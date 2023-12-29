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Польские силовики перетащили тело беженца на территорию Белоруссии - РИА Новости, 29.12.2023
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14:45 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/bedzhenets-1918981026.html
Польские силовики перетащили тело беженца на территорию Белоруссии
Польские силовики перетащили тело беженца на территорию Белоруссии - РИА Новости, 29.12.2023
Польские силовики перетащили тело беженца на территорию Белоруссии
Белорусский погранкомитет сообщил в пятницу в своем Telegram-канале, что польские силовики перетащили тело беженца на территорию Белоруссии через калитку для... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T14:45
2023-12-29T14:45
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МИНСК, 29 дек - РИА Новости. Белорусский погранкомитет сообщил в пятницу в своем Telegram-канале, что польские силовики перетащили тело беженца на территорию Белоруссии через калитку для животных. "Брестские пограничники 28 декабря на границе с Польшей обнаружили труп беженца. Тело иностранца с многочисленными гематомами находилось в нескольких метрах от польского погранзабора. Исходя из характера следов, оставленных на месте происшествия, труп, вероятнее всего, был перемещен с сопредельной территории через калитку в заграждении", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. По данным Госпогранкомитета, для установления обстоятельств произошедшего на месте работала следственно-оперативная группа. "Европейские службы продолжают проводить на границе с Беларусью "смертоносную" политику в отношении беженцев. Практика выбрасывания находящихся в предсмертном состоянии либо уже погибших иностранцев на белорусскую территорию открыто применяется сопредельными странами. С начала года военные соседних европейских государств убили 28 беженцев, 11 из них — на счету польских силовиков", - сообщили в ведомстве. Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала обвинения. Пограничники Белоруссии заявляли о насильственном выдворении мигрантов соседними странами ЕС на белорусскую территорию, а также о случаях обнаружения трупов беженцев, пострадавших от таких действий сопредельных стран. По данным белорусского погранкомитета, в 2022 году было пресечено более 3,8 тысячи попыток незаконного вытеснения в Белоруссию групп иностранцев с территории сопредельных государств ЕС общим количеством более 31 тысячи человек.
https://ria.ru/20231220/nato-1916847721.html
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в мире, белоруссия, польша
В мире, Белоруссия, Польша
Польские силовики перетащили тело беженца на территорию Белоруссии

Погранкомитет Белоруссии обнаружил тело беженца на границе с Польшей

© Sputnik / Александр ЖибульБелорусский пограничник
Белорусский пограничник - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© Sputnik / Александр Жибуль
Белорусский пограничник. Архивное фото
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МИНСК, 29 дек - РИА Новости. Белорусский погранкомитет сообщил в пятницу в своем Telegram-канале, что польские силовики перетащили тело беженца на территорию Белоруссии через калитку для животных.
"Брестские пограничники 28 декабря на границе с Польшей обнаружили труп беженца. Тело иностранца с многочисленными гематомами находилось в нескольких метрах от польского погранзабора. Исходя из характера следов, оставленных на месте происшествия, труп, вероятнее всего, был перемещен с сопредельной территории через калитку в заграждении", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
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По данным Госпогранкомитета, для установления обстоятельств произошедшего на месте работала следственно-оперативная группа.
"Европейские службы продолжают проводить на границе с Беларусью "смертоносную" политику в отношении беженцев. Практика выбрасывания находящихся в предсмертном состоянии либо уже погибших иностранцев на белорусскую территорию открыто применяется сопредельными странами. С начала года военные соседних европейских государств убили 28 беженцев, 11 из них — на счету польских силовиков", - сообщили в ведомстве.
Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала обвинения. Пограничники Белоруссии заявляли о насильственном выдворении мигрантов соседними странами ЕС на белорусскую территорию, а также о случаях обнаружения трупов беженцев, пострадавших от таких действий сопредельных стран.
По данным белорусского погранкомитета, в 2022 году было пресечено более 3,8 тысячи попыток незаконного вытеснения в Белоруссию групп иностранцев с территории сопредельных государств ЕС общим количеством более 31 тысячи человек.
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