороне между США и СССР, подписанной в 1972 году. Тогда европейские страны воздержались от голосования.
Спустя менее 20 лет, по словам Ульянова, произошла схожая ситуация, когда представители РФ внесли на рассмотрение резолюцию в поддержку Договора о запрещении ракет средней и меньшей дальности.
"На этот раз весь ЕС проголосовал против… Для Соединенных Штатов ракеты средней и меньшей дальности - это нечто, не имеющее отношения к безопасности собственно США. А вот для европейцев это ключевой вопрос. И здесь даже они проголосовали против", - подчеркнул собеседник агентства.