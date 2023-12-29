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Постпред Ульянов спрогнозировал рост недовольства внутри ЕС
Постпред Ульянов спрогнозировал рост недовольства внутри ЕС - РИА Новости, 29.12.2023
Постпред Ульянов спрогнозировал рост недовольства внутри ЕС
Признаков грядущего развала Евросоюза пока не наблюдается, но череда ошибочных решений будет провоцировать все больше критики и недовольства в адрес Брюсселя со РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T03:09
2023-12-29T03:09
2023-12-29T03:09
брюссель
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вена
михаил ульянов (дипломат)
евросоюз
в мире
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ВЕНА, 29 дек – РИА Новости. Признаков грядущего развала Евросоюза пока не наблюдается, но череда ошибочных решений будет провоцировать все больше критики и недовольства в адрес Брюсселя со стороны стран сообщества, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Что касается прогноза относительно того, что Европейский союз развалится. Я знаю, что вы хотите напрямую задать этот вопрос. Я думаю, что пока таких признаков нет. Наоборот, есть очередь на вступление в Европейский союз, но, в то же время, ЕС проявляет себя в последнее время все более и более непрофессионально, допускает все больше и больше ошибок", - сказал Ульянов. По мнению высокопоставленного российского дипломата, если руководство ЕС не изменит нынешний курс, то настроения против него – как это уже произошло в Великобритании – в будущем будут только нарастать. Недовольство отдельных европейских стран, уверен Ульянов, связано в том числе с резким притоком мигрантов. Результатом этого, по его словам, становится рост популярности правых политических сил и то, что они одерживают победу на парламентских выборах. "Как это недавно произошло в Нидерландах. И можно ожидать, что эта тенденция сохранится и будет развиваться дальше", - резюмировал собеседник агентства.
https://ria.ru/20231228/lavrov-1918739922.html
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брюссель, россия, вена, михаил ульянов (дипломат), евросоюз, в мире
Брюссель, Россия, Вена, Михаил Ульянов (дипломат), Евросоюз, В мире
Постпред Ульянов спрогнозировал рост недовольства внутри ЕС
Постпред Ульянов: ошибки ЕС будут провоцировать все больше недовольства в союзе