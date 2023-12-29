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В образовательные программы включат модули по беспилотникам - РИА Новости, 29.12.2023
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09:19 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/bespilotnik-1918897784.html
В образовательные программы включат модули по беспилотникам
В образовательные программы включат модули по беспилотникам - РИА Новости, 29.12.2023
В образовательные программы включат модули по беспилотникам
Модули по обучению навыкам проектирования, разработки, производства и эксплуатации беспилотников включат в 140 образовательных программ до 2030 года, заявил в... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T09:19
2023-12-29T09:19
россия
дмитрий чернышенко
михаил мишустин
безопасность
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Модули по обучению навыкам проектирования, разработки, производства и эксплуатации беспилотников включат в 140 образовательных программ до 2030 года, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "В рамках нового национального проекта "Развитие беспилотных авиационных систем" также усилим подготовку кадров. До 2030 года в 140 образовательных программ высшего образования будут включены модули по обучению навыкам проектирования, разработки, производства и эксплуатации такой техники, уже сегодня в 11 из 30 Передовых инженерных школ запущены образовательные программы и проводятся исследования и разработки по теме "Беспилотные авиационные системы", со следующего года еще в двух ПИШ появятся такие программы", - сказал Чернышенко. Он отметил, что в целом, в ряде российских вузов уже есть образовательные программы по беспилотникам, но их планируется масштабировать, учитывая стремительное развитие отрасли. "В сентябре этого года председатель правительства Михаил Мишустин провёл стратсессию по развитию беспилотных авиационных систем, на ней была поставлена задача – за предстоящие семь лет почти вдвое увеличить объем российского рынка тяжёлых и средних аппаратов. Нам предстоит не только формировать промышленную базу и программное обеспечение, но и развивать научные и технологические компетенции. Для этого будем готовить инженерные и конструкторские кадры. Очень важно привлекать молодежь", - заключил вице-премьер.
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россия, дмитрий чернышенко, михаил мишустин, безопасность
Россия, Дмитрий Чернышенко, Михаил Мишустин, Безопасность
В образовательные программы включат модули по беспилотникам

Чернышенко: в 140 образовательных программ включат модули по беспилотникам

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Оператор дрона - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Модули по обучению навыкам проектирования, разработки, производства и эксплуатации беспилотников включат в 140 образовательных программ до 2030 года, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"В рамках нового национального проекта "Развитие беспилотных авиационных систем" также усилим подготовку кадров. До 2030 года в 140 образовательных программ высшего образования будут включены модули по обучению навыкам проектирования, разработки, производства и эксплуатации такой техники, уже сегодня в 11 из 30 Передовых инженерных школ запущены образовательные программы и проводятся исследования и разработки по теме "Беспилотные авиационные системы", со следующего года еще в двух ПИШ появятся такие программы", - сказал Чернышенко.
Он отметил, что в целом, в ряде российских вузов уже есть образовательные программы по беспилотникам, но их планируется масштабировать, учитывая стремительное развитие отрасли.
"В сентябре этого года председатель правительства Михаил Мишустин провёл стратсессию по развитию беспилотных авиационных систем, на ней была поставлена задача – за предстоящие семь лет почти вдвое увеличить объем российского рынка тяжёлых и средних аппаратов. Нам предстоит не только формировать промышленную базу и программное обеспечение, но и развивать научные и технологические компетенции. Для этого будем готовить инженерные и конструкторские кадры. Очень важно привлекать молодежь", - заключил вице-премьер.
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