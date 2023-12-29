https://ria.ru/20231229/elka-1919029284.html

У берегов Крыма на дне Черного моря установили елку

У берегов Крыма на дне Черного моря установили елку - РИА Новости, 29.12.2023

У берегов Крыма на дне Черного моря установили елку

Украшенную новогодними игрушками елку установили у берегов Крыма на дне Черного моря, сообщили РИА Новости организаторы акции. РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T17:55

2023-12-29T17:55

2023-12-29T17:56

черное море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости. Украшенную новогодними игрушками елку установили у берегов Крыма на дне Черного моря, сообщили РИА Новости организаторы акции. "Двухметровую елку погрузили на глубину пяти метров у восточных берегов полуострова. В этом году вода достаточно теплая – около 10-11 градусов", - сказал собеседник агентства. В акции приняли участие около десяти крымских дайверов. Искусственную елку нарядили новогодними игрушками и повесили герметичную гирлянду.

https://ria.ru/20231228/zhelaniy-1918831981.html

черное море

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черное море