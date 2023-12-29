https://ria.ru/20231229/batashev-1918935544.html

ЦИК зарегистрировал представителей Баташева на выборах президента

ЦИК зарегистрировал представителей Баташева на выборах президента - РИА Новости, 29.12.2023

ЦИК зарегистрировал представителей Баташева на выборах президента

Центральная избирательная комиссия РФ зарегистрировала группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения кандидата на должность президента РФ Анатолия... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T12:29

2023-12-29T12:29

2023-12-29T12:34

выборы президента россии — 2024

политика

россия

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ зарегистрировала группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения кандидата на должность президента РФ Анатолия Баташева, а также ее уполномоченных представителей, следует из постановления. Блогер-эколог Анатолий Баташев подал документы в ЦИК РФ на выдвижение кандидатом в президенты России в порядке самовыдвижения 27 декабря. "Зарегистрировать группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения кандидата на должность президента РФ Баташева Анатолия Геннадьевича. Зарегистрировать уполномоченных представителей указанной группы избирателей в количестве трех человек", - говорится в постановлении. Уполномоченными представителями группы избирателей зарегистрированы Михаил Гайдай, Вячеслав Паланто, Александр Чирко. Уполномоченным представителем по финансовым вопросам кандидата Баташева зарегистрирован Александр Чирко. Также кандидату разрешено открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда. Согласно закону, самовыдвиженцу на президентских выборах необходимо собрать в свою поддержку не менее 300 тысяч подписей избирателей, чтобы на каждый субъект РФ приходилось не менее 7,5 тысяч подписей, проживающих на его территории. Подписи в поддержку кандидата нужно предоставить в ЦИК РФ до 31 января, после чего Центризбирком проверит их, рассмотрит все документы и в течение 10 дней примет решение о регистрации кандидата на выборы или отказе в ней. Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.

https://ria.ru/20231229/baburin-1918922520.html

https://ria.ru/20231228/doverennye-1918675217.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия