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"СПБ биржа" возобновила торги - РИА Новости, 29.12.2023
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11:45 29.12.2023 (обновлено: 11:57 29.12.2023)
https://ria.ru/20231229/birzha-1918924954.html
"СПБ биржа" возобновила торги
"СПБ биржа" возобновила торги - РИА Новости, 29.12.2023
"СПБ биржа" возобновила торги
"СПБ биржа" возобновила торги в 11:15 мск, сообщила торговая площадка. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T11:45
2023-12-29T11:57
экономика
россия
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. "СПБ биржа" возобновила торги в 11:15 мск, сообщила торговая площадка. Участники торгов могут отзывать поданные ранее заявки.Сегодня торговая площадка с 7:50 мск приостанавливала торги ценными бумагами из-за технического сбоя. В начале ноября "СПБ Биржа" попала под блокирующие санкции США, после чего приостановила торговлю иностранными ценными бумагами. С 3 ноября на площадке можно торговать только некоторыми российскими акциями.На прошлой неделе торговая площадка сообщила, что ее расчетный депозитарий — СПБ банк — направит запрос в Управление по контролю за иностранными активами Минфина США с предложением механизмов разблокировки активов, в том числе биржа готова отказаться от контроля в депозитарии, снизив долю в его уставном капитале.
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экономика, россия
Экономика, Россия
"СПБ биржа" возобновила торги

СПБ биржа возобновила торги, прерванные из-за технического сбоя

© РИА Новости / Роман Галкин | Перейти в медиабанкБиржевые котировки
Биржевые котировки - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Роман Галкин
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. "СПБ биржа" возобновила торги в 11:15 мск, сообщила торговая площадка.
Участники торгов могут отзывать поданные ранее заявки.
Сегодня торговая площадка с 7:50 мск приостанавливала торги ценными бумагами из-за технического сбоя.
В начале ноября "СПБ Биржа" попала под блокирующие санкции США, после чего приостановила торговлю иностранными ценными бумагами. С 3 ноября на площадке можно торговать только некоторыми российскими акциями.
На прошлой неделе торговая площадка сообщила, что ее расчетный депозитарий — СПБ банк — направит запрос в Управление по контролю за иностранными активами Минфина США с предложением механизмов разблокировки активов, в том числе биржа готова отказаться от контроля в депозитарии, снизив долю в его уставном капитале.
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
Доллар на Московской бирже опустился ниже 89 рублей
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