https://ria.ru/20231229/bunt-1919015806.html
Прокуратура в Сочи проверяет сообщения о попытке бунта в изоляторе
Прокуратура в Сочи проверяет сообщения о попытке бунта в изоляторе - РИА Новости, 29.12.2023
Прокуратура в Сочи проверяет сообщения о попытке бунта в изоляторе
Прокуратура организовала проверку информации о якобы имевшей место попытке бунта в изоляторе в Сочи против перевода в Армавир, сообщили РИА Новости в надзорном... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T16:40
2023-12-29T16:40
2023-12-29T16:40
происшествия
сочи
армавир
краснодарский край
омон россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820162764_0:255:2634:1736_1920x0_80_0_0_432ed66290fd1c09fc7ac4376be36b73.jpg
СОЧИ, 29 дек – РИА Новости. Прокуратура организовала проверку информации о якобы имевшей место попытке бунта в изоляторе в Сочи против перевода в Армавир, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве Краснодарского края. По утверждению Telegram-канала SHOT, 47 задержанных должны были вчера утром перевести из изолятора временного содержания Адлерского района Сочи в СИЗО №2 Армавира, 22 из них потребовали дать встретить Новый год, а потом уже этапировать. Канал утверждает, что задержанные кричали, срывали решетки камер и сопротивлялись полицейским, пытавшимся вывести их изолятора, на пресечение этих действий у бойцов ОМОНа ушло менее часа. "Организовали проверку", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20231208/ombudsmen-1914518993.html
сочи
армавир
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820162764_0:8:2634:1983_1920x0_80_0_0_a997844137742ea83d111bdba7cff112.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сочи, армавир, краснодарский край, омон россии
Происшествия, Сочи, Армавир, Краснодарский край, ОМОН России
Прокуратура в Сочи проверяет сообщения о попытке бунта в изоляторе
В Сочи проверяют данные о попытке бунта в изоляторе против перевода в Армавир