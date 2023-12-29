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Доллар на Московской бирже опустился ниже 89 рублей - РИА Новости, 29.12.2023
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
11:28 29.12.2023 (обновлено: 12:54 29.12.2023)
https://ria.ru/20231229/dollar-1918920540.html
Доллар на Московской бирже опустился ниже 89 рублей
Доллар на Московской бирже опустился ниже 89 рублей - РИА Новости, 29.12.2023
Доллар на Московской бирже опустился ниже 89 рублей
Рубль перешел к росту: доллар опустился ниже 89 рублей, евро — ниже 99 рублей, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T11:28
2023-12-29T12:54
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
доллар
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Рубль перешел к росту: доллар опустился ниже 89 рублей, евро — ниже 99 рублей, следует из данных Московской биржи.Американская валюта расчетами "завтра" на 11:27 мск снижалась на 39 копеек, до 88,97 рубля, к минимуму с 30 ноября. Евро падает на 1,07 рубля, до 98,55 рубля, это минимальный показатель с 20 декабря. Юань теряет девять копеек, до 12,51 рубля.В первые часы доллар максимально дорожал — до 90,7 рубля, евро — до 100,33 рубля, юань — до 12,74 рубля.Рубль усилил рост накануне, это произошло после сообщения о планируемых валютных операциях Центробанка в первой половине 2024 года.Банк России с 9 января начнет проведение операций на внутреннем валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Так, ЦБ в первом полугодии будет добавлять к анонсированным Минфином объемам валютных операций продажу валюты на 11,8 миллиарда рублей в день, сообщил регулятор.
https://ria.ru/20231229/rubl-1918811536.html
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экономика, московская биржа, доллар
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, Доллар
Доллар на Московской бирже опустился ниже 89 рублей

Курс евро на Московской бирже опустился ниже 99 рублей впервые с 20 декабря

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Рубль перешел к росту: доллар опустился ниже 89 рублей, евро — ниже 99 рублей, следует из данных Московской биржи.
Американская валюта расчетами "завтра" на 11:27 мск снижалась на 39 копеек, до 88,97 рубля, к минимуму с 30 ноября.
Евро падает на 1,07 рубля, до 98,55 рубля, это минимальный показатель с 20 декабря.
Юань теряет девять копеек, до 12,51 рубля.
В первые часы доллар максимально дорожал — до 90,7 рубля, евро — до 100,33 рубля, юань — до 12,74 рубля.
Рубль усилил рост накануне, это произошло после сообщения о планируемых валютных операциях Центробанка в первой половине 2024 года.
Банк России с 9 января начнет проведение операций на внутреннем валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Так, ЦБ в первом полугодии будет добавлять к анонсированным Минфином объемам валютных операций продажу валюты на 11,8 миллиарда рублей в день, сообщил регулятор.
Знак доллара на одном из пунктов обмена валют в Москве - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
"Почти избавились": Россия выдавила доллар и евро из расчетов
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаМосковская биржаДоллар
 
 
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