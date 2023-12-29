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Американский эсминец сбил у берегов Йемена дрон и противокорабельную ракету - РИА Новости, 29.12.2023
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03:54 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/esminets-1918877982.html
Американский эсминец сбил у берегов Йемена дрон и противокорабельную ракету
Американский эсминец сбил у берегов Йемена дрон и противокорабельную ракету - РИА Новости, 29.12.2023
Американский эсминец сбил у берегов Йемена дрон и противокорабельную ракету
Американский эсминец сбил беспилотный летательный аппарат и противокорабельную ракету, которые выпустили йеменские повстанцы-хуситы в южной части Красного моря, РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T03:54
2023-12-29T03:54
йемен
красное море
сша
министерство обороны сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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ВАШИНГТОН, 29 дек – РИА Новости. Американский эсминец сбил беспилотный летательный аппарат и противокорабельную ракету, которые выпустили йеменские повстанцы-хуситы в южной части Красного моря, сообщило Центральное командование Пентагона. По подсчетам военных, это 22-я атака на "международное судоходство" со стороны хуситов, которые называют обстрелы ответом на израильскую военную операцию в секторе Газа. "(Эсминец) "Мэйсон"… сбил в южной части Красного моря один дрон и одну противокорабельную баллистическую ракеты, которые были выпущены хуситами", - сказано в релизе. При обстреле ни одно из 18 судов, которые находились в потенциально опасном районе, не пострадало, добавили военные. США создают международную военно-морскую коалицию для охраны судоходства у берегов Йемена.
https://ria.ru/20231217/tramp-1916372294.html
https://ria.ru/20231126/mir-1911958388.html
йемен
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йемен, красное море, сша, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Йемен, Красное море, США, Министерство обороны США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Американский эсминец сбил у берегов Йемена дрон и противокорабельную ракету

Эсминец ВМС США "Мэйсон" сбил у берегов Йемена противокорабельную ракету и БПЛА

© Flickr / MarinesМорпех США
Морпех США - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© Flickr / Marines
Морпех США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 дек – РИА Новости. Американский эсминец сбил беспилотный летательный аппарат и противокорабельную ракету, которые выпустили йеменские повстанцы-хуситы в южной части Красного моря, сообщило Центральное командование Пентагона.
По подсчетам военных, это 22-я атака на "международное судоходство" со стороны хуситов, которые называют обстрелы ответом на израильскую военную операцию в секторе Газа.
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Ситуация на Ближнем Востоке вышла из-под контроля по вине США, заявил Трамп
17 декабря, 23:27
"(Эсминец) "Мэйсон"… сбил в южной части Красного моря один дрон и одну противокорабельную баллистическую ракеты, которые были выпущены хуситами", - сказано в релизе.
При обстреле ни одно из 18 судов, которые находились в потенциально опасном районе, не пострадало, добавили военные.
США создают международную военно-морскую коалицию для охраны судоходства у берегов Йемена.
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ЙеменКрасное мореСШАМинистерство обороны СШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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