https://ria.ru/20231229/dollar-1918920540.html

Доллар на Московской бирже опустился ниже 89 рублей

Доллар на Московской бирже опустился ниже 89 рублей - РИА Новости, 29.12.2023

Доллар на Московской бирже опустился ниже 89 рублей

Рубль перешел к росту: доллар опустился ниже 89 рублей, евро — ниже 99 рублей, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T11:28

2023-12-29T11:28

2023-12-29T12:54

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Рубль перешел к росту: доллар опустился ниже 89 рублей, евро — ниже 99 рублей, следует из данных Московской биржи.Американская валюта расчетами "завтра" на 11:27 мск снижалась на 39 копеек, до 88,97 рубля, к минимуму с 30 ноября. Евро падает на 1,07 рубля, до 98,55 рубля, это минимальный показатель с 20 декабря. Юань теряет девять копеек, до 12,51 рубля.В первые часы доллар максимально дорожал — до 90,7 рубля, евро — до 100,33 рубля, юань — до 12,74 рубля.Рубль усилил рост накануне, это произошло после сообщения о планируемых валютных операциях Центробанка в первой половине 2024 года.Банк России с 9 января начнет проведение операций на внутреннем валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Так, ЦБ в первом полугодии будет добавлять к анонсированным Минфином объемам валютных операций продажу валюты на 11,8 миллиарда рублей в день, сообщил регулятор.

https://ria.ru/20231229/rubl-1918811536.html

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, московская биржа, доллар