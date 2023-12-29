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Кадырову презентовали "джихад-машины" - РИА Новости, 29.12.2023
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14:43 29.12.2023 (обновлено: 15:09 29.12.2023)
https://ria.ru/20231229/dzhikhad-1918980515.html
Кадырову презентовали "джихад-машины"
Кадырову презентовали "джихад-машины" - РИА Новости, 29.12.2023
Кадырову презентовали "джихад-машины"
Главе Чечни Рамзану Кадырову презентовали первые экспериментальные образцы "джихад-машины", спроектированные на базе шасси УАЗ "Патриот", ГАЗ "Соболь" и ГАЗ... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T14:43
2023-12-29T15:09
безопасность
авто
рамзан кадыров
технологии
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 29 дек – РИА Новости. Главе Чечни Рамзану Кадырову презентовали первые экспериментальные образцы "джихад-машины", спроектированные на базе шасси УАЗ "Патриот", ГАЗ "Соболь" и ГАЗ "Садко", передает корреспондент РИА Новости. На данном этапе машины проходят тестирование. Кадыров рассказал, что был на базе их производства, внес свои коррективы, которые уже устранены. "Мы уже посмотрим, как они себя поведут на передовой, на СВО. Я думаю, что в ближайшем будущем они уже будут… на территории Украины", - сказал он журналистам. По словам министра промышленности и энергетики Чечни Адама Хакимова, машины пойдут в серийный выпуск со следующего года. "В зоне СВО нуждаются именно в этих машинах, поэтому мы специально не стали их бронировать, так как изначальная задача этих машин - манёвренность для ведения тактических боевых действий. У нас уже есть контракт с Росгвардией. Одобрен бюджет с Минпромторгом на первый квартал 2024 года в размере 2 миллиардов рублей для закупки этой техники", - рассказал Хакимов.
https://ria.ru/20220703/ukraina-1799978808.html
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безопасность, авто, рамзан кадыров, технологии, чеченская республика (чечня)
Безопасность, Авто, Рамзан Кадыров, Технологии, Чеченская республика (Чечня)
Кадырову презентовали "джихад-машины"

Кадырову презентовали экспериментальные "джихад-машины" на шасси УАЗ и ГАЗ

© РИА НовостиДемонстрация экспериментального образца "джихад-машины" в Грозном. 29 декабря 2023
Демонстрация экспериментального образца джихад-машины в Грозном. 29 декабря 2023
© РИА Новости
Демонстрация экспериментального образца "джихад-машины" в Грозном. 29 декабря 2023
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 29 дек – РИА Новости. Главе Чечни Рамзану Кадырову презентовали первые экспериментальные образцы "джихад-машины", спроектированные на базе шасси УАЗ "Патриот", ГАЗ "Соболь" и ГАЗ "Садко", передает корреспондент РИА Новости.
На данном этапе машины проходят тестирование.
Кадыров рассказал, что был на базе их производства, внес свои коррективы, которые уже устранены. "Мы уже посмотрим, как они себя поведут на передовой, на СВО. Я думаю, что в ближайшем будущем они уже будут… на территории Украины", - сказал он журналистам.
По словам министра промышленности и энергетики Чечни Адама Хакимова, машины пойдут в серийный выпуск со следующего года. "В зоне СВО нуждаются именно в этих машинах, поэтому мы специально не стали их бронировать, так как изначальная задача этих машин - манёвренность для ведения тактических боевых действий. У нас уже есть контракт с Росгвардией. Одобрен бюджет с Минпромторгом на первый квартал 2024 года в размере 2 миллиардов рублей для закупки этой техники", - рассказал Хакимов.
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БезопасностьАвтоРамзан КадыровТехнологииЧеченская республика (Чечня)
 
 
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