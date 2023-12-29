https://ria.ru/20231229/dtp-1919014801.html

В ДТП с трактором в Саратовской области пострадали женщина и двое детей

В ДТП с трактором в Саратовской области пострадали женщина и двое детей - РИА Новости, 29.12.2023

В ДТП с трактором в Саратовской области пострадали женщина и двое детей

Трактор и легковой автомобиль столкнулись в Саратовской области, в результате пострадали три человека, включая двух детей, сообщило региональное управление... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T16:33

2023-12-29T16:33

2023-12-29T17:28

происшествия

авто

воскресенский район

саратовская область

гибдд мвд рф

skoda octavia

skoda auto

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1d/1919023973_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_7994f20222f269b35e0826b8f6e7eec1.jpg

САРАТОВ, 29 дек - РИА Новости. Трактор и легковой автомобиль столкнулись в Саратовской области, в результате пострадали три человека, включая двух детей, сообщило региональное управление ГИБДД в телеграм-канале ведомства.ДТП произошло около 13.15 (12.15 мск) вблизи села Студеновка Воскресенского района. "Мужчина 1996 года рождения, управляя трактором "Беларус", по предварительным данным, допустил столкновение с автомобилем Skoda Rapid под управлением мужчины 1980 года рождения. В результате ДТП пассажирам автомобиля: женщине 1982 года рождения, мальчику 8 лет и девочке 16 лет оказана медицинская помощь", - сказали журналистам в пресс-службе управления. ГИБДД по факту аварии проводит проверку, обстоятельства выясняются.

воскресенский район

саратовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, воскресенский район, саратовская область, гибдд мвд рф, skoda octavia, skoda auto