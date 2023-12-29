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ЦИК зарегистрировал представителей Баташева на выборах президента - РИА Новости, 29.12.2023
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Выборы президента России — 2024
 
12:29 29.12.2023 (обновлено: 12:34 29.12.2023)
https://ria.ru/20231229/batashev-1918935544.html
ЦИК зарегистрировал представителей Баташева на выборах президента
ЦИК зарегистрировал представителей Баташева на выборах президента - РИА Новости, 29.12.2023
ЦИК зарегистрировал представителей Баташева на выборах президента
Центральная избирательная комиссия РФ зарегистрировала группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения кандидата на должность президента РФ Анатолия... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T12:29
2023-12-29T12:34
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ зарегистрировала группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения кандидата на должность президента РФ Анатолия Баташева, а также ее уполномоченных представителей, следует из постановления. Блогер-эколог Анатолий Баташев подал документы в ЦИК РФ на выдвижение кандидатом в президенты России в порядке самовыдвижения 27 декабря. "Зарегистрировать группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения кандидата на должность президента РФ Баташева Анатолия Геннадьевича. Зарегистрировать уполномоченных представителей указанной группы избирателей в количестве трех человек", - говорится в постановлении. Уполномоченными представителями группы избирателей зарегистрированы Михаил Гайдай, Вячеслав Паланто, Александр Чирко. Уполномоченным представителем по финансовым вопросам кандидата Баташева зарегистрирован Александр Чирко. Также кандидату разрешено открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда. Согласно закону, самовыдвиженцу на президентских выборах необходимо собрать в свою поддержку не менее 300 тысяч подписей избирателей, чтобы на каждый субъект РФ приходилось не менее 7,5 тысяч подписей, проживающих на его территории. Подписи в поддержку кандидата нужно предоставить в ЦИК РФ до 31 января, после чего Центризбирком проверит их, рассмотрит все документы и в течение 10 дней примет решение о регистрации кандидата на выборы или отказе в ней. Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.
https://ria.ru/20231229/baburin-1918922520.html
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политика, россия
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия
ЦИК зарегистрировал представителей Баташева на выборах президента

ЦИК зарегистрировал группу избирателей в поддержку Баташева

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ зарегистрировала группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения кандидата на должность президента РФ Анатолия Баташева, а также ее уполномоченных представителей, следует из постановления.
Блогер-эколог Анатолий Баташев подал документы в ЦИК РФ на выдвижение кандидатом в президенты России в порядке самовыдвижения 27 декабря.
"Зарегистрировать группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения кандидата на должность президента РФ Баташева Анатолия Геннадьевича. Зарегистрировать уполномоченных представителей указанной группы избирателей в количестве трех человек", - говорится в постановлении.
Уполномоченными представителями группы избирателей зарегистрированы Михаил Гайдай, Вячеслав Паланто, Александр Чирко.
Уполномоченным представителем по финансовым вопросам кандидата Баташева зарегистрирован Александр Чирко.
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11:33
Также кандидату разрешено открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда.
Согласно закону, самовыдвиженцу на президентских выборах необходимо собрать в свою поддержку не менее 300 тысяч подписей избирателей, чтобы на каждый субъект РФ приходилось не менее 7,5 тысяч подписей, проживающих на его территории. Подписи в поддержку кандидата нужно предоставить в ЦИК РФ до 31 января, после чего Центризбирком проверит их, рассмотрит все документы и в течение 10 дней примет решение о регистрации кандидата на выборы или отказе в ней.
Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.
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