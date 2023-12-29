https://ria.ru/20231229/bunt-1919015806.html

Прокуратура в Сочи проверяет сообщения о попытке бунта в изоляторе

Прокуратура в Сочи проверяет сообщения о попытке бунта в изоляторе - РИА Новости, 29.12.2023

Прокуратура в Сочи проверяет сообщения о попытке бунта в изоляторе

Прокуратура организовала проверку информации о якобы имевшей место попытке бунта в изоляторе в Сочи против перевода в Армавир, сообщили РИА Новости в надзорном... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T16:40

2023-12-29T16:40

2023-12-29T16:40

происшествия

сочи

армавир

краснодарский край

омон россии

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СОЧИ, 29 дек – РИА Новости. Прокуратура организовала проверку информации о якобы имевшей место попытке бунта в изоляторе в Сочи против перевода в Армавир, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве Краснодарского края. По утверждению Telegram-канала SHOT, 47 задержанных должны были вчера утром перевести из изолятора временного содержания Адлерского района Сочи в СИЗО №2 Армавира, 22 из них потребовали дать встретить Новый год, а потом уже этапировать. Канал утверждает, что задержанные кричали, срывали решетки камер и сопротивлялись полицейским, пытавшимся вывести их изолятора, на пресечение этих действий у бойцов ОМОНа ушло менее часа. "Организовали проверку", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20231208/ombudsmen-1914518993.html

сочи

армавир

краснодарский край

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, сочи, армавир, краснодарский край, омон россии