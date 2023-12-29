https://ria.ru/20231229/dtp-1918871380.html

В Ставропольском крае при столкновении автобуса с легковушкой погиб человек

В Ставропольском крае при столкновении автобуса с легковушкой погиб человек - РИА Новости, 29.12.2023

В Ставропольском крае при столкновении автобуса с легковушкой погиб человек

Рейсовый автобус Нальчик - Волгоград, перевозивший 17 пассажиров, столкнулся с легковым автомобилем в Арзгирском округе Ставропольского края, в результате... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T01:43

2023-12-29T01:43

2023-12-29T01:43

ставропольский край

volvo ab

нальчик

волгоград

происшествия

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ПЯТИГОРСК, 29 дек – РИА Новости. Рейсовый автобус Нальчик - Волгоград, перевозивший 17 пассажиров, столкнулся с легковым автомобилем в Арзгирском округе Ставропольского края, в результате происшествия погиб водитель легковушки, сообщает региональная госавтоинспекция. По данным ведомства, ДТП произошло 28 декабря около 23.00 мск на 101-м километре автодороги Дивное - Рагули - Арзгир. "Водитель автомобиля ВАЗ-2109 по не установленным пока причинам выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с рейсовым автобусом Volvo. От полученных травм на месте скончался водитель легкового автомобиля, 21-летний житель округа", – информирует ведомство в Telegram-канале. Отмечается, что водительский стаж погибшего был 3 года, за это время он к ответственности за нарушение ПДД не привлекался. В настоящее время устанавливается, был ли мужчина трезв и сколько времени провел в пути. "Водитель автобуса двигался по маршруту Нальчик - Волгоград, перевозил 17 пассажиров. Среди них пострадавших нет. Все направлены по маршруту сменным автобусом", – добавили в ведомстве. На месте работают наряды ДПС, обстоятельства уточняются.

https://ria.ru/20231228/dtp-1918642782.html

ставропольский край

нальчик

волгоград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ставропольский край, volvo ab, нальчик, волгоград, происшествия