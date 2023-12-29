https://ria.ru/20231229/dollar-1918920540.html
Доллар на Московской бирже опустился ниже 89 рублей
Доллар на Московской бирже опустился ниже 89 рублей - РИА Новости, 29.12.2023
Доллар на Московской бирже опустился ниже 89 рублей
Рубль перешел к росту: доллар опустился ниже 89 рублей, евро — ниже 99 рублей, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T11:28
2023-12-29T11:28
2023-12-29T12:54
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
доллар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859533659_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_fb1921b548fcc43dfaf45daeae60ca94.jpg
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Рубль перешел к росту: доллар опустился ниже 89 рублей, евро — ниже 99 рублей, следует из данных Московской биржи.Американская валюта расчетами "завтра" на 11:27 мск снижалась на 39 копеек, до 88,97 рубля, к минимуму с 30 ноября. Евро падает на 1,07 рубля, до 98,55 рубля, это минимальный показатель с 20 декабря. Юань теряет девять копеек, до 12,51 рубля.В первые часы доллар максимально дорожал — до 90,7 рубля, евро — до 100,33 рубля, юань — до 12,74 рубля.Рубль усилил рост накануне, это произошло после сообщения о планируемых валютных операциях Центробанка в первой половине 2024 года.Банк России с 9 января начнет проведение операций на внутреннем валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Так, ЦБ в первом полугодии будет добавлять к анонсированным Минфином объемам валютных операций продажу валюты на 11,8 миллиарда рублей в день, сообщил регулятор.
https://ria.ru/20231229/rubl-1918811536.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859533659_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_95727059c8c1ae65261346b792ecc884.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа, доллар
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, Доллар
Доллар на Московской бирже опустился ниже 89 рублей
Курс евро на Московской бирже опустился ниже 99 рублей впервые с 20 декабря
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости.
Рубль перешел к росту: доллар опустился ниже 89 рублей, евро — ниже 99 рублей, следует из данных Московской биржи
.
Американская валюта расчетами "завтра" на 11:27 мск снижалась на 39 копеек, до 88,97 рубля, к минимуму с 30 ноября.
Евро
падает на 1,07 рубля, до 98,55 рубля, это минимальный показатель с 20 декабря.
Юань теряет девять копеек, до 12,51 рубля.
В первые часы доллар максимально дорожал — до 90,7 рубля, евро — до 100,33 рубля, юань — до 12,74 рубля.
Рубль усилил рост накануне, это произошло после сообщения о планируемых валютных операциях Центробанка в первой половине 2024 года.
Банк России
с 9 января начнет проведение операций на внутреннем валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Так, ЦБ
в первом полугодии будет добавлять к анонсированным Минфином
объемам валютных операций продажу валюты на 11,8 миллиарда рублей в день, сообщил регулятор.
"Почти избавились": Россия выдавила доллар и евро из расчетов