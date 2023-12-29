https://ria.ru/20231229/bespilotnik-1919066917.html

Над Брянской областью обезвредили четвертый за день украинский беспилотник

Над Брянской областью обезвредили четвертый за день украинский беспилотник - РИА Новости, 29.12.2023

Над Брянской областью обезвредили четвертый за день украинский беспилотник

Четвертый за день украинский беспилотник обезврежен силами ПВО в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T23:12

2023-12-29T23:12

2023-12-29T23:12

специальная военная операция на украине

брянская область

унечский район

россия

александр богомаз

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Четвертый за день украинский беспилотник обезврежен силами ПВО в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. Ранее в пятницу Богомаз информировал об уничтожении средствами ПВО трех украинских беспилотников самолетного типа над Стародубским округом и Унечским районом. "Четвертый беспилотный летательный аппарат украинских террористов обезврежен силами ПВО Министерства обороны РФ. Над Стародубским муниципальным округом сбит беспилотный авиационный комплекс разведчик. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам!" - написал Богомаз.

https://ria.ru/20231228/obstrel-1918831195.html

брянская область

унечский район

россия

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Наталья Макарова

брянская область, унечский район, россия, александр богомаз