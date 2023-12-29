https://ria.ru/20231229/bespilotnik-1918939426.html
Бойцы группировки "Юг" стали собирать собственные дроны в зоне СВО
Бойцы группировки "Юг" стали собирать собственные дроны в зоне СВО - РИА Новости, 29.12.2023
Бойцы группировки "Юг" стали собирать собственные дроны в зоне СВО
Бойцы Южной группировки войск в зоне спецоперации начали собирать собственные дроны-камикадзе, сообщил РИА Новости российский военнослужащий. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T12:45
2023-12-29T12:45
2023-12-29T12:45
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908382971_0:399:2932:2048_1920x0_80_0_0_3c630f287bd1338933ff376eab654aef.jpg
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Бойцы Южной группировки войск в зоне спецоперации начали собирать собственные дроны-камикадзе, сообщил РИА Новости российский военнослужащий. "На данном посту мы начали делать сбросы на беспилотники, сейчас пробуем даже первый наш FPV-дрон экспериментальный. Сейчас на данный момент проверяется работоспособность двигателей, система управления", – рассказал боец. Он уточнил, что на данный момент дроны на этапе сборки и тестирования и еще не применялись непосредственно в бою, однако в скором времени планируется первая поставка. "Основа распечатывается на 3D-принтере. За три часа мы делаем один корпус, за день – три-четыре дрона можем сделать", - дополнил боец. Он уточнил, что в данной лаборатории, находящейся непосредственно в зоне спецоперации, создают и дорабатывают различные приспособления, чтобы облегчить работу бойцов на фронте, а также изготавливают боеприпасы для сброса на дроны. Кадры с места сборки дронов опубликованы в телеграм-канале РИА Новости.
https://ria.ru/20231205/volontery-1913791318.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908382971_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d3b6fd2c5662a9154ccf7d024d171922.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия
Бойцы группировки "Юг" стали собирать собственные дроны в зоне СВО
Бойцы группировки "Юг" стали собирать собственные дроны-камикадзе в зоне СВО
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Бойцы Южной группировки войск в зоне спецоперации начали собирать собственные дроны-камикадзе, сообщил РИА Новости российский военнослужащий.
«
"На данном посту мы начали делать сбросы на беспилотники, сейчас пробуем даже первый наш FPV-дрон экспериментальный. Сейчас на данный момент проверяется работоспособность двигателей, система управления", – рассказал боец.
Он уточнил, что на данный момент дроны на этапе сборки и тестирования и еще не применялись непосредственно в бою, однако в скором времени планируется первая поставка.
"Основа распечатывается на 3D-принтере. За три часа мы делаем один корпус, за день – три-четыре дрона можем сделать", - дополнил боец.
Он уточнил, что в данной лаборатории, находящейся непосредственно в зоне спецоперации, создают и дорабатывают различные приспособления, чтобы облегчить работу бойцов на фронте, а также изготавливают боеприпасы для сброса на дроны.
Кадры с места сборки дронов опубликованы в телеграм-канале
РИА Новости.
Волонтеры передали российским военным в зоне СВО беспилотники и генераторы