https://ria.ru/20231229/bespilotnik-1918939426.html

Бойцы группировки "Юг" стали собирать собственные дроны в зоне СВО

Бойцы группировки "Юг" стали собирать собственные дроны в зоне СВО - РИА Новости, 29.12.2023

Бойцы группировки "Юг" стали собирать собственные дроны в зоне СВО

Бойцы Южной группировки войск в зоне спецоперации начали собирать собственные дроны-камикадзе, сообщил РИА Новости российский военнослужащий. РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T12:45

2023-12-29T12:45

2023-12-29T12:45

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Бойцы Южной группировки войск в зоне спецоперации начали собирать собственные дроны-камикадзе, сообщил РИА Новости российский военнослужащий. "На данном посту мы начали делать сбросы на беспилотники, сейчас пробуем даже первый наш FPV-дрон экспериментальный. Сейчас на данный момент проверяется работоспособность двигателей, система управления", – рассказал боец. Он уточнил, что на данный момент дроны на этапе сборки и тестирования и еще не применялись непосредственно в бою, однако в скором времени планируется первая поставка. "Основа распечатывается на 3D-принтере. За три часа мы делаем один корпус, за день – три-четыре дрона можем сделать", - дополнил боец. Он уточнил, что в данной лаборатории, находящейся непосредственно в зоне спецоперации, создают и дорабатывают различные приспособления, чтобы облегчить работу бойцов на фронте, а также изготавливают боеприпасы для сброса на дроны. Кадры с места сборки дронов опубликованы в телеграм-канале РИА Новости.

https://ria.ru/20231205/volontery-1913791318.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия