Польские силовики перетащили тело беженца на территорию Белоруссии
Погранкомитет Белоруссии обнаружил тело беженца на границе с Польшей
© Sputnik / Александр ЖибульБелорусский пограничник
© Sputnik / Александр Жибуль
Белорусский пограничник. Архивное фото
МИНСК, 29 дек - РИА Новости. Белорусский погранкомитет сообщил в пятницу в своем Telegram-канале, что польские силовики перетащили тело беженца на территорию Белоруссии через калитку для животных.
"Брестские пограничники 28 декабря на границе с Польшей обнаружили труп беженца. Тело иностранца с многочисленными гематомами находилось в нескольких метрах от польского погранзабора. Исходя из характера следов, оставленных на месте происшествия, труп, вероятнее всего, был перемещен с сопредельной территории через калитку в заграждении", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
По данным Госпогранкомитета, для установления обстоятельств произошедшего на месте работала следственно-оперативная группа.
"Европейские службы продолжают проводить на границе с Беларусью "смертоносную" политику в отношении беженцев. Практика выбрасывания находящихся в предсмертном состоянии либо уже погибших иностранцев на белорусскую территорию открыто применяется сопредельными странами. С начала года военные соседних европейских государств убили 28 беженцев, 11 из них — на счету польских силовиков", - сообщили в ведомстве.
Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала обвинения. Пограничники Белоруссии заявляли о насильственном выдворении мигрантов соседними странами ЕС на белорусскую территорию, а также о случаях обнаружения трупов беженцев, пострадавших от таких действий сопредельных стран.
По данным белорусского погранкомитета, в 2022 году было пресечено более 3,8 тысячи попыток незаконного вытеснения в Белоруссию групп иностранцев с территории сопредельных государств ЕС общим количеством более 31 тысячи человек.