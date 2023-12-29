https://ria.ru/20231229/birzha-1918924954.html

"СПБ биржа" возобновила торги

"СПБ биржа" возобновила торги - РИА Новости, 29.12.2023

"СПБ биржа" возобновила торги

"СПБ биржа" возобновила торги в 11:15 мск, сообщила торговая площадка. РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T11:45

2023-12-29T11:45

2023-12-29T11:57

экономика

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/103369/48/1033694862_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3accde7501c0cf873346008aeb063baa.jpg

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. "СПБ биржа" возобновила торги в 11:15 мск, сообщила торговая площадка. Участники торгов могут отзывать поданные ранее заявки.Сегодня торговая площадка с 7:50 мск приостанавливала торги ценными бумагами из-за технического сбоя. В начале ноября "СПБ Биржа" попала под блокирующие санкции США, после чего приостановила торговлю иностранными ценными бумагами. С 3 ноября на площадке можно торговать только некоторыми российскими акциями.На прошлой неделе торговая площадка сообщила, что ее расчетный депозитарий — СПБ банк — направит запрос в Управление по контролю за иностранными активами Минфина США с предложением механизмов разблокировки активов, в том числе биржа готова отказаться от контроля в депозитарии, снизив долю в его уставном капитале.

https://ria.ru/20231229/dollar-1918920540.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия