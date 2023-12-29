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Сенатор от Новгорода попала в ДТП на трассе М-11 - РИА Новости, 29.12.2023
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22:27 29.12.2023 (обновлено: 22:35 29.12.2023)
https://ria.ru/20231229/dtp-1919064005.html
Сенатор от Новгорода попала в ДТП на трассе М-11
Сенатор от Новгорода попала в ДТП на трассе М-11 - РИА Новости, 29.12.2023
Сенатор от Новгорода попала в ДТП на трассе М-11
Сенатор от Новгородской области Елена Писарева сообщила, что попала в аварию на трассе М11 "Нева", возвращаясь в регион, все живы. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T22:27
2023-12-29T22:35
происшествия
москва
новгородская область
трасса м-11 (нева)
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Сенатор от Новгородской области Елена Писарева сообщила, что попала в аварию на трассе М11 "Нева", возвращаясь в регион, все живы."Друзья, сегодня мы с семьей возвращались из Москвы домой в Новгород и попали в аварию на трассе М11. Слава Богу, все живы. Берегите, пожалуйста, себя! Будьте все здоровы!" - написала Писарева на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Она не привела подробностей об обстоятельствах аварии.
москва
новгородская область
трасса м-11 (нева)
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происшествия, москва, новгородская область, трасса м-11 (нева)
Происшествия, Москва, Новгородская область, Трасса М-11 (Нева)
Сенатор от Новгорода попала в ДТП на трассе М-11

Сенатор от Новгорода Писарева попала в аварию на М-11, возвращаясь из Москвы

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкАвтомобильная дорога М-11 Москва — Санкт-Петербург
Автомобильная дорога М-11 Москва — Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Автомобильная дорога М-11 Москва — Санкт-Петербург. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Сенатор от Новгородской области Елена Писарева сообщила, что попала в аварию на трассе М11 "Нева", возвращаясь в регион, все живы.
«
"Друзья, сегодня мы с семьей возвращались из Москвы домой в Новгород и попали в аварию на трассе М11. Слава Богу, все живы. Берегите, пожалуйста, себя! Будьте все здоровы!" - написала Писарева на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Она не привела подробностей об обстоятельствах аварии.
 
ПроисшествияМоскваНовгородская областьТрасса М-11 (Нева)
 
 
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