В Чувашии завели дело после ДТП с КамАЗом, в котором погиб ребенок
На водителя "КамАЗа", насмерть задавившего девочку в Чувашии, возбудили дело
© Фото : МВД по Чувашской РеспубликеГрузовик КамАЗ, сбивший десятилетнюю девочку в чувашском поселке Урмары
Грузовик КамАЗ, сбивший десятилетнюю девочку в чувашском поселке Урмары
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 дек - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшее смерть человека, возбудили на водителя "Камаза", который насмерть задавил четвероклассницу в чувашском поселке и уехал с места ДТП, сообщило региональное следственное управление СК РФ в телеграм-канале ведомства.
Трагедия произошла днем 26 декабря на улице Заводской в поселке Урмары. Водитель автомобиля "Камаз" совершил наезд на 10-летнюю девочку, переходившую дорогу вне пешеходного перехода. От полученных травм она скончалась на месте.
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"После совершения ДТП водитель продолжил движение и скрылся с места происшествия. Тем не менее его личность была установлена сотрудниками правоохранительных органов. Подозреваемый пояснил, что факт совершения наезда на пешехода он не заметил", - говорится в сообщении.
В отношении 53-летнего жителя республики возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения).