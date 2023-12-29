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Над Брянской областью сбили украинский беспилотник
Над Брянской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 29.12.2023
Над Брянской областью сбили украинский беспилотник
Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T16:55
2023-12-29T16:55
2023-12-29T16:58
специальная военная операция на украине
брянская область
россия
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ."Сегодня около 16.20 пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа. Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА уничтожен над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231221/ukraina-1917183522.html
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брянская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Россия
Над Брянской областью сбили украинский беспилотник
Минобороны: ПВО сбила украинский дрон над Брянской областью