https://ria.ru/20231229/bayden-1919035430.html

В США назвали десять ошибок Байдена в 2023 году

В США назвали десять ошибок Байдена в 2023 году - РИА Новости, 29.12.2023

В США назвали десять ошибок Байдена в 2023 году

Колумнист газеты The Washington Post Марк Тиссен представил список худших действий президента США Джо Байдена в 2023 году. РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T18:36

2023-12-29T18:36

2023-12-29T20:00

в мире

сша

джо байден

марк тиссен

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Колумнист газеты The Washington Post Марк Тиссен представил список худших действий президента США Джо Байдена в 2023 году. На первом месте оказалось заявление главы государства о намерении переизбираться на новый срок в 2024-м. По словам Тиссена, Байден уже стал самым непопулярным президентом США со времен окончания Второй мировой войны."По данным октябрьского опроса университета Monmouth, 76 процентов респондентов считают его слишком старым, чтобы баллотироваться еще на один срок; по данным августовского опроса телеканала CNN, 67 процентов демократов хотят, чтобы кто-то другой был кандидатом от их партии", — говорится в публикации.Колумнист считает, что намерение Байдена баллотироваться на пост президента вынуждает провести реванш между ним и экс-президентом Дональдом Трампом. Журналист подчеркнул, что большинство американцев не хотят таких выборов. По его словам, решение действующего главы государства повышает шансы Трампа вновь занять президентское кресло. Кроме того, Тиссен назвал в числе худших шагов Байдена в 2023 году задержки в поставках вооружения Украине и его действия в отношении миграционного кризиса на южной границе страны. Он отметил, что при нем обстановка там "стала даже еще хуже".Колумнист вдобавок не обошел стороной закупки Соединенными Штатами урана из России, которые к концу года выросли втрое. Он выразил мнение, что эти действия только увеличили зависимость Вашингтона от Москвы. Журналист в своей статье также написал, что Байден в 2023 году "позволил Ирану безнаказанно атаковать американские силы". Кроме того, он напомнил об инциденте со сбитым китайским аэростатом, который, как утверждалось, мог собирать разведывательную информацию. Тиссен подчеркнул, что президент допустил и это. Обозреватель газеты раскритиковал Байдена и за то, что тот не смог взять под контроль антиеврейские акции в стране, начавшиеся после нападения бойцов палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября. Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года. Опросы показывают, что Трамп — явный фаворит праймериз Республиканской партии. Как ожидается, ему будет противостоять действующий глава государства Джо Байден. Согласно опросам, Трампу вполне по силам победить в 2024-м.

https://ria.ru/20231206/bayden-1914007848.html

https://ria.ru/20231209/ssha-1914593030.html

https://ria.ru/20231219/amerika-1916592682.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, джо байден, марк тиссен