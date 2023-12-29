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Бойцы группировки "Юг" стали собирать собственные дроны в зоне СВО - РИА Новости, 29.12.2023
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12:45 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/bespilotnik-1918939426.html
Бойцы группировки "Юг" стали собирать собственные дроны в зоне СВО
Бойцы группировки "Юг" стали собирать собственные дроны в зоне СВО - РИА Новости, 29.12.2023
Бойцы группировки "Юг" стали собирать собственные дроны в зоне СВО
Бойцы Южной группировки войск в зоне спецоперации начали собирать собственные дроны-камикадзе, сообщил РИА Новости российский военнослужащий. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T12:45
2023-12-29T12:45
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Бойцы Южной группировки войск в зоне спецоперации начали собирать собственные дроны-камикадзе, сообщил РИА Новости российский военнослужащий. "На данном посту мы начали делать сбросы на беспилотники, сейчас пробуем даже первый наш FPV-дрон экспериментальный. Сейчас на данный момент проверяется работоспособность двигателей, система управления", – рассказал боец. Он уточнил, что на данный момент дроны на этапе сборки и тестирования и еще не применялись непосредственно в бою, однако в скором времени планируется первая поставка. "Основа распечатывается на 3D-принтере. За три часа мы делаем один корпус, за день – три-четыре дрона можем сделать", - дополнил боец. Он уточнил, что в данной лаборатории, находящейся непосредственно в зоне спецоперации, создают и дорабатывают различные приспособления, чтобы облегчить работу бойцов на фронте, а также изготавливают боеприпасы для сброса на дроны. Кадры с места сборки дронов опубликованы в телеграм-канале РИА Новости.
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безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия
Бойцы группировки "Юг" стали собирать собственные дроны в зоне СВО

Бойцы группировки "Юг" стали собирать собственные дроны-камикадзе в зоне СВО

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона
Оператор FPV-дрона - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Оператор FPV-дрона. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Бойцы Южной группировки войск в зоне спецоперации начали собирать собственные дроны-камикадзе, сообщил РИА Новости российский военнослужащий.
«
"На данном посту мы начали делать сбросы на беспилотники, сейчас пробуем даже первый наш FPV-дрон экспериментальный. Сейчас на данный момент проверяется работоспособность двигателей, система управления", – рассказал боец.
Он уточнил, что на данный момент дроны на этапе сборки и тестирования и еще не применялись непосредственно в бою, однако в скором времени планируется первая поставка.
"Основа распечатывается на 3D-принтере. За три часа мы делаем один корпус, за день – три-четыре дрона можем сделать", - дополнил боец.
Он уточнил, что в данной лаборатории, находящейся непосредственно в зоне спецоперации, создают и дорабатывают различные приспособления, чтобы облегчить работу бойцов на фронте, а также изготавливают боеприпасы для сброса на дроны.
Кадры с места сборки дронов опубликованы в телеграм-канале РИА Новости.
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