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В Чувашии завели дело после ДТП с КамАЗом, в котором погиб ребенок - РИА Новости, 29.12.2023
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16:59 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/delo-1919019017.html
В Чувашии завели дело после ДТП с КамАЗом, в котором погиб ребенок
В Чувашии завели дело после ДТП с КамАЗом, в котором погиб ребенок - РИА Новости, 29.12.2023
В Чувашии завели дело после ДТП с КамАЗом, в котором погиб ребенок
Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшее смерть человека, возбудили на водителя "Камаза", который насмерть задавил четвероклассницу в... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T16:59
2023-12-29T16:59
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
чувашская республика (чувашия)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 дек - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшее смерть человека, возбудили на водителя "Камаза", который насмерть задавил четвероклассницу в чувашском поселке и уехал с места ДТП, сообщило региональное следственное управление СК РФ в телеграм-канале ведомства. Трагедия произошла днем 26 декабря на улице Заводской в поселке Урмары. Водитель автомобиля "Камаз" совершил наезд на 10-летнюю девочку, переходившую дорогу вне пешеходного перехода. От полученных травм она скончалась на месте. "После совершения ДТП водитель продолжил движение и скрылся с места происшествия. Тем не менее его личность была установлена сотрудниками правоохранительных органов. Подозреваемый пояснил, что факт совершения наезда на пешехода он не заметил", - говорится в сообщении. В отношении 53-летнего жителя республики возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения).
https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html
россия
чувашская республика (чувашия)
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), чувашская республика (чувашия)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Чувашская Республика (Чувашия)
В Чувашии завели дело после ДТП с КамАЗом, в котором погиб ребенок

На водителя "КамАЗа", насмерть задавившего девочку в Чувашии, возбудили дело

© Фото : МВД по Чувашской РеспубликеГрузовик КамАЗ, сбивший десятилетнюю девочку в чувашском поселке Урмары
Грузовик КамАЗ, сбивший десятилетнюю девочку в чувашском поселке Урмары - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© Фото : МВД по Чувашской Республике
Грузовик КамАЗ, сбивший десятилетнюю девочку в чувашском поселке Урмары
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 дек - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшее смерть человека, возбудили на водителя "Камаза", который насмерть задавил четвероклассницу в чувашском поселке и уехал с места ДТП, сообщило региональное следственное управление СК РФ в телеграм-канале ведомства.
Трагедия произошла днем 26 декабря на улице Заводской в поселке Урмары. Водитель автомобиля "Камаз" совершил наезд на 10-летнюю девочку, переходившую дорогу вне пешеходного перехода. От полученных травм она скончалась на месте.
«
"После совершения ДТП водитель продолжил движение и скрылся с места происшествия. Тем не менее его личность была установлена сотрудниками правоохранительных органов. Подозреваемый пояснил, что факт совершения наезда на пешехода он не заметил", - говорится в сообщении.
В отношении 53-летнего жителя республики возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения).
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ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Чувашская Республика (Чувашия)
 
 
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