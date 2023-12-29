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Над Брянской областью обезвредили четвертый за день украинский беспилотник - РИА Новости, 29.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:12 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/bespilotnik-1919066917.html
Над Брянской областью обезвредили четвертый за день украинский беспилотник
Над Брянской областью обезвредили четвертый за день украинский беспилотник - РИА Новости, 29.12.2023
Над Брянской областью обезвредили четвертый за день украинский беспилотник
Четвертый за день украинский беспилотник обезврежен силами ПВО в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T23:12
2023-12-29T23:12
специальная военная операция на украине
брянская область
унечский район
россия
александр богомаз
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Четвертый за день украинский беспилотник обезврежен силами ПВО в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. Ранее в пятницу Богомаз информировал об уничтожении средствами ПВО трех украинских беспилотников самолетного типа над Стародубским округом и Унечским районом. "Четвертый беспилотный летательный аппарат украинских террористов обезврежен силами ПВО Министерства обороны РФ. Над Стародубским муниципальным округом сбит беспилотный авиационный комплекс разведчик. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам!" - написал Богомаз.
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брянская область
унечский район
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брянская область, унечский район, россия, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Унечский район, Россия, Александр Богомаз
Над Брянской областью обезвредили четвертый за день украинский беспилотник

Богомаз: при 4-й за день атаке дрона ВСУ на Брянскую область никто не пострадал

© РИА Новости / Владислав Сергиенко | Перейти в медиабанкДивизион зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф"
Дивизион зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
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Дивизион зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф". Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Четвертый за день украинский беспилотник обезврежен силами ПВО в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
Ранее в пятницу Богомаз информировал об уничтожении средствами ПВО трех украинских беспилотников самолетного типа над Стародубским округом и Унечским районом.
«
"Четвертый беспилотный летательный аппарат украинских террористов обезврежен силами ПВО Министерства обороны РФ. Над Стародубским муниципальным округом сбит беспилотный авиационный комплекс разведчик. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам!" - написал Богомаз.
Последствия обстрела поселка Суземка в Брянской области. 28 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьУнечский районРоссияАлександр Богомаз
 
 
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