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Посол в Германии не исключил возобновление связей России и ЕС в перспективе
Посол в Германии не исключил возобновление связей России и ЕС в перспективе - РИА Новости, 29.12.2023
Посол в Германии не исключил возобновление связей России и ЕС в перспективе
Россия не исключает возобновления взаимовыгодных деловых связей с Евросоюзом в перспективе, если это будет отвечать интересам Москвы, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T04:19
2023-12-29T04:19
2023-12-29T04:19
россия
германия
москва
сергей нечаев (дипломат)
евросоюз
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БЕРЛИН, 29 дек - РИА Новости. Россия не исключает возобновления взаимовыгодных деловых связей с Евросоюзом в перспективе, если это будет отвечать интересам Москвы, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Берлине Сергей Нечаев. "Санкции никогда не были нашим выбором. Поэтому, разумеется, мы не исключаем возобновления взаимовыгодных деловых связей в перспективе, если это будет отвечать нашим интересам", - сказал Нечаев. При этом, по словам дипломата, "надо понимать, что рыночные ниши, которые недальновидно покинул европейский бизнес, быстро заняли конкуренты, прежде всего наши отечественные экономоператоры, и так просто от своих преимуществ они не откажутся". "К слову, именно поэтому немецкие компании, несмотря на политическое давление, так неохотно уходят из России, где они десятилетиями зарабатывали, и довольно неплохо", - пояснил собеседник агентства.
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россия, германия, москва, сергей нечаев (дипломат), евросоюз
Россия, Германия, Москва, Сергей Нечаев (дипломат), Евросоюз
Посол в Германии не исключил возобновление связей России и ЕС в перспективе
Посол в ФРГ Нечаев: Россия не исключает возобновления связей с ЕС в перспективе
БЕРЛИН, 29 дек - РИА Новости. Россия не исключает возобновления взаимовыгодных деловых связей с Евросоюзом в перспективе, если это будет отвечать интересам Москвы, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.
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"Санкции никогда не были нашим выбором. Поэтому, разумеется, мы не исключаем возобновления взаимовыгодных деловых связей в перспективе, если это будет отвечать нашим интересам", - сказал Нечаев.
При этом, по словам дипломата, "надо понимать, что рыночные ниши, которые недальновидно покинул европейский бизнес, быстро заняли конкуренты, прежде всего наши отечественные экономоператоры, и так просто от своих преимуществ они не откажутся".
"К слову, именно поэтому немецкие компании, несмотря на политическое давление, так неохотно уходят из России, где они десятилетиями зарабатывали, и довольно неплохо", - пояснил собеседник агентства.
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