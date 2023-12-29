https://ria.ru/20231229/dtp-1919014801.html
В ДТП с трактором в Саратовской области пострадали женщина и двое детей
В ДТП с трактором в Саратовской области пострадали женщина и двое детей - РИА Новости, 29.12.2023
В ДТП с трактором в Саратовской области пострадали женщина и двое детей
Трактор и легковой автомобиль столкнулись в Саратовской области, в результате пострадали три человека, включая двух детей, сообщило региональное управление... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T16:33
2023-12-29T16:33
2023-12-29T17:28
происшествия
авто
воскресенский район
саратовская область
гибдд мвд рф
skoda octavia
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САРАТОВ, 29 дек - РИА Новости. Трактор и легковой автомобиль столкнулись в Саратовской области, в результате пострадали три человека, включая двух детей, сообщило региональное управление ГИБДД в телеграм-канале ведомства.ДТП произошло около 13.15 (12.15 мск) вблизи села Студеновка Воскресенского района. "Мужчина 1996 года рождения, управляя трактором "Беларус", по предварительным данным, допустил столкновение с автомобилем Skoda Rapid под управлением мужчины 1980 года рождения. В результате ДТП пассажирам автомобиля: женщине 1982 года рождения, мальчику 8 лет и девочке 16 лет оказана медицинская помощь", - сказали журналистам в пресс-службе управления. ГИБДД по факту аварии проводит проверку, обстоятельства выясняются.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, воскресенский район, саратовская область, гибдд мвд рф, skoda octavia, skoda auto
Происшествия, Авто, Воскресенский район, Саратовская область, ГИБДД МВД РФ, Skoda Octavia, Skoda Auto
В ДТП с трактором в Саратовской области пострадали женщина и двое детей
В Саратовской области столкнулись трактор и легковой автомобиль, пострадали трое