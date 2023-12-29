https://ria.ru/20231229/delo-1919019017.html

В Чувашии завели дело после ДТП с КамАЗом, в котором погиб ребенок

В Чувашии завели дело после ДТП с КамАЗом, в котором погиб ребенок - РИА Новости, 29.12.2023

В Чувашии завели дело после ДТП с КамАЗом, в котором погиб ребенок

Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшее смерть человека, возбудили на водителя "Камаза", который насмерть задавил четвероклассницу в... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T16:59

2023-12-29T16:59

2023-12-29T16:59

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

чувашская республика (чувашия)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918279918_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_b62f6b7c1db44ec8a05868be5b1a9be3.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 дек - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшее смерть человека, возбудили на водителя "Камаза", который насмерть задавил четвероклассницу в чувашском поселке и уехал с места ДТП, сообщило региональное следственное управление СК РФ в телеграм-канале ведомства. Трагедия произошла днем 26 декабря на улице Заводской в поселке Урмары. Водитель автомобиля "Камаз" совершил наезд на 10-летнюю девочку, переходившую дорогу вне пешеходного перехода. От полученных травм она скончалась на месте. "После совершения ДТП водитель продолжил движение и скрылся с места происшествия. Тем не менее его личность была установлена сотрудниками правоохранительных органов. Подозреваемый пояснил, что факт совершения наезда на пешехода он не заметил", - говорится в сообщении. В отношении 53-летнего жителя республики возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения).

https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html

россия

чувашская республика (чувашия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), чувашская республика (чувашия)