https://ria.ru/20231229/esminets-1918877982.html
Американский эсминец сбил у берегов Йемена дрон и противокорабельную ракету
Американский эсминец сбил у берегов Йемена дрон и противокорабельную ракету - РИА Новости, 29.12.2023
Американский эсминец сбил у берегов Йемена дрон и противокорабельную ракету
Американский эсминец сбил беспилотный летательный аппарат и противокорабельную ракету, которые выпустили йеменские повстанцы-хуситы в южной части Красного моря, РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T03:54
2023-12-29T03:54
2023-12-29T03:54
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в мире
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ВАШИНГТОН, 29 дек – РИА Новости. Американский эсминец сбил беспилотный летательный аппарат и противокорабельную ракету, которые выпустили йеменские повстанцы-хуситы в южной части Красного моря, сообщило Центральное командование Пентагона. По подсчетам военных, это 22-я атака на "международное судоходство" со стороны хуситов, которые называют обстрелы ответом на израильскую военную операцию в секторе Газа. "(Эсминец) "Мэйсон"… сбил в южной части Красного моря один дрон и одну противокорабельную баллистическую ракеты, которые были выпущены хуситами", - сказано в релизе. При обстреле ни одно из 18 судов, которые находились в потенциально опасном районе, не пострадало, добавили военные. США создают международную военно-морскую коалицию для охраны судоходства у берегов Йемена.
https://ria.ru/20231217/tramp-1916372294.html
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йемен, красное море, сша, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Йемен, Красное море, США, Министерство обороны США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Американский эсминец сбил у берегов Йемена дрон и противокорабельную ракету
Эсминец ВМС США "Мэйсон" сбил у берегов Йемена противокорабельную ракету и БПЛА
ВАШИНГТОН, 29 дек – РИА Новости. Американский эсминец сбил беспилотный летательный аппарат и противокорабельную ракету, которые выпустили йеменские повстанцы-хуситы в южной части Красного моря, сообщило Центральное командование Пентагона.
По подсчетам военных, это 22-я атака на "международное судоходство" со стороны хуситов, которые называют обстрелы ответом на израильскую военную операцию в секторе Газа.
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"(Эсминец) "Мэйсон"… сбил в южной части Красного моря один дрон и одну противокорабельную баллистическую ракеты, которые были выпущены хуситами", - сказано в релизе.
При обстреле ни одно из 18 судов, которые находились в потенциально опасном районе, не пострадало, добавили военные.
США
создают международную военно-морскую коалицию для охраны судоходства у берегов Йемена.
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