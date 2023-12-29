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Прокуратура в Сочи проверяет сообщения о попытке бунта в изоляторе - РИА Новости, 29.12.2023
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16:40 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/bunt-1919015806.html
Прокуратура в Сочи проверяет сообщения о попытке бунта в изоляторе
Прокуратура в Сочи проверяет сообщения о попытке бунта в изоляторе - РИА Новости, 29.12.2023
Прокуратура в Сочи проверяет сообщения о попытке бунта в изоляторе
Прокуратура организовала проверку информации о якобы имевшей место попытке бунта в изоляторе в Сочи против перевода в Армавир, сообщили РИА Новости в надзорном... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T16:40
2023-12-29T16:40
происшествия
сочи
армавир
краснодарский край
омон россии
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СОЧИ, 29 дек – РИА Новости. Прокуратура организовала проверку информации о якобы имевшей место попытке бунта в изоляторе в Сочи против перевода в Армавир, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве Краснодарского края. По утверждению Telegram-канала SHOT, 47 задержанных должны были вчера утром перевести из изолятора временного содержания Адлерского района Сочи в СИЗО №2 Армавира, 22 из них потребовали дать встретить Новый год, а потом уже этапировать. Канал утверждает, что задержанные кричали, срывали решетки камер и сопротивлялись полицейским, пытавшимся вывести их изолятора, на пресечение этих действий у бойцов ОМОНа ушло менее часа. "Организовали проверку", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, сочи, армавир, краснодарский край, омон россии
Происшествия, Сочи, Армавир, Краснодарский край, ОМОН России
Прокуратура в Сочи проверяет сообщения о попытке бунта в изоляторе

В Сочи проверяют данные о попытке бунта в изоляторе против перевода в Армавир

© Фото : Unsplash/Ehsan HabashiКамера в СИЗО
Камера в СИЗО - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© Фото : Unsplash/Ehsan Habashi
Камера в СИЗО. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 29 дек – РИА Новости. Прокуратура организовала проверку информации о якобы имевшей место попытке бунта в изоляторе в Сочи против перевода в Армавир, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве Краснодарского края.
По утверждению Telegram-канала SHOT, 47 задержанных должны были вчера утром перевести из изолятора временного содержания Адлерского района Сочи в СИЗО №2 Армавира, 22 из них потребовали дать встретить Новый год, а потом уже этапировать. Канал утверждает, что задержанные кричали, срывали решетки камер и сопротивлялись полицейским, пытавшимся вывести их изолятора, на пресечение этих действий у бойцов ОМОНа ушло менее часа.
"Организовали проверку", - сказал собеседник агентства.
Уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
Татьяна Потяева: чаще всего в аппарат омбудсмена обращаются из СИЗО
8 декабря, 11:00
 
ПроисшествияСочиАрмавирКраснодарский крайОМОН России
 
 
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