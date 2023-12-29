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Российская ПВО сбила еще один украинский дрон над Брянской областью - РИА Новости, 29.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:03 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/dron-1919057592.html
Российская ПВО сбила еще один украинский дрон над Брянской областью
Российская ПВО сбила еще один украинский дрон над Брянской областью - РИА Новости, 29.12.2023
Российская ПВО сбила еще один украинский дрон над Брянской областью
Российские средства ПВО перехватили ещё один украинский беспилотник на Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T21:03
2023-12-29T21:03
специальная военная операция на украине
брянская область
россия
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Российские средства ПВО перехватили ещё один украинский беспилотник на Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ. "Сегодня около 18 часов пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Брянской области", - говорится в сообщении. Ранее в ведомстве сообщили об уничтожении украинского беспилотника над регионом около 16:20 мск.
https://ria.ru/20231229/bespilotnik-1918897784.html
брянская область
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брянская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Россия
Российская ПВО сбила еще один украинский дрон над Брянской областью

Российская ПВО сбила еще один дрон ВСУ над Брянской областью

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБоевая стрельба зенитным дивизионом ПВО
Боевая стрельба зенитным дивизионом ПВО - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Боевая стрельба зенитным дивизионом ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Российские средства ПВО перехватили ещё один украинский беспилотник на Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ.
«
"Сегодня около 18 часов пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
Ранее в ведомстве сообщили об уничтожении украинского беспилотника над регионом около 16:20 мск.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьРоссия
 
 
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