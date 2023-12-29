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У берегов Крыма на дне Черного моря установили елку - РИА Новости, 29.12.2023
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17:55 29.12.2023 (обновлено: 17:56 29.12.2023)
https://ria.ru/20231229/elka-1919029284.html
У берегов Крыма на дне Черного моря установили елку
У берегов Крыма на дне Черного моря установили елку - РИА Новости, 29.12.2023
У берегов Крыма на дне Черного моря установили елку
Украшенную новогодними игрушками елку установили у берегов Крыма на дне Черного моря, сообщили РИА Новости организаторы акции. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T17:55
2023-12-29T17:56
черное море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости. Украшенную новогодними игрушками елку установили у берегов Крыма на дне Черного моря, сообщили РИА Новости организаторы акции. "Двухметровую елку погрузили на глубину пяти метров у восточных берегов полуострова. В этом году вода достаточно теплая – около 10-11 градусов", - сказал собеседник агентства. В акции приняли участие около десяти крымских дайверов. Искусственную елку нарядили новогодними игрушками и повесили герметичную гирлянду.
https://ria.ru/20231228/zhelaniy-1918831981.html
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черное море
Черное море
У берегов Крыма на дне Черного моря установили елку

У берегов Крыма на дне Черного моря установили двухметровую елку

© Фото предоставлено организаторами акцииУкрашенную новогодними игрушками елку установили у берегов Крыма на дне Черного моря
Украшенную новогодними игрушками елку установили у берегов Крыма на дне Черного моря
© Фото предоставлено организаторами акции
Украшенную новогодними игрушками елку установили у берегов Крыма на дне Черного моря
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости. Украшенную новогодними игрушками елку установили у берегов Крыма на дне Черного моря, сообщили РИА Новости организаторы акции.
"Двухметровую елку погрузили на глубину пяти метров у восточных берегов полуострова. В этом году вода достаточно теплая – около 10-11 градусов", - сказал собеседник агентства.
В акции приняли участие около десяти крымских дайверов. Искусственную елку нарядили новогодними игрушками и повесили герметичную гирлянду.
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28 декабря, 18:41
 
Черное море
 
 
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