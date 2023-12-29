https://ria.ru/20231229/effekt-1918899331.html

Чернышенко оценил будущий эффект для российской экономики от внедрения ИИ

Чернышенко оценил будущий эффект для российской экономики от внедрения ИИ - РИА Новости, 29.12.2023

Чернышенко оценил будущий эффект для российской экономики от внедрения ИИ

Экономический эффект от внедрения технологий искусственного интеллекта должен составить дополнительно 11 триллионов рублей к ВВП России, не только от... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T09:28

2023-12-29T09:28

2023-12-29T09:36

технологии

россия

дмитрий чернышенко

экономика

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Экономический эффект от внедрения технологий искусственного интеллекта должен составить дополнительно 11 триллионов рублей к ВВП России, не только от изобретения самих технологий и научных разработок, но и от практического применения, заявил в интервью РИА Новости заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. "И, конечно, это крайне нужно нашей стране, потому что экономический эффект от внедрения технологий искусственного интеллекта, а именно сейчас президент (России Владимир Путин – ред.) на последнем форуме по путешествию в мир искусственного интеллекта как раз задал фокус именно уже применения, внедрения технологий, не только их изобретение и разработок научных, но уже практического применения. Так вот, эффект от них к 2030 году оценивается дополнительно к нашему ВВП плюс 11 триллионов рублей", - сказал Чернышенко. Вице-премьер также отметил поручения президента России Владимира Путина, которые являются для правительства вектором по развитию технологий ИИ. Так, например, после одного из поручений обновлена Стратегия развития ИИ. По его словам, "ни одна страна в мире не может похвастаться таким президентом", который действительно разбирается в технологиях. "Наша страна очень серьезные результаты показывает в области развития искусственного интеллекта, именно генеративных моделей, которые сейчас являются самыми перспективными. Запад себя ведет в соответствии с его, абсолютно, традициями. Если в начале были сказки, что это – открытые технологии, и давайте все вместе, с нами вместе, взявшись за руки, сделаем такую независимую (модель – ред.), будем вместе обучать нашу модель. Потом, как только началась конкуренция, Open AI, открытый искусственный интеллект, сразу стал закрытым, и это стало коммерчески продаваться", - подчеркнул Чернышенко.

https://ria.ru/20231226/ii-1918118349.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Чернышенко о внедрении технологий искусственного интеллекта к 2030 году Экономический эффект от внедрения технологий искусственного интеллекта к 2030 году должен составить 11 трлн рублей к ВВП дополнительно, заявил РИА Новости вице-премьер Чернышенко. 2023-12-29T09:28 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

технологии, россия, дмитрий чернышенко, экономика