https://ria.ru/20231229/bedzhenets-1918981026.html

Польские силовики перетащили тело беженца на территорию Белоруссии

Польские силовики перетащили тело беженца на территорию Белоруссии - РИА Новости, 29.12.2023

Польские силовики перетащили тело беженца на территорию Белоруссии

Белорусский погранкомитет сообщил в пятницу в своем Telegram-канале, что польские силовики перетащили тело беженца на территорию Белоруссии через калитку для... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T14:45

2023-12-29T14:45

2023-12-29T14:45

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МИНСК, 29 дек - РИА Новости. Белорусский погранкомитет сообщил в пятницу в своем Telegram-канале, что польские силовики перетащили тело беженца на территорию Белоруссии через калитку для животных. "Брестские пограничники 28 декабря на границе с Польшей обнаружили труп беженца. Тело иностранца с многочисленными гематомами находилось в нескольких метрах от польского погранзабора. Исходя из характера следов, оставленных на месте происшествия, труп, вероятнее всего, был перемещен с сопредельной территории через калитку в заграждении", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. По данным Госпогранкомитета, для установления обстоятельств произошедшего на месте работала следственно-оперативная группа. "Европейские службы продолжают проводить на границе с Беларусью "смертоносную" политику в отношении беженцев. Практика выбрасывания находящихся в предсмертном состоянии либо уже погибших иностранцев на белорусскую территорию открыто применяется сопредельными странами. С начала года военные соседних европейских государств убили 28 беженцев, 11 из них — на счету польских силовиков", - сообщили в ведомстве. Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала обвинения. Пограничники Белоруссии заявляли о насильственном выдворении мигрантов соседними странами ЕС на белорусскую территорию, а также о случаях обнаружения трупов беженцев, пострадавших от таких действий сопредельных стран. По данным белорусского погранкомитета, в 2022 году было пресечено более 3,8 тысячи попыток незаконного вытеснения в Белоруссию групп иностранцев с территории сопредельных государств ЕС общим количеством более 31 тысячи человек.

https://ria.ru/20231220/nato-1916847721.html

https://ria.ru/20231123/nelegaly-1911373565.html

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