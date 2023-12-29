https://ria.ru/20231229/bespilotnik-1919061911.html
Над Брянской областью сбили третий за день беспилотник
Над Брянской областью сбили третий за день беспилотник - РИА Новости, 29.12.2023
Над Брянской областью сбили третий за день беспилотник
Украинский беспилотник самолетного типа сбит над Навлинским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T21:48
2023-12-29T21:48
2023-12-29T21:48
специальная военная операция на украине
брянская область
навлинский район
унечский район
александр богомаз
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Украинский беспилотник самолетного типа сбит над Навлинским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. Ранее в пятницу Богомаз сообщал об уничтожении средствами ПВО двух украинских беспилотников самолетного типа над Стародубским округом и Унечским районом. "Еще одна попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА пресечена силами ПВО министерства обороны РФ. Над Навлинским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз.Губернатор уточнил, что оперативные службы работают на месте.
https://ria.ru/20231229/bespilotnik-1918897784.html
брянская область
навлинский район
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, навлинский район, унечский район, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Навлинский район, Унечский район, Александр Богомаз
Над Брянской областью сбили третий за день беспилотник
Богомаз сообщил о третьей за день сбитом ПВО над Брянской областью беспилотнике