https://ria.ru/20231229/bespilotnik-1919066917.html
Над Брянской областью обезвредили четвертый за день украинский беспилотник
Над Брянской областью обезвредили четвертый за день украинский беспилотник - РИА Новости, 29.12.2023
Над Брянской областью обезвредили четвертый за день украинский беспилотник
Четвертый за день украинский беспилотник обезврежен силами ПВО в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T23:12
2023-12-29T23:12
2023-12-29T23:12
специальная военная операция на украине
брянская область
унечский район
россия
александр богомаз
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Четвертый за день украинский беспилотник обезврежен силами ПВО в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. Ранее в пятницу Богомаз информировал об уничтожении средствами ПВО трех украинских беспилотников самолетного типа над Стародубским округом и Унечским районом. "Четвертый беспилотный летательный аппарат украинских террористов обезврежен силами ПВО Министерства обороны РФ. Над Стародубским муниципальным округом сбит беспилотный авиационный комплекс разведчик. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам!" - написал Богомаз.
https://ria.ru/20231228/obstrel-1918831195.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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брянская область, унечский район, россия, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Унечский район, Россия, Александр Богомаз
Над Брянской областью обезвредили четвертый за день украинский беспилотник
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