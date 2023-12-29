https://ria.ru/20231229/bespilotnik-1918884935.html

Над территорией Курской области уничтожили беспилотник

Над территорией Курской области уничтожили беспилотник - РИА Новости, 29.12.2023

Над территорией Курской области уничтожили беспилотник

Противовоздушная оборона сбила украинский беспилотник в небе над Курской областью, сообщает пресс-служба Минобороны России. РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T06:31

2023-12-29T06:31

2023-12-29T06:35

специальная военная операция на украине

курская область

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151313/37/1513133738_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_468f617396ea16751fcd203222cfd6a4.jpg

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Противовоздушная оборона сбила украинский беспилотник в небе над Курской областью, сообщает пресс-служба Минобороны России."Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231227/bespilotniki-1918356678.html

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, россия