https://ria.ru/20231229/esminets-1918877982.html

Американский эсминец сбил у берегов Йемена дрон и противокорабельную ракету

Американский эсминец сбил у берегов Йемена дрон и противокорабельную ракету - РИА Новости, 29.12.2023

Американский эсминец сбил у берегов Йемена дрон и противокорабельную ракету

Американский эсминец сбил беспилотный летательный аппарат и противокорабельную ракету, которые выпустили йеменские повстанцы-хуситы в южной части Красного моря, РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T03:54

2023-12-29T03:54

2023-12-29T03:54

йемен

красное море

сша

министерство обороны сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

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ВАШИНГТОН, 29 дек – РИА Новости. Американский эсминец сбил беспилотный летательный аппарат и противокорабельную ракету, которые выпустили йеменские повстанцы-хуситы в южной части Красного моря, сообщило Центральное командование Пентагона. По подсчетам военных, это 22-я атака на "международное судоходство" со стороны хуситов, которые называют обстрелы ответом на израильскую военную операцию в секторе Газа. "(Эсминец) "Мэйсон"… сбил в южной части Красного моря один дрон и одну противокорабельную баллистическую ракеты, которые были выпущены хуситами", - сказано в релизе. При обстреле ни одно из 18 судов, которые находились в потенциально опасном районе, не пострадало, добавили военные. США создают международную военно-морскую коалицию для охраны судоходства у берегов Йемена.

https://ria.ru/20231217/tramp-1916372294.html

https://ria.ru/20231126/mir-1911958388.html

йемен

красное море

сша

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йемен, красное море, сша, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире