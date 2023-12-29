https://ria.ru/20231229/bespilotnik-1919059826.html

При уничтожении второго дрона в Брянской области никто не пострадал

При уничтожении второго дрона в Брянской области никто не пострадал - РИА Новости, 29.12.2023

При уничтожении второго дрона в Брянской области никто не пострадал

Пострадавших и разрушений нет при уничтожении беспилотника над Унечским районом Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T21:29

2023-12-29T21:29

2023-12-29T21:29

специальная военная операция на украине

брянская область

унечский район

россия

александр богомаз

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Пострадавших и разрушений нет при уничтожении беспилотника над Унечским районом Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. Ранее в пятницу Богомаз сообщал об уничтожении средствами ПВО украинского беспилотника самолетного типа над Стародубским округом. Позднее в Минобороны РФ сообщили, что российские средства ПВО перехватили еще один украинский беспилотник над регионом. "Над Унечским районом сбит беспилотный летательный аппарат. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз.Он добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.

https://ria.ru/20231229/obstrel-1919054726.html

брянская область

унечский район

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

брянская область, унечский район, россия, александр богомаз