https://ria.ru/20231229/es-1918879297.html

Посол в Германии не исключил возобновление связей России и ЕС в перспективе

Посол в Германии не исключил возобновление связей России и ЕС в перспективе - РИА Новости, 29.12.2023

Посол в Германии не исключил возобновление связей России и ЕС в перспективе

Россия не исключает возобновления взаимовыгодных деловых связей с Евросоюзом в перспективе, если это будет отвечать интересам Москвы, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T04:19

2023-12-29T04:19

2023-12-29T04:19

россия

германия

москва

сергей нечаев (дипломат)

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874200_0:0:3320:1868_1920x0_80_0_0_832b61a7422e842cf73827b40866b44a.jpg

БЕРЛИН, 29 дек - РИА Новости. Россия не исключает возобновления взаимовыгодных деловых связей с Евросоюзом в перспективе, если это будет отвечать интересам Москвы, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Берлине Сергей Нечаев. "Санкции никогда не были нашим выбором. Поэтому, разумеется, мы не исключаем возобновления взаимовыгодных деловых связей в перспективе, если это будет отвечать нашим интересам", - сказал Нечаев. При этом, по словам дипломата, "надо понимать, что рыночные ниши, которые недальновидно покинул европейский бизнес, быстро заняли конкуренты, прежде всего наши отечественные экономоператоры, и так просто от своих преимуществ они не откажутся". "К слову, именно поэтому немецкие компании, несмотря на политическое давление, так неохотно уходят из России, где они десятилетиями зарабатывали, и довольно неплохо", - пояснил собеседник агентства.

https://ria.ru/20231225/zapret-1917846419.html

россия

германия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, германия, москва, сергей нечаев (дипломат), евросоюз