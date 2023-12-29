https://ria.ru/20231229/dron-1919057592.html

Российская ПВО сбила еще один украинский дрон над Брянской областью

Российская ПВО сбила еще один украинский дрон над Брянской областью - РИА Новости, 29.12.2023

Российская ПВО сбила еще один украинский дрон над Брянской областью

Российские средства ПВО перехватили ещё один украинский беспилотник на Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T21:03

2023-12-29T21:03

2023-12-29T21:03

специальная военная операция на украине

брянская область

россия

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Российские средства ПВО перехватили ещё один украинский беспилотник на Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ. "Сегодня около 18 часов пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Брянской области", - говорится в сообщении. Ранее в ведомстве сообщили об уничтожении украинского беспилотника над регионом около 16:20 мск.

https://ria.ru/20231229/bespilotnik-1918897784.html

брянская область

россия

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2023

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брянская область, россия