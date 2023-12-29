https://ria.ru/20231229/bespilotnik-1918884935.html
Над территорией Курской области уничтожили беспилотник
Над территорией Курской области уничтожили беспилотник - РИА Новости, 29.12.2023
Над территорией Курской области уничтожили беспилотник
Противовоздушная оборона сбила украинский беспилотник в небе над Курской областью, сообщает пресс-служба Минобороны России. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T06:31
2023-12-29T06:31
2023-12-29T06:35
специальная военная операция на украине
курская область
россия
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Противовоздушная оборона сбила украинский беспилотник в небе над Курской областью, сообщает пресс-служба Минобороны России."Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231227/bespilotniki-1918356678.html
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курская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия
Над территорией Курской области уничтожили беспилотник
Минобороны: ПВО уничтожила над Курской областью украинский БПЛА