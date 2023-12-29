https://ria.ru/20231229/effekt-1918899331.html
Чернышенко оценил будущий эффект для российской экономики от внедрения ИИ
Чернышенко оценил будущий эффект для российской экономики от внедрения ИИ - РИА Новости, 29.12.2023
Чернышенко оценил будущий эффект для российской экономики от внедрения ИИ
Экономический эффект от внедрения технологий искусственного интеллекта должен составить дополнительно 11 триллионов рублей к ВВП России, не только от... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T09:28
2023-12-29T09:28
2023-12-29T09:36
технологии
россия
дмитрий чернышенко
экономика
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Экономический эффект от внедрения технологий искусственного интеллекта должен составить дополнительно 11 триллионов рублей к ВВП России, не только от изобретения самих технологий и научных разработок, но и от практического применения, заявил в интервью РИА Новости заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. "И, конечно, это крайне нужно нашей стране, потому что экономический эффект от внедрения технологий искусственного интеллекта, а именно сейчас президент (России Владимир Путин – ред.) на последнем форуме по путешествию в мир искусственного интеллекта как раз задал фокус именно уже применения, внедрения технологий, не только их изобретение и разработок научных, но уже практического применения. Так вот, эффект от них к 2030 году оценивается дополнительно к нашему ВВП плюс 11 триллионов рублей", - сказал Чернышенко. Вице-премьер также отметил поручения президента России Владимира Путина, которые являются для правительства вектором по развитию технологий ИИ. Так, например, после одного из поручений обновлена Стратегия развития ИИ. По его словам, "ни одна страна в мире не может похвастаться таким президентом", который действительно разбирается в технологиях. "Наша страна очень серьезные результаты показывает в области развития искусственного интеллекта, именно генеративных моделей, которые сейчас являются самыми перспективными. Запад себя ведет в соответствии с его, абсолютно, традициями. Если в начале были сказки, что это – открытые технологии, и давайте все вместе, с нами вместе, взявшись за руки, сделаем такую независимую (модель – ред.), будем вместе обучать нашу модель. Потом, как только началась конкуренция, Open AI, открытый искусственный интеллект, сразу стал закрытым, и это стало коммерчески продаваться", - подчеркнул Чернышенко.
https://ria.ru/20231226/ii-1918118349.html
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Чернышенко о внедрении технологий искусственного интеллекта к 2030 году
Экономический эффект от внедрения технологий искусственного интеллекта к 2030 году должен составить 11 трлн рублей к ВВП дополнительно, заявил РИА Новости вице-премьер Чернышенко.
2023-12-29T09:28
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PT0M34S
РИА Новости
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технологии, россия, дмитрий чернышенко, экономика
Технологии, Россия, Дмитрий Чернышенко, Экономика
Чернышенко оценил будущий эффект для российской экономики от внедрения ИИ
Чернышенко: эффект от внедрения ИИ должен составить 11 трлн рублей к ВВП России
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Экономический эффект от внедрения технологий искусственного интеллекта должен составить дополнительно 11 триллионов рублей к ВВП России, не только от изобретения самих технологий и научных разработок, но и от практического применения, заявил в интервью РИА Новости заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
"И, конечно, это крайне нужно нашей стране, потому что экономический эффект от внедрения технологий искусственного интеллекта, а именно сейчас президент (России Владимир Путин
– ред.) на последнем форуме по путешествию в мир искусственного интеллекта как раз задал фокус именно уже применения, внедрения технологий, не только их изобретение и разработок научных, но уже практического применения. Так вот, эффект от них к 2030 году оценивается дополнительно к нашему ВВП плюс 11 триллионов рублей", - сказал Чернышенко.
Вице-премьер также отметил поручения президента России Владимира Путина, которые являются для правительства вектором по развитию технологий ИИ. Так, например, после одного из поручений обновлена Стратегия развития ИИ. По его словам, "ни одна страна в мире не может похвастаться таким президентом", который действительно разбирается в технологиях.
"Наша страна очень серьезные результаты показывает в области развития искусственного интеллекта, именно генеративных моделей, которые сейчас являются самыми перспективными. Запад себя ведет в соответствии с его, абсолютно, традициями. Если в начале были сказки, что это – открытые технологии, и давайте все вместе, с нами вместе, взявшись за руки, сделаем такую независимую (модель – ред.), будем вместе обучать нашу модель. Потом, как только началась конкуренция, Open AI, открытый искусственный интеллект, сразу стал закрытым, и это стало коммерчески продаваться", - подчеркнул Чернышенко.
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