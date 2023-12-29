https://ria.ru/20231229/dtp-1919064005.html

Сенатор от Новгорода попала в ДТП на трассе М-11

Сенатор от Новгорода попала в ДТП на трассе М-11 - РИА Новости, 29.12.2023

Сенатор от Новгорода попала в ДТП на трассе М-11

Сенатор от Новгородской области Елена Писарева сообщила, что попала в аварию на трассе М11 "Нева", возвращаясь в регион, все живы. РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T22:27

2023-12-29T22:27

2023-12-29T22:35

происшествия

москва

новгородская область

трасса м-11 (нева)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156234/49/1562344990_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_74d3264b3dcbab94d1b4b25333b0e92a.jpg

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Сенатор от Новгородской области Елена Писарева сообщила, что попала в аварию на трассе М11 "Нева", возвращаясь в регион, все живы."Друзья, сегодня мы с семьей возвращались из Москвы домой в Новгород и попали в аварию на трассе М11. Слава Богу, все живы. Берегите, пожалуйста, себя! Будьте все здоровы!" - написала Писарева на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Она не привела подробностей об обстоятельствах аварии.

москва

новгородская область

трасса м-11 (нева)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, новгородская область, трасса м-11 (нева)